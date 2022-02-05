Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили координацию между НАТО и ЕС на фоне скопления войск РФ возле территории Украины

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Столтенберг написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и возле нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - заявил Столтенберг.

