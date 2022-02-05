РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5109 посетителей онлайн
Новости Война
32 399 162

New York Times об угрозе российского вторжения в Украину: РФ находится на финальном этапе подготовки к военной операции

New York Times об угрозе российского вторжения в Украину: РФ находится на финальном этапе подготовки к военной операции

Россия пока не готова к вторжению на украинскую территорию, однако находится на финальном этапе подготовки к военной операции.

Об этом The New York Times сообщили источники в украинском командовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В частности, собеседники издания отметили переброску в Крым за последние две недели около 10 тысяч российских военных и приведение ряда подразделений, размещенных на полуострове, в состояние повышенной боевой готовности. Также источники в украинском командовании выразили обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое, как они считают, может использоваться для контроля за захваченной территорией.

За пределами Крыма у границы с Украиной, как отмечают опрошенные изданием аналитики, наблюдается подготовка "как по учебнику" к военной операции - развертывание госпиталей и систем связи, радиоэлектронное подавление, переброска авиации и дополнительных военных подразделений.

Завершить подготовку к военной операции, по оценкам экспертов, Россия может в течение нескольких недель. Пока, как отмечают они, в России у границ достаточно военнослужащих, но не полностью выстроены линии и другая инфраструктура.

Читайте также: У ВСУ достаточно оружия и военных запасов для защиты от России, - Залужный

Впрочем, собеседники издания как в украинском командовании, так и среди экспертов считают, что по-прежнему непонятно, какие именно цели преследует Россия, разворачивая войска у границы с Украиной.

армия РФ (20620) вторжение (509) граница (5373) Крым (26472) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну підем воювати!

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить москалик тяженько ранений.

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки.

Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його.

Ой, москаль, москалю, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався.

Нехай їхні мами плачуть за синами,
Плачуть за москалями гіркими сльозами.

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будемо вбивати!

А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Путіна у бій ми вступили.
Москалі вмирали, кров'ю стікали,
А наші солдати в полон їх не брали.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!

Ой, як мать москаля свого поховала
На його могилі слова написала:
Не ходить, москáлі, в Україну вмирати
Вільного народу повік не подолати.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:28 Ответить
+31
а тем временем где то Конча-Заспе...
показать весь комментарий
05.02.2022 17:14 Ответить
+30
Прикопають як собаку.

показать весь комментарий
05.02.2022 16:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На Курській дузі гинули військові, а скільки дітей, жінок та старих людей загинуло у вогненному смерчі Гамбурга - найшли чим хвастатись....ви б ще атомні бомбардування Японії згадали....
показать весь комментарий
05.02.2022 21:23 Ответить
а тем временем где то Конча-Заспе...
показать весь комментарий
05.02.2022 17:14 Ответить
Хлеб пекут домашний. В магазине подорожал
показать весь комментарий
05.02.2022 18:28 Ответить
На данный момент в жо...е .
показать весь комментарий
05.02.2022 17:24 Ответить
Хехе школоло..... с 2008 оттяпали кусок джорджии)))) бугагагагага
показать весь комментарий
05.02.2022 17:34 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 17:40 Ответить
Американец даже не врубился, что то в российской глубинке были не нарисованные рисунки на пальцах а зоновские наколки перстней на пальцах.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:22 Ответить
а что он должен был подумать?алькапоны кацапские точно такие же на всю голову,как и *********
показать весь комментарий
05.02.2022 18:32 Ответить
в том и ирония. То есть эти деревенские нищие еще более нищие чем просто гопота. Это - ЗОНОВСКАЯ гопота. нищая и никому не нужная со всеми своими ходками и куполами.
показать весь комментарий
05.02.2022 20:27 Ответить
Как обычно долб...ам не понять , что за все придется отвечать , в том числе в Гааге . Рано или поздно .
показать весь комментарий
05.02.2022 18:09 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
05.02.2022 17:20 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну підем воювати!

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить москалик тяженько ранений.

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки.

Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його.

Ой, москаль, москалю, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався.

Нехай їхні мами плачуть за синами,
Плачуть за москалями гіркими сльозами.

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будемо вбивати!

А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Путіна у бій ми вступили.
Москалі вмирали, кров'ю стікали,
А наші солдати в полон їх не брали.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!

Ой, як мать москаля свого поховала
На його могилі слова написала:
Не ходить, москáлі, в Україну вмирати
Вільного народу повік не подолати.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc

показать весь комментарий
05.02.2022 17:54 Ответить
Песенками не защитишь Киев от сотни кацапских БТГ по 750 человек в каждой Надо не песенки петь а рыть рвы в Вышгородском и Макарововском районе и строить укрепления.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:09 Ответить
Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. Зеленський дуже "вчасно" почав переслідувати Порошенка... Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність:
показать весь комментарий
06.02.2022 10:42 Ответить
З урахуванням схибленості ***** на символізмі (згадаємо вторгнення у Грузію 08.08.08), небезпечними датами є 20.02.2022 і 22.02.2022. Зі ще однієї небезпечної дати 2.2.22 ***** збили союзники України військовою допомогою. Але, схоже, що ***** таки всралося з переляку від запропонованих у разі продовження агресії санкцій США, ВБ та інших.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:33 Ответить
Я не знаю хто за шо, мені байдуже на будь які точки зору, я знаю одне- хто заліз до мене у хату,той мертвий. Я жінка, мені 53.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:33 Ответить
Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ГОТОВИТСЯ!!!

Где лагеря для военнопленных?????
показать весь комментарий
05.02.2022 17:52 Ответить
какие лагеря? военнопленных не будет. я переживаю, что придется постоянно могилы для кацапов копать, это заберет уйму времени и сил
показать весь комментарий
05.02.2022 17:58 Ответить
Та не треба нічого копати, десь у балку поскидати хлоркою притрусити та трактором загорнути.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:23 Ответить
Да, пора МИДу Украины затребовать лопаты у России. Прямо ноту направить:

"В связи со скоплением на границах Украины 150 000 российских военных требуем немедленно предоставить не менее 10 000 лопат для их похорон!"
показать весь комментарий
06.02.2022 00:34 Ответить
таборів не буде, в мене яблуні не підкормлені
показать весь комментарий
05.02.2022 19:30 Ответить
Бояришнік таке собі добриво
показать весь комментарий
06.02.2022 01:55 Ответить
Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність: https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418 "Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено".

"Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині

"Сумно бачити, як гине наш брат, але ще гірше, коли кілька десятків поранених лежать на снігу, виють нелюдським голосом і замерзають на морозі, бо їх відвезти не встигають. Дуже і дуже дорого обійдеться ця війна СРСР", - зазначав цей радянський військовий.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:52 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 17:53 Ответить
"Я переконаний, що фіни праві… Вони знають, що їх чекає, якщо вони програють війну СРСР - повне підкорення. Вони відчувають себе морально правими і будуть захищатися до останньої краплі крові", - зазначав старший науковий співробітник Інституту експериментальної медицини С.

Деякі історики вважають, що про довго планований напад на Фінляндію свідчать і слова пісні "Принимай нас, Суоми-красавица", з якою радянські війська йшли захоплювати країну. В тексті цієї пісні йдеться про успішний наступ радянських військ на Фінляндію, але в умовах осені, а не зими.

Варварські бомбардування фінських міст радянською авіацією, внаслідок яких загинуло кілька сотень цивільних, та загарбницькі вимоги СРСР чітко визначили для фінів та більшості країн світу цю війну як справедливу оборону від агресора.

Державна поліція Фінляндії, яка продовжувала стежити за робітничими організаціями, повідомляла про зростання антирадянських настроїв серед людей, яких раніше навіть підозрювали в симпатіях до СРСР.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
показать весь комментарий
05.02.2022 18:03 Ответить
В таком случае рф находится на финальном существовании самой рф. Украину кацапам не сломать.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:56 Ответить
У Зеленского одна цель - побыстрому проиграть эту войну.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:58 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 18:12 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 18:16 Ответить
Вона ще той депутат.
Був якийсь привід - кляла американських мілітарістів.
показать весь комментарий
05.02.2022 20:01 Ответить
Що це взагалі за тітка ?
Якась актрисулька ?
показать весь комментарий
05.02.2022 20:03 Ответить
савєцька фігурістка
показать весь комментарий
05.02.2022 20:38 Ответить
ты многое не знаешь... всем совком переживали за калинку малинку..Ирина роднина и александр зайцев
показать весь комментарий
05.02.2022 23:31 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 18:19 Ответить
https://www.n-tv.de/politik/Deutschland-sollte-sich-an-Abkommen-von-1938-erinnern-article23105902.html

Интервью Порошенко немецкому изданию n-tv. По вопросам журналиста видно, насколько все тяжело в Германии. Особенно идиотский комментарий, по поводу того, что немцы не хотят, чтобы их оружие применялось против русских из-за второй мировой войны.
Советую закинуть в переводчик
показать весь комментарий
05.02.2022 18:47 Ответить
Вина Порошенко тоже в этом есть...кацапы выделяли и выделяют колоссальные средства на пропаганду как для своей биомассы так и зарубежной...

теперь пусть Петя ответит и отчитается за работу на фронте пропаганды в период своего президентства...С зелеными ублюдками не сравнивать. или как там вчера у шустера сказали про Зе "недопорошенко"
показать весь комментарий
05.02.2022 19:02 Ответить
Это кацапы десятилетиями выделяли деньги на пропаганду в Германии.
Покупали партии, политиков, журналистов, интернетных троллей, блоггеров, лидеров мнений, музыкантов(один Рамштайн или Scooter чего стоят).
Вот и результат. Украина ни копейки не выделяла на контрпропаганду.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:57 Ответить
Как? А "Грынджолы"? Вспомни...
показать весь комментарий
05.02.2022 21:48 Ответить
ох вже ці журнашлюшки-експерти))
показать весь комментарий
05.02.2022 18:47 Ответить
Когда они будут готовы, не забудьте нас предупредить!😁
показать весь комментарий
05.02.2022 19:00 Ответить
просто зеленский с путиным этим наращиванием войск шантажируют весь мир
путину выгодно когда его марионетка зеленский является действиующим президентом Украины, ведь так ЗЕ выполняет всё что хочет путин, разваливает страну изнутри
заметьте, как только возникает угроза импичмента ЗЕ и каких то майданов, то сразу же появляются войска у границы..
совпадение? не думаю..
показать весь комментарий
05.02.2022 19:01 Ответить
Не дай нам Боже війни....дивився фільм на ютубі "Брестская крепость" - це жесть, якщо уявити себе в гущі тих подій. Простому народу ні в країні загарбника, ні в країні жертви війна не потрібна. Війни ведуться з метою перерозподілу власності між буржуями. І в Росії, і в Україні простий народ має тільки свої робочі руки. Втім, в імперіалістичному світі війни можуть здержувати тільки атомна зброя, і то її можуть даже під час війни не застосувати. Так, у першу світову хімзброя застосовувалась як засіб масового ураження, у другу світову даже німці її не фактчно не застосовували.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:21 Ответить
В бресткій крепості насправді були НКВДісти, які тримали жертв свого червоного режиму.
Тому вони сиділи в ній до упору, бо добре знали, що їм тікати не має куди.

І не вір більше лаптям, як мій дід казав, пройшовши з ними війну.
Там ти правди не знайдеш.
показать весь комментарий
05.02.2022 20:06 Ответить
Они сдались немцам, даже в совковом фильме этот эпизод есть...

немцы им даже разрешили уйти с почетом...
Потом их в совке отправили в лагеря, как сдавшихся в плен
показать весь комментарий
05.02.2022 23:54 Ответить
Зупинити ракети москальської наволочі ми не можемо, але вони повинні у містах на когось разраховувати. Шукайте їх та одразу вбивайте, як що шось прилетить.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:25 Ответить
Втім співрозмовники видання як в українському командуванні, так і серед експертів вважають, що, як і раніше, незрозуміло, які саме цілі переслідує Росія, розгортаючи війська біля кордону з Україною.- якщо не зрозуміло,то як можна на весь світ посилатися на розвіддані ,згідно котрих все зрозуміло???
показать весь комментарий
05.02.2022 19:33 Ответить
Наиболее напряженное время наступит с 15 февраля по 13 марта ( с наиболее опасным отрезком с 18 февраля по 6 марта). По сути Кремль получил благосклонное согласие на поддержку Пекина. Официально учения в Беларуси "заканчиваются" 20 февраля.. опять таки 23 февраля ни кто не отменял ( а все знают путинскую любовь к датам и праздникам) Плюс с с 15 по 22 февраля ожидается похолодание ( земля промерзнет).. Запланированные поездки высоких лиц в Москвы и Киев к этому времени тоже как бы завершаются. Переброска войск, техники, даже росгвардии идет полным ходом ( в условиях зимы они не могут находиться очень долго в полевых условиях, без дела). Активизировалась " пятая колонна" в Европе ( Венгрия, Германия, Греция и т.д.), лезут из всех щелей от самых низких чиновников до президентов и премьеров. Пекин заинтересован втянуть Рашу и проверить Запад на слабо и заодно связав их в Европе.. Запад дальше озабоченности и запоздалой помощи по сути не на что не способен. Даже отключить от международной платежной системы, тем более отказаться в условиях зимы от газа. Просто за вторжением в Украину, начнется история с Тайванем ( Китай уже ее не будет откладывать), потом Раша не упустит случай решить "закавказский вопрос"подконтрольная Армения, войска в Карабахе, авторитарный режим в Баку, партия российского бизнесмена правит в Грузии, усилий много не понадобится).. Для Запада останется два варианта либо полная капитуляция, либо третья мировая война. Не хотят воевать возле Луганска и Донецка, будут ловить бомбы в Праге и Варшаве а потом и значительно дальше. Все уже было в 30 х годах прошлого столетия. Раша идет по кальке Гитлера, Запад повторяет ошибки Даладье и Чемберлена."( Тот кто выбирая между позором и войной , выбирает позор. Получает в итоге и позор и войну" Черчилль.)
показать весь комментарий
05.02.2022 19:37 Ответить
Дві світові війни розпочалися в Європі а наводили порядок США. Тепер просто США вирішили втрутитися раніше і не дати Європі знову влізти в багнюку по самі вуха. Чи зуміють? Дай Бог. Але сумніваюсь. У Путіна зараз лише одна проблема-напасти так, щоб захопити Україну без великих втрат. Пропагандисти в цьому напрямку вже працюють. Це використання переваги в ракетах та застосування ядерної тактичної зброї. Що в цьому випадку зробить ЗАхід. СТУРБУЄТЬСЯ. Може навіть дуже сильно.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:49 Ответить
Дело в том что США сейчас ослаблены пацифистом Обамой, рашистом - проходимцем фюрером Трампопоном ( практически доведшим страну до состояния гражданской войны) и старичок Буш с наследством от Трампа в виде бегства из Афганистана, полный провал в Сирии, раздрай в Европе и в НАТО, выход Великобритании из ЕС, падение влияния США в Мире. Рост Китая , на кону аншлюс Тайваня с из 26 миллионным населением и технологическими и экономическими возможностями. острое внутреннее противостояние в США между партиями и подливающий масло Трамп. Да и Буш уже не в тех годах.. возраст свое дает, вице президент видимо слабовата. Сейчас все телодвижения по поставкам и переброскам пары тысяч солдат это способ сохранить лицо. РФерия тактическое ядерное оружие применять не будет, зачем.. при подавляющем превосходстве в воздухе, море, ракетном вооружении, оснащении армии и окружение Украины по сути с 3,5 сторон. Не будем забывать очень большую " пятую колонну" в Украине + тех кому "хуже не будет" и " народ устал", качество нашей "элиты" ( без исключения, включая и подавляющая часть предыдущей власти -хре-овое, демагоги и пустословы.. 31 год независимости профукали, в дележе денег и власти. Так что дело мягко говоря неважнецкое. Ну а что. Чему быть того не миновать.Семи смертям не бывать, одной не миновать. Но то что Украина ( и мы вместе с ней) оказались в очень тяжелой ситуации ( хуже чем в 2014) это факт. Ближайшие полтора месяца, 5-6 недель все покажут. Но даже если Бог убережет и пронесет. ,то все равно этому когда то быть, раньше или позже. Мир постепенно но уверенно скатывается к 3 й мировой войне. Ну такое мое скромное мнение. Может у кого то оно другое, я не спорю.
показать весь комментарий
06.02.2022 13:58 Ответить
В мнене вже дпвно рукт чешуться джавнліном по кацабам пальнути.... Не даром же їх тримати без діла...
показать весь комментарий
05.02.2022 19:40 Ответить
Так в военкомат иди. На контракт.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:46 Ответить
сколько танк кацапский проехать сможет 50 км ? я уже про самолеты не говорю .Кстати самая крупная авиакатастрофа вертолета была в мега-искандеро державе в чеченскую войну ...Вертолет с дисантом аварийно приземлился а аэродром по периметру был сами ми же и кацапами заминирован .. ну бегут такие десантники из пылающего вертолета ,а тут бах и пополам кацапчика разорвало .. в Вики есть эта статья если кому интересно
показать весь комментарий
05.02.2022 19:56 Ответить
То шо буде чи ні?
показать весь комментарий
05.02.2022 20:58 Ответить
Скоріш за все ***** таки зважиться ще раз спробувати знищити Україну(бо правду колись казав покійний Нємцов: "он же ********!") . Звісно шо в нього те ***** не вийде(скоріш тим він остаточно зруйнує свою прогнилу парашу), але й нам доведеться сплатити достатньо високу ціну - шоб ми і наші нащадки жили у своїй вільній від рабських "скрєп" країні.. Та я готовий на будь-яку ціну, бо у свободи завжди ціна - найвища за все у житті(і про те прямо сказано у нашому національному Гімні). І так - я вірю(і знаю) : Все в нас буде Україна!
показать весь комментарий
06.02.2022 00:26 Ответить
Все стає на свої місця. Основна мета вторгнення Путіна в Україну - дніпровська вода в Крим. Захоплення Херсонської Миколаївської частини Запоріжської областей. Вспоміжний удар в сторону Маріуполя. Сухопутний коридор Маріуполь Бердянськ Генічеськ Чонгар. Повне захоплення Азовського моря, По можливості відсічення України від чорного моря.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:12 Ответить
Да насраки йому той коридор у Крим, йому тупо треба зруйнувати Україну, а утримувати для цього захоплені території не особливо то і треба, достатньо там зруйнувати вертикаль влади і перетворити місцевість на довбане Сомалі з великою кількістю зброї та криміналу.
показать весь комментарий
06.02.2022 02:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 