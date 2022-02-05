РУС
Вспышка COVID-19 в Украине: больницы получат почти 350 кислородных станций контейнерного типа

Первые кислородные станции контейнерного типа, закупленные ГП "Медицинские закупки Украины", уже находятся в больницах.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело дополнительно 225 станций, их поставка происходит уже сегодня (одна на фото из г. Одесса). Таким образом, после завершения работ, за один год количество постоянно действующих кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз", - отметил министр.

Он также напомнил, что в июле 2021 года в стране функционировало только 50 кислородных станций, а по завершении монтажа всех закупленных будет 385.

Читайте также: 97% ковидных коек в Украине обеспечены кислородом, - Ляшко

больница (1452) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) кислород (70)
+8
Вони крали мільярди з ковідного фонду.
Наприклад уряд затвердив 125 млрд гривень, а вже на голосування у ВР потрапило лише 65.
Решту розсіяли по кишенях.
05.02.2022 18:19 Ответить
+6
Спалах - це результ того , шо зевлада сняла с карантина зоны 100 процентного риска. И сейчас тормозит не сильно то и вводит ограничения.
05.02.2022 17:56 Ответить
+5
Ось тепер i маемо. Чи вiдповiсть хто за це злодiйство проти нас.
05.02.2022 18:22 Ответить
Спалах - це результ того , шо зевлада сняла с карантина зоны 100 процентного риска. И сейчас тормозит не сильно то и вводит ограничения.
05.02.2022 17:56 Ответить
Кислородных станций много не бывает? Увеличить их количество в 7,5 раз, теперь ковиду мало не покажется!
05.02.2022 17:57 Ответить
Шо-та у антиваксеров затянулся противакцинний вечерний опохмел. А то бы доказывали, шо все так задумано, мол, чем больше переболеют, тем быстрее обретем коллективный иммунитет.
05.02.2022 18:02 Ответить
225 станцій, їх поставка відбувається вже сьогодні (одна на фото з м. Одеса), - дык, и в августе-сентябре то же самое говорили, а воз и ныне там.
05.02.2022 18:10 Ответить
Каарочи, зебуины получается в прошлом гогду не ударили палец о палец, - Він(Віктор Ляшко) також нагадав, що у липні 2021 року в країні функціонувало лише 50 кисневих станцій, а після завершення монтажу всіх закуплених буде 385 .
05.02.2022 18:13 Ответить
Здесь мы видим , шо станций будет в около 7 раз больше... Но ведь омикрон на порядок заразнее.
05.02.2022 18:14 Ответить
Вони крали мільярди з ковідного фонду.
Наприклад уряд затвердив 125 млрд гривень, а вже на голосування у ВР потрапило лише 65.
Решту розсіяли по кишенях.
05.02.2022 18:19 Ответить
Ось тепер i маемо. Чи вiдповiсть хто за це злодiйство проти нас.
05.02.2022 18:22 Ответить
Може, то й на краще. Бо 60% з 65 переклали на крадівництво.
То і з 125 теж вкрали б 60%.
05.02.2022 19:57 Ответить
Видко, шо антиваксери заре пораются по хазайству...
05.02.2022 18:18 Ответить
( з монтажу кисневих станцiй)
05.02.2022 18:19 Ответить
Що це ви один на гілці ?
Невже невакциновані зебілята того...вже - нє савсєм с намі ?
05.02.2022 18:21 Ответить
Не, они местами делают наскоки - фундамент под ними уже шаткий. Да и сейчас, мабуть, - время расслабухи перед выходными.
05.02.2022 18:24 Ответить
Имел ввиду наскоки на предыдущие ковидные темы.
05.02.2022 18:26 Ответить
Вони певно всі в тероборону записались. Тренуються окупанта бити. Всі ж як один до 2019 в бій рвались.
05.02.2022 18:30 Ответить
Та да, откатные банки на выходные закрыти. В другие дни некогда
05.02.2022 18:31 Ответить
Как-то и смешно и грустно , ведь с большенством антиваксеров будем по одну сторону баррикад, прикрывая друг-другу спины.
05.02.2022 18:32 Ответить
То ж вони до цього довели.
Вистачило розуму та зухвалості обрати пораженческу владу, яка три роки гаяла час і ніяк не зміцнювала оборону держави. От фуйлуша і підловив момент. Тепер вашу і мою спину буде прикривати якесь сцикливе непорозуміння.
05.02.2022 18:35 Ответить
Прорвемся , пани Ксения. Дай бог, всем здоровья.
05.02.2022 18:40 Ответить
О, вечерний опохмел закончился - лед тронулся...
05.02.2022 18:27 Ответить
Так влада заявила що витратила міліарди на забеспечення кинснем лікарень на 100%.Звіт за 2021-й рік.А лікарні виявляється тільки ще лише дістають те чим їх держава забезпечила в повній мірі ще у 2021-му році..ЦІКАВО...
05.02.2022 18:35 Ответить
А мне и не интересно - це велике крадiвництво...бо в данный момент мы не можем ничего существенного поделать... Здесь назревает(через 2 рочки) к ногтю...
05.02.2022 18:44 Ответить
Та біда,одних до нігтя а нових адекватних просто нема.Ось і прийдеться вибирати із тих хто так чи інакше грабував нас із Вами та Україну та винен що ми томчемось вже 30-ть років у лайні.
05.02.2022 18:51 Ответить
Это жистя... Евреев 40 лет водили пустыней, поки вони не отямились.
05.02.2022 18:59 Ответить
На жаль нас водять вже 30-ть років за ніс але ми так і не спроможні вибрати проукраїнську владу.Думаю що ак буде і через два роки.Гречка та суповий набір творять дива.Особливо на сході України та Закарпатті.
05.02.2022 19:04 Ответить
Доживемо побачимо. Весь мир нас не для того вооружает, шобы мы гречкой грезили.
05.02.2022 19:08 Ответить
Дай то Бог...
05.02.2022 19:41 Ответить
Кого нас ? Населення має соціалістичні запити - як там у постулатах - від кожного по можливості і кожному по потребі ? Отак і розводять лошків, годуючи локшину з телеканалів.
Все ж таки після Майдану ми спромоглись обрати українську владу, але далі, знову ж таки, розуму не вистачило її переобрати.
05.02.2022 19:08 Ответить
Нас - Украину.
05.02.2022 19:40 Ответить
Ви праві,населення ще має соціалістичні запити особливо на пенсії та на медецинські послуги.Адже стажу роботи пенсіонери мають по 40-50-років а дістають практично соціальні(циганські) пенсії як і ті що ніколи не робили.Тим більше що даже при совку підприємства у повному обсязі сплачували як у пенсійний так і у медичні фонди (ФСС) гроші із яких зникли у невідомому напрямку.Тим більше що вже при незалежній хто працював платив як у пенсійний так і в соціальні фонди але чомусь пенсійний фонд офіційно рахує стаж лише із 2004-го року(зайдіть на сайт пенсійного фонду) який знову хочуть обнулити та ввести накопичувальний фонд який знову може щезнути як і страховий який проіснував у 90-ті рік чи два та щез разом із коштами.
05.02.2022 20:21 Ответить
Але ж ви обирали владу спільно. Спільно не висували ніяких вимог. Жили як стадо. То чого дивуватись результатам?
05.02.2022 20:24 Ответить
По перше чому,,ви,, а не ми із Вами?А по друге в Україні всі вибори окрім перших являються нелегетивними так як вони порушують Конституцію України у правах вибору.Так як у виборчих бюлетнях всюди була відсутня графа ,,Проти всіх,, що порушувала волевиявлення народу.А по третье вибирати має більшість із виборців а не більшість проголосувавших.Наглядний приклад.ЗЕ вибрало 73% із 47% зявившихся на вибори а не 73% від виборців.Тобто більшість 53% не зявилась на вибори але замість того щоб вибори були не дійсними президентом зробили ЗЕ так як порушуючи Конституцію в бюлетнях була відсутня строка ,,Проти всіх,,
05.02.2022 20:37 Ответить
Яскравий приклад того, що достатньо двох галімих ботів щоб загадити всю новину
05.02.2022 18:43 Ответить
Мабуть це тому що Ви теж купуєте рибу по 8 гр за кіло.Живете не на землі а на ,,небесах,,Спустіться на землю.
05.02.2022 18:48 Ответить
Разве чел, который шифруется, имеет храбрость спуститься на землю?
05.02.2022 18:56 Ответить
Во, третий выповз... SURE , антиковидный вечерний опохмел закончился, методички в нужных руках.
05.02.2022 18:57 Ответить
Скорее всего не имеет своего,хоть и не правого,мнения.Что сказали то и делает.
05.02.2022 18:58 Ответить
Приспособленцы звычайнi. Пыня вон главный приспособленец всех времен и народо. Его дед до революции стряпал в ленинградски ресторанах буржуям. После стряпал Ленину, Крупской, затем Сталин. Так он вывел в НКВДэшные люди своего сынка. Который был внедрен в гитлеровскую полицию под Варшавой и участвовал в подавлении варшавского восстания. В аглицких архивах есть документы и фото пыниного тятьки.. Затем папаня пристроил и сынка пыню, который в школе рассекал в шузах "прощай молодость" . За что был подопущен в школьном туалете своими же пацанами.
05.02.2022 19:06 Ответить
А як думаєте чому архіви НКВД в Україні відкриті тільки для ,,обраних істориків,,а не для всіх охочих?Хоча по заявах влади вони розсекречені.Мені вважається тому що і тепер нами правлять ті або їх зливаники які сотнями розтрілювали та знищували жителів України.
05.02.2022 19:39 Ответить
А они, как леччики-ястребки работают - парами, или звеньями, а то и ээскадрилиями! Хотя, скорее истребители-бонбардировщики - гамно от 50 кг и более мечуть!
05.02.2022 18:55 Ответить
Так. Це немов пілот і штурман - одна звивина на двох ))
05.02.2022 19:17 Ответить
Першого заспамили , другий виповз...
05.02.2022 18:45 Ответить
Заповзай туди де тобі й місце.. ))
05.02.2022 18:48 Ответить
Типо, не иди прротив течения , не иди по течению... Иди туда, куда тебе нужно... Вот бы антиваксеры и зебики это правило усвоили, мол архи нужным направлением сейчас является борьба со спидом и укрепление армии.
05.02.2022 18:54 Ответить
Получат кислородные станции? А нам же говорили, что все деньги ушли в асфальт!
05.02.2022 18:55 Ответить
коли в реанімації як ковідхворий лежиш - ще держава умовно безплатно лікує на стаціонарі в лікарнях, коли переводять з реанімації в звичайну плату, зазначаючи, що від кові вилікували - хоч шкуру з себе продавай, бо гроші з кишені течуть рікою, а не маєш- дороговказ на двері з випискою....оце така в нас соціальноорієнтована держава
показать весь комментарий
05.02.2022 19:08 Ответить
коли в реанімації як ковідхворий лежиш - ще держава умовно безплатно лікує на стаціонарі в лікарнях, коли переводять з реанімації в звичайну плату, зазначаючи, що від кові вилікували - хоч шкуру з себе продавай, бо гроші з кишені течуть рікою, а не маєш- дороговказ на двері з випискою....оце така в нас соціальноорієнтована держава
05.02.2022 19:41 Ответить
 
 