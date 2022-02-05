Bloomberg опубликовал список международных компаний, которые могут пострадать от нападения РФ на Украину

Вероятное вторжение России в Украину может привести к перебоям в снабжении газа в Европу и ударить по экономике и компаниям по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

В одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs Group Inc. отмечают, что Россия является основным поставщиком энергоресурсов в Европу, и любые перебои с постав

Читайте также: New York Times об угрозе российского вторжения в Украину: РФ находится на финальном этапе подготовки к военной операции

кой газа могут затронуть, в первую очередь, немецкие компании, такие как Volkswagen AG, Siemens AG и BASF SE, а также фондовые рынки Германии. Военное обострение может привести к росту цен на нефтепродукты, в результате чего пострадает европейский производитель шин Pirelli & C. SpA.

В компании по управлению активами Amundi отмечают, что из-за конфликта между Украиной и Россией серьезно пострадают восточноевропейские рынки, особенно польские.

А в одном из крупнейших банков мира JPMorgan Chase&Co. предупреждают о рисках для немецкой компании по производству упаковки Verallia Deutschland, английской компании Eurasia Mining Plc и австрийской нефтесервисной компании Petro Welt Technologies.

По данным Morgan Stanley, в результате эскалации конфликта могут пострадать азиатские компании, активно торгующие с Россией, такие как Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co и CCL Products India Ltd. Кроме этого, проблемы могут возникнуть у швейцарской компании Coca-Cola HBC AG.

По оценкам аналитиков Morgan Stanley, среди российских банков наибольшему риску может подвергнуться "Сбербанк". Как отмечают аналитики, австрийский Raiffeisen Bank International AG стал первым европейским банком, начавшим выделять деньги на то, чтобы справиться с потенциальными последствиями кризиса. В банке отметили, что от России зависит 19% выручки, а также заявили об отсутствии проблем в работе, несмотря на геополитическую напряженность.

Вместе с тем, в Goldman утверждают, что выиграть от возможного роста цен на энергоносители могут европейские нефтегазовые компании, такие как французская TotalEnergies SE, норвежская Equinor ASA.

При этом, по мнению стратегов Morgan Stanley, от деэскалации могут выиграть российский ритейлер "Магнит", цифровой банк TCS Group, а также ПАО "ЛУКойл".