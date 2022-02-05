Bloomberg опубликовал список международных компаний, которые могут пострадать от нападения РФ на Украину
Вероятное вторжение России в Украину может привести к перебоям в снабжении газа в Европу и ударить по экономике и компаниям по всему миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
В одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs Group Inc. отмечают, что Россия является основным поставщиком энергоресурсов в Европу, и любые перебои с постав
кой газа могут затронуть, в первую очередь, немецкие компании, такие как Volkswagen AG, Siemens AG и BASF SE, а также фондовые рынки Германии. Военное обострение может привести к росту цен на нефтепродукты, в результате чего пострадает европейский производитель шин Pirelli & C. SpA.
В компании по управлению активами Amundi отмечают, что из-за конфликта между Украиной и Россией серьезно пострадают восточноевропейские рынки, особенно польские.
А в одном из крупнейших банков мира JPMorgan Chase&Co. предупреждают о рисках для немецкой компании по производству упаковки Verallia Deutschland, английской компании Eurasia Mining Plc и австрийской нефтесервисной компании Petro Welt Technologies.
По данным Morgan Stanley, в результате эскалации конфликта могут пострадать азиатские компании, активно торгующие с Россией, такие как Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co и CCL Products India Ltd. Кроме этого, проблемы могут возникнуть у швейцарской компании Coca-Cola HBC AG.
По оценкам аналитиков Morgan Stanley, среди российских банков наибольшему риску может подвергнуться "Сбербанк". Как отмечают аналитики, австрийский Raiffeisen Bank International AG стал первым европейским банком, начавшим выделять деньги на то, чтобы справиться с потенциальными последствиями кризиса. В банке отметили, что от России зависит 19% выручки, а также заявили об отсутствии проблем в работе, несмотря на геополитическую напряженность.
Вместе с тем, в Goldman утверждают, что выиграть от возможного роста цен на энергоносители могут европейские нефтегазовые компании, такие как французская TotalEnergies SE, норвежская Equinor ASA.
При этом, по мнению стратегов Morgan Stanley, от деэскалации могут выиграть российский ритейлер "Магнит", цифровой банк TCS Group, а также ПАО "ЛУКойл".
-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.
-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?
- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...
В черговому бліндажі російських окупантів вибухнув "газовий балон". Інформація щодо втрат орків уточнюється. Слава Україні та її воїнам
Анонс шоу "Квартал-95" на сайте агентства Eventim
Студия "Квартал 95" опубликовала в https://www.facebook.com/kvartal95/posts/5021271197896359 Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии.
Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов".
"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может"
Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал-95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".
Основними країнами-імпортерами української соняшникової олії минулого року залишились країни ЄС - 32%, Індія - 30,5% та Китай - 15,3%.
Треба враховувати, що Україна є лідером по експорту соняшникової олії у світі! Якщо Україна буде палати у вогні, ціни взлетять до космосу. Це серйозна проблема для Світу!
Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 2 лютого експортувала 38,6 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 9,2 млн тонн більше, ніж торік.
Крім того, Україна одна із лідерів по вирощуванню зернових. Запалає Україна від війни, ціни на зерно у Світі теж взлетять і це порушить баланс світової економіки. У багатьох країнах зерно стане дефіцитом, ціни на зерно взлетять... У багатьох країнах почнеться голод!
Подивіться уважно на основних імпортерів українського зерна ! Це буде потужний удар по економіках рівносильний вибуху атомної бомби!
А ЩО БУДЕ КОЛИ УКРАЇНА ЗАПАЛАЄ У ВОГНІ ВІЙНИ ?!
За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.
За даними продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю - на 31,3%. При цьому ціни на рис знизилися на 4%.
Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.
«У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році», - зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
Світові ціни на продовольство зростають четвертий місяць поспіль під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію.
В 30-х. годах она наладила массовае производство напитка в нацистской Германии.
Когда началась война в 39-ом, ей запретили снабжать Германию Cocoй. Тогда они придумали Fantu(не попадающюю под запрет), и прекрасно торговали нею в Германии.