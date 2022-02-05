Вспышка COVID-19 в Украине: больницы получат почти 350 кислородных станций контейнерного типа

Первые кислородные станции контейнерного типа, закупленные ГП "Медицинские закупки Украины", уже находятся в больницах.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело дополнительно 225 станций, их поставка происходит уже сегодня (одна на фото из г. Одесса). Таким образом, после завершения работ, за один год количество постоянно действующих кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз", - отметил министр.

Он также напомнил, что в июле 2021 года в стране функционировало только 50 кислородных станций, а по завершении монтажа всех закупленных будет 385.

