Bloomberg опубликовал список международных компаний, которые могут пострадать от нападения РФ на Украину

Вероятное вторжение России в Украину может привести к перебоям в снабжении газа в Европу и ударить по экономике и компаниям по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

В одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs Group Inc. отмечают, что Россия является основным поставщиком энергоресурсов в Европу, и любые перебои с постав

кой газа могут затронуть, в первую очередь, немецкие компании, такие как Volkswagen AG, Siemens AG и BASF SE, а также фондовые рынки Германии. Военное обострение может привести к росту цен на нефтепродукты, в результате чего пострадает европейский производитель шин Pirelli & C. SpA.

В компании по управлению активами Amundi отмечают, что из-за конфликта между Украиной и Россией серьезно пострадают восточноевропейские рынки, особенно польские.

А в одном из крупнейших банков мира JPMorgan Chase&Co. предупреждают о рисках для немецкой компании по производству упаковки Verallia Deutschland, английской компании Eurasia Mining Plc и австрийской нефтесервисной компании Petro Welt Technologies.

По данным Morgan Stanley, в результате эскалации конфликта могут пострадать азиатские компании, активно торгующие с Россией, такие как Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co и CCL Products India Ltd. Кроме этого, проблемы могут возникнуть у швейцарской компании Coca-Cola HBC AG.

По оценкам аналитиков Morgan Stanley, среди российских банков наибольшему риску может подвергнуться "Сбербанк". Как отмечают аналитики, австрийский Raiffeisen Bank International AG стал первым европейским банком, начавшим выделять деньги на то, чтобы справиться с потенциальными последствиями кризиса. В банке отметили, что от России зависит 19% выручки, а также заявили об отсутствии проблем в работе, несмотря на геополитическую напряженность.

Вместе с тем, в Goldman утверждают, что выиграть от возможного роста цен на энергоносители могут европейские нефтегазовые компании, такие как французская TotalEnergies SE, норвежская Equinor ASA.

При этом, по мнению стратегов Morgan Stanley, от деэскалации могут выиграть российский ритейлер "Магнит", цифровой банк TCS Group, а также ПАО "ЛУКойл".

+11
Намалювася ще один "заклятий друг" України...

-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.

-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?

- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...

ДРУГ - до гроба!
05.02.2022 18:04
+10
Україна є одним із світових лідерів з експорту зерна. Якось була затримка із відвантаженням пшениці в Єгипет - там почалась революція.
05.02.2022 17:37
+9
Тут и без угрозы нападения многие фирмы могут пострадать... То ж то моника не обеспечила безопасное пребывание четы Эрдоган в Украине, наградила ковидом. а шо тогда творится в Украине нагалом ( с ковидом).
05.02.2022 17:38
Ридаю, аж не можу!
05.02.2022 17:37
Україна є одним із світових лідерів з експорту зерна. Якось була затримка із відвантаженням пшениці в Єгипет - там почалась революція.
05.02.2022 17:37
Скоро и у нас то же будет, ввиду затрымкы вiдвантаження нам "позолоченного"зерна из Египта.
05.02.2022 17:40
О, я как раз об этом написал. Проваленная посевная и половина мира начнет гореть через полгода.
05.02.2022 17:51
Тут и без угрозы нападения многие фирмы могут пострадать... То ж то моника не обеспечила безопасное пребывание четы Эрдоган в Украине, наградила ковидом. а шо тогда творится в Украине нагалом ( с ковидом).
05.02.2022 17:38
досить тупо стверджувати що Ердоган підчепив цю заразу в Україні...і лайкають тобі представники лохтората Зе
05.02.2022 18:57
в случае войны больше всего пострадает блумберг

его аналитика будет никому не нужна, потому как не будет читателей
в живых
05.02.2022 17:42
Кроме того, пострадает половина мира, так как у Украины будут проблемы с посевной, а мы кормим кучу стран. Это голод и бунты, которые прокатятся по половине земного шара.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:50
05.02.2022 17:57
05.02.2022 18:00
Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ
05.02.2022 18:01
Кто бы сомневался.
05.02.2022 18:26
Намалювася ще один "заклятий друг" України...

-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.

-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?

- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...

ДРУГ - до гроба!
05.02.2022 18:04
Протухшие консервы Пуйла взрываются все громче. Видны страны (вернее их коррумпированные верхушки) на зарплате у Рашки
05.02.2022 18:12
в случае иудеев действует обычный для них принцип, дружу с тем с кем выгодней
05.02.2022 19:00
SPIKE это лучший противотанковый комплекс в мире. Помимо "выстрелил и забыл", на ракете есть еще камера, позволяющая оператору в последний момент выбрать цель атаки из нескольких. Плюс огромная дальность на некоторых модификациях
05.02.2022 19:19
А потом удивляются, откуда берется антисемитизм...
06.02.2022 00:27
Бідні компанії. Люди ж ніщо, а гроші - всьо.
05.02.2022 18:09
Анатолій Штефан Штірліц


В черговому бліндажі російських окупантів вибухнув "газовий балон". Інформація щодо втрат орків уточнюється. Слава Україні та її воїнам

https://twitter.com/i/status/1489910124923740162
05.02.2022 18:14
а де єнотик???
05.02.2022 18:31
тоесть, если рф со своей мощью своей армии нападет на Украину,
если будет куча "мяса", миллионы трупов с обеих сторон и полное разрушение городрв фабрик заводов,
это херня......
главное что б не зацепило экономику германии, а то упадут акции компаний.
ГЕНИАЛЬНО, ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!!!
05.02.2022 18:30
Тут окрім Германських фірм майже ніхто не постраждає,хоча Германія мала 8 років для організації альтернативних мереж постачання ресурсів а вона замість цього практично знищувала Україну на угоду агресора московита.А це 8 років а не 8 місяців.
05.02.2022 18:40
Германія канєшно мудаки, але погляньте на українську вулицю Банкову)
05.02.2022 18:52
блумбэрг ху....мбэрг...хахахаха животные доигрались с рашкой... до сюсюкались в дружбу и поддержку её технологиями...консультациями....фондами помощи разными, открытием отношений с чистого листа.... разрешением газовой трубы строительства и другими печеньками для рашки.... а теперь скоты пожинайте свои плоды ....рашка вас всех взяла и обосцала и зашугала.....(( извините что так... просто я зол на них((
05.02.2022 18:41
Дебіли! У разі військових дій постраждають люди! Багато людей! І країни постраждають! Біженців буде від мільйона до трьох. Які нафіґ компанії? Про компанії ніхто і думати не буде!
05.02.2022 18:43
та ні шановні не постраждають, просто почнеться 3тя світова вона вже почалася просто ще не в гарячій фазі
05.02.2022 18:45

Совпадение???? (не думаю!)))))


Анонс шоу "Квартал-95" на сайте агентства Eventim

Студия "Квартал 95" опубликовала в https://www.facebook.com/kvartal95/posts/5021271197896359 Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии.
Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов".

"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может"
Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал-95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".
05.02.2022 19:15
У 95 кварталі українським є лише антиукраїнізм.
05.02.2022 20:02
гарно сказано !
05.02.2022 20:03
https://biz.censor.net/news/3312527/************************************************************
Основними країнами-імпортерами української соняшникової олії минулого року залишились країни ЄС - 32%, Індія - 30,5% та Китай - 15,3%.

=====================================
Треба враховувати, що Україна є лідером по експорту соняшникової олії у світі! Якщо Україна буде палати у вогні, ціни взлетять до космосу. Це серйозна проблема для Світу!
05.02.2022 19:23
05.02.2022 19:24
https://biz.censor.net/news/3313611/eksport_zernovyh_perevyschyv_38_milyioniv_tonn_minagropolityky
Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 2 лютого експортувала 38,6 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 9,2 млн тонн більше, ніж торік.
=======================================

Крім того, Україна одна із лідерів по вирощуванню зернових. Запалає Україна від війни, ціни на зерно у Світі теж взлетять і це порушить баланс світової економіки. У багатьох країнах зерно стане дефіцитом, ціни на зерно взлетять... У багатьох країнах почнеться голод!

Подивіться уважно на основних імпортерів українського зерна ! Це буде потужний удар по економіках рівносильний вибуху атомної бомби!
05.02.2022 19:39
Ітак врахуйте ситуацію у світі !

А ЩО БУДЕ КОЛИ УКРАЇНА ЗАПАЛАЄ У ВОГНІ ВІЙНИ ?!

За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.


За даними продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю - на 31,3%. При цьому ціни на рис знизилися на 4%.

Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.

«У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році», - зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
05.02.2022 19:44
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362062-oon-u-sviti-dorozcaut-produkti-najbilse-moloko-i-zerno.html ООН: у світі дорожчають продукти, найбільше - молоко і зерно

=============================================
Світові ціни на продовольство зростають четвертий місяць поспіль під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію.
05.02.2022 19:48
Coca-Cola выкрутится.
В 30-х. годах она наладила массовае производство напитка в нацистской Германии.
Когда началась война в 39-ом, ей запретили снабжать Германию Cocoй. Тогда они придумали Fantu(не попадающюю под запрет), и прекрасно торговали нею в Германии.
05.02.2022 19:42
Это да.Война-это вообще хорошо для науки и бизнеса.Плохо только только отдельным людям и домохозяйствам.А так да.Если не учитывать их интересы,то можно многого достичь на их смерти
05.02.2022 20:20
Ой, ой, ой! А те, що в Україні п'ятнадцять ядерних реакторів та туєва хуча хімічних підприємств це нічого? У разі війни вам усім Чернобиль та Херосіма дитячою забавкою здасться.
05.02.2022 22:57
 
 