New York Times об угрозе российского вторжения в Украину: РФ находится на финальном этапе подготовки к военной операции

Россия пока не готова к вторжению на украинскую территорию, однако находится на финальном этапе подготовки к военной операции.

Об этом The New York Times сообщили источники в украинском командовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В частности, собеседники издания отметили переброску в Крым за последние две недели около 10 тысяч российских военных и приведение ряда подразделений, размещенных на полуострове, в состояние повышенной боевой готовности. Также источники в украинском командовании выразили обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое, как они считают, может использоваться для контроля за захваченной территорией.

За пределами Крыма у границы с Украиной, как отмечают опрошенные изданием аналитики, наблюдается подготовка "как по учебнику" к военной операции - развертывание госпиталей и систем связи, радиоэлектронное подавление, переброска авиации и дополнительных военных подразделений.

Завершить подготовку к военной операции, по оценкам экспертов, Россия может в течение нескольких недель. Пока, как отмечают они, в России у границ достаточно военнослужащих, но не полностью выстроены линии и другая инфраструктура.

Впрочем, собеседники издания как в украинском командовании, так и среди экспертов считают, что по-прежнему непонятно, какие именно цели преследует Россия, разворачивая войска у границы с Украиной.