New York Times об угрозе российского вторжения в Украину: РФ находится на финальном этапе подготовки к военной операции
Россия пока не готова к вторжению на украинскую территорию, однако находится на финальном этапе подготовки к военной операции.
Об этом The New York Times сообщили источники в украинском командовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
В частности, собеседники издания отметили переброску в Крым за последние две недели около 10 тысяч российских военных и приведение ряда подразделений, размещенных на полуострове, в состояние повышенной боевой готовности. Также источники в украинском командовании выразили обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое, как они считают, может использоваться для контроля за захваченной территорией.
За пределами Крыма у границы с Украиной, как отмечают опрошенные изданием аналитики, наблюдается подготовка "как по учебнику" к военной операции - развертывание госпиталей и систем связи, радиоэлектронное подавление, переброска авиации и дополнительных военных подразделений.
Завершить подготовку к военной операции, по оценкам экспертов, Россия может в течение нескольких недель. Пока, как отмечают они, в России у границ достаточно военнослужащих, но не полностью выстроены линии и другая инфраструктура.
Впрочем, собеседники издания как в украинском командовании, так и среди экспертов считают, что по-прежнему непонятно, какие именно цели преследует Россия, разворачивая войска у границы с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми за Україну підем воювати!
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить москалик тяженько ранений.
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки.
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його.
Ой, москаль, москалю, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався.
Нехай їхні мами плачуть за синами,
Плачуть за москалями гіркими сльозами.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будемо вбивати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Путіна у бій ми вступили.
Москалі вмирали, кров'ю стікали,
А наші солдати в полон їх не брали.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, як мать москаля свого поховала
На його могилі слова написала:
Не ходить, москáлі, в Україну вмирати
Вільного народу повік не подолати.
Где лагеря для военнопленных?????
"В связи со скоплением на границах Украины 150 000 российских военных требуем немедленно предоставить не менее 10 000 лопат для их похорон!"
"Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
"Сумно бачити, як гине наш брат, але ще гірше, коли кілька десятків поранених лежать на снігу, виють нелюдським голосом і замерзають на морозі, бо їх відвезти не встигають. Дуже і дуже дорого обійдеться ця війна СРСР", - зазначав цей радянський військовий.
Деякі історики вважають, що про довго планований напад на Фінляндію свідчать і слова пісні "Принимай нас, Суоми-красавица", з якою радянські війська йшли захоплювати країну. В тексті цієї пісні йдеться про успішний наступ радянських військ на Фінляндію, але в умовах осені, а не зими.
Варварські бомбардування фінських міст радянською авіацією, внаслідок яких загинуло кілька сотень цивільних, та загарбницькі вимоги СРСР чітко визначили для фінів та більшості країн світу цю війну як справедливу оборону від агресора.
Державна поліція Фінляндії, яка продовжувала стежити за робітничими організаціями, повідомляла про зростання антирадянських настроїв серед людей, яких раніше навіть підозрювали в симпатіях до СРСР.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
Був якийсь привід - кляла американських мілітарістів.
Якась актрисулька ?
Интервью Порошенко немецкому изданию n-tv. По вопросам журналиста видно, насколько все тяжело в Германии. Особенно идиотский комментарий, по поводу того, что немцы не хотят, чтобы их оружие применялось против русских из-за второй мировой войны.
Советую закинуть в переводчик
теперь пусть Петя ответит и отчитается за работу на фронте пропаганды в период своего президентства...С зелеными ублюдками не сравнивать. или как там вчера у шустера сказали про Зе "недопорошенко"
Покупали партии, политиков, журналистов, интернетных троллей, блоггеров, лидеров мнений, музыкантов(один Рамштайн или Scooter чего стоят).
Вот и результат. Украина ни копейки не выделяла на контрпропаганду.
путину выгодно когда его марионетка зеленский является действиующим президентом Украины, ведь так ЗЕ выполняет всё что хочет путин, разваливает страну изнутри
заметьте, как только возникает угроза импичмента ЗЕ и каких то майданов, то сразу же появляются войска у границы..
совпадение? не думаю..
Тому вони сиділи в ній до упору, бо добре знали, що їм тікати не має куди.
І не вір більше лаптям, як мій дід казав, пройшовши з ними війну.
Там ти правди не знайдеш.
немцы им даже разрешили уйти с почетом...
Потом их в совке отправили в лагеря, как сдавшихся в плен