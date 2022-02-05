Вспышка COVID-19 в Украине: больницы получат почти 350 кислородных станций контейнерного типа
Первые кислородные станции контейнерного типа, закупленные ГП "Медицинские закупки Украины", уже находятся в больницах.
Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело дополнительно 225 станций, их поставка происходит уже сегодня (одна на фото из г. Одесса). Таким образом, после завершения работ, за один год количество постоянно действующих кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз", - отметил министр.
Он также напомнил, что в июле 2021 года в стране функционировало только 50 кислородных станций, а по завершении монтажа всех закупленных будет 385.
Наприклад уряд затвердив 125 млрд гривень, а вже на голосування у ВР потрапило лише 65.
Решту розсіяли по кишенях.
То і з 125 теж вкрали б 60%.
Невже невакциновані зебілята того...вже - нє савсєм с намі ?
Вистачило розуму та зухвалості обрати пораженческу владу, яка три роки гаяла час і ніяк не зміцнювала оборону держави. От фуйлуша і підловив момент. Тепер вашу і мою спину буде прикривати якесь сцикливе непорозуміння.
Все ж таки після Майдану ми спромоглись обрати українську владу, але далі, знову ж таки, розуму не вистачило її переобрати.