Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили координацию между НАТО и ЕС на фоне скопления войск РФ возле территории Украины
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Столтенберг написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и возле нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - заявил Столтенберг.
