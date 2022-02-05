РУС
С начала суток ранен воин в результате российского обстрела. Оккупанты 4 раза открывали огонь. На Павлополь сбросили гранатометные выстрелы из беспилотника, - ООС

С начала суток, 5 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении." говорится в сообщении.

Читайте также: Боевики с беспилотника атаковали Павлополь - поврежден жилой дом и здание недействующей школы

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (29640) Донбасс (26966) наемники рф (2102) операция Объединенных сил (6766)
+14
Швидкого одужання нашому захисникові.
05.02.2022 17:21 Ответить
+12
Про вогонь у відповідь ,тиша ..((
05.02.2022 17:30 Ответить
+11
Очень хреново что благодаря усилиям зелупы в сводках вынуждены писать не "ответным огнем", а "благодаря усилиям".
05.02.2022 17:37 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
05.02.2022 17:21 Ответить
Про вогонь у відповідь ,тиша ..((
05.02.2022 17:30 Ответить
Очень хреново что благодаря усилиям зелупы в сводках вынуждены писать не "ответным огнем", а "благодаря усилиям".
05.02.2022 17:37 Ответить
Намалювася ще один "заклятий друг" України...

-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.

-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?

- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...

ДРУГ - до гроба!
05.02.2022 18:02 Ответить
"Тель Авив - мацква, Тель Авив - мацква, ла ла ла ....." . Ета другое, там же наши, панимаеш .... ?
05.02.2022 18:55 Ответить
Breaking Defense is produced by Breaking Media, a highly innovative business-to-business digital media company based in New York City, Breaking Media's properties include industry leading media such as Above the Law, Dealbreaker, Fashionista, MedCity News and Breaking Energy.

https://breakingdefense.com/about/
05.02.2022 19:26 Ответить
давно уже пора отбалансировать все отношения друзьси московскими...и начать с Яра, который тихой сапой превращают в центр холокоста, ...отзыва подписи под признанием самого холокоста до признания Голодоморов, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, перенос могилы Цадыка известного на землю обетованную, ну и др. мероприятия, менее известные и значимые, выполнять начинать пора ...в Украине много рычагов влияния, которые давно пора включать..
05.02.2022 23:25 Ответить
Треба відповідати от так,но не при сскливом ZEgandjne,:
Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 10:58
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322941/
https://twitter.com/i/status/1489607053039570952
https://twitter.com/i/status/1489721716293128199
05.02.2022 18:46 Ответить
05.02.2022 19:52 Ответить
Отак цивілізовано гасять вату:

Проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 18:05
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322970/
05.02.2022 18:52 Ответить
Благодаря усилиям наших воинов! - это хорошо. Только вот один вопросик?, и он относится больше до командиров - которые обязаны контролировать наше небо, как так сталось, что соответствующие службы ВСУ позволили вражеским беспилотникам так далеко залететь и сбросить мины на мирных граждан, да ещё на школу - слава богу, что детки не пострадали. А где оборудование которое "глушит" беспилотники, нам его передают другие страны для борьбы с беспилотниками, где же оно тогда используется!?.
05.02.2022 19:19 Ответить
Одужання…….
05.02.2022 19:26 Ответить
Как всегда.

Утром в Багдаде все спокойно. Спите спокойно, ЗЕбилы, и не забывайте про уринотерапию.

Вечером список обстрелов и раненые.

Но утром ЗЕбилы уже не помнят вечер и можно все по новой.
05.02.2022 20:02 Ответить
Одужання й повернення!
06.02.2022 08:45 Ответить
 
 