Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19, количество пациентов в реанимациях незначительно, - Ляшко
Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине, количество пациентов в реанимациях незначительное.
Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"При значительных цифрах заболевших, в ковидных реанимациях количество пациентов незначительное. Среди тяжелых случаев - невакцинированы. Об этом во время общения на селекторе с руководителями ковидных больниц в областном департаменте здравоохранения Одесской ОГА проинформировали главные врачи", - отметил Ляшко.
По его словам, это еще раз подтверждает, что увеличение количества вакцинированной прослойки населения – фундамент для преодоления эпидемии.
Але в деяких місцях орудує дельта - там більше летальних випадків.
Тож омікрону трапляється менше незнайомих.
Так шо щеплення не панацея, стережіться підступного віруса...
да блин, это же зашквар, мы же Евро..... ээээ, ну да, тогда можно послать куда то это существо?
Не пошлю, он будет ведь "вечно гореть"
прямо как и Сралин - так "горит" шо аж все мигом хотят так же тоже
ізраїльська статистика.
Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 40% заражених коронавірусом у країні - у віковій категорії 0-19 років. І лише 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.
Більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих. Серед громадян у віковій категорії 60+ тяжкохворих нещеплених - 373 на 100 тисяч, тяжкохворих та щеплених давно (більше півроку) - 110/100 тисяч, тяжкохворих та повністю щеплених - 30/100 тисяч. При цьому на тлі високої зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає: на даний момент серед тяжкохворих у категорії 60+ нещеплених - 362, щеплені давно (більше півроку) - 94, повністю щеплені - 413. У вікових категоріях молодше 60 років серед тяжкохворих нещеплених абсолютна більшість.
Но в исраэле нет антиваксеров!
Писали же в новостях что там всех укололи, и не просто укололи а уже по пятому разу колят
В спам, рузькэ
зараз відношення важкохворих вакцинованих до невакцинованих менше як 1 до 10-ти.
ПЕРЕКОНЛИВО.
ЩОБ підтвеодити істину,що антиваксери-довбо..оби.
Теща, жена и я не привиты, и похер никто не болел