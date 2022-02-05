Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19, количество пациентов в реанимациях незначительно, - Ляшко

Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине, количество пациентов в реанимациях незначительное.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"При значительных цифрах заболевших, в ковидных реанимациях количество пациентов незначительное. Среди тяжелых случаев - невакцинированы. Об этом во время общения на селекторе с руководителями ковидных больниц в областном департаменте здравоохранения Одесской ОГА проинформировали главные врачи", - отметил Ляшко.

По его словам, это еще раз подтверждает, что увеличение количества вакцинированной прослойки населения – фундамент для преодоления эпидемии.

