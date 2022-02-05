С начала суток ранен воин в результате российского обстрела. Оккупанты 4 раза открывали огонь. На Павлополь сбросили гранатометные выстрелы из беспилотника, - ООС

С начала суток, 5 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении." говорится в сообщении.

Читайте также: Боевики с беспилотника атаковали Павлополь - поврежден жилой дом и здание недействующей школы

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.