С начала суток ранен воин в результате российского обстрела. Оккупанты 4 раза открывали огонь. На Павлополь сбросили гранатометные выстрелы из беспилотника, - ООС
С начала суток, 5 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении." говорится в сообщении.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.
-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?
- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...
ДРУГ - до гроба!
Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 10:58
Проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 18:05
Утром в Багдаде все спокойно. Спите спокойно, ЗЕбилы, и не забывайте про уринотерапию.
Вечером список обстрелов и раненые.
Но утром ЗЕбилы уже не помнят вечер и можно все по новой.