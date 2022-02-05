РУС
Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19, количество пациентов в реанимациях незначительно, - Ляшко

Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине, количество пациентов в реанимациях незначительное.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"При значительных цифрах заболевших, в ковидных реанимациях количество пациентов незначительное. Среди тяжелых случаев - невакцинированы. Об этом во время общения на селекторе с руководителями ковидных больниц в областном департаменте здравоохранения Одесской ОГА проинформировали главные врачи", - отметил Ляшко.

По его словам, это еще раз подтверждает, что увеличение количества вакцинированной прослойки населения – фундамент для преодоления эпидемии.

Читайте также: Вспышка COVID-19 в Украине: больницы получат почти 350 кислородных станций контейнерного типа

+5
какое доверие мона испытывать к чудачку шо тупо не только запретил делать разные вещи в парках в Киеве, но и потом даже в этом признался(запрет шоп запугать(!))
да блин, это же зашквар, мы же Евро..... ээээ, ну да, тогда можно послать куда то это существо?
Не пошлю, он будет ведь "вечно гореть"
прямо как и Сралин - так "горит" шо аж все мигом хотят так же тоже
05.02.2022 18:51 Ответить
+3
Мне 49 лет. Я переболел в ноябре 2020 г. Дважды привит. Тем не менее сейчас опять заболел. Тест это подтвердил. Второе течение болезни проходит намного легче.
05.02.2022 21:04 Ответить
+3
ха.. может потому что уже народ понял кто вы и бережет свое здоровье от врачей !!! болеет ОРЗ дома..
06.02.2022 00:13 Ответить
Омікроша господарює...не такий злостивий як його старші родичі.
05.02.2022 18:24 Ответить
Дык, бога надо за это благодарить. Ведь уберегает от рукотворного зла.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:35 Ответить
Справа, мабуть, не в самому штамі. Популяція набуває колективного імунітету. Багато людей отримують лише початкове знайомство у малих дозах. Яке, поза тим, полегшує протікання повторного захворювання. Плюс відсоток вакцинованих, які швидко перестають бути контагіозними у випадку зараження. Гадаю, це головна причина.
05.02.2022 19:53 Ответить
Не знаю. Можливо все заразом.
Але в деяких місцях орудує дельта - там більше летальних випадків.
05.02.2022 19:57 Ответить
Дельта сама додала значну кількість перехворілих.
Тож омікрону трапляється менше незнайомих.
05.02.2022 19:59 Ответить
Знаєте, хворіють справді масово. І вакциновані. І невакциновані. І вже перехворівші.
05.02.2022 20:04 Ответить
от шо правда то правда.... я вакцинований двічі файзером - шостанній раз 19 серпня - дитина зі школи принесла омікрон - бо там за один тиждень захворів весь клас - десь 22 дітлаха ... вже в дитини є результат аналізу - позитивний ковід. клас закритий з наступнрого понеділка на карантин. . сам хлопець не надто переймається - нежить , кашель, все дратує.... через тиждень від появи в дитлаха симптомів зявилися симптоми й в мене... але більш схожі на перший ковід - раптове тимчасове викривлення смаків, трохи наче як застуда.. а ось сьогодні розболілася дуже голова, слабкість, непереносимість світла, закладеність та наче навіть розпух ніс, трохи підзноблює....

Так шо щеплення не панацея, стережіться підступного віруса...
05.02.2022 23:45 Ответить
моя біда - не зробив бустерну....
05.02.2022 23:46 Ответить
КОМУ,як не лахтінським тролям це не знати
05.02.2022 20:57 Ответить
Покаркай, дятел.
05.02.2022 18:31 Ответить
Ну да, не страшный, а Эрдогана ляшкозебуины угралы. Бо даже в офисе президента противоковидные меры не выполняются надлежащим счином.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:37 Ответить
какое доверие мона испытывать к чудачку шо тупо не только запретил делать разные вещи в парках в Киеве, но и потом даже в этом признался(запрет шоп запугать(!))
да блин, это же зашквар, мы же Евро..... ээээ, ну да, тогда можно послать куда то это существо?
Не пошлю, он будет ведь "вечно гореть"
прямо как и Сралин - так "горит" шо аж все мигом хотят так же тоже
05.02.2022 18:51 Ответить
Ай. как грят и не говори, кума. сама хочу...-
05.02.2022 19:11 Ответить
особливо тупим антиваксерам.

ізраїльська статистика.

Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 40% заражених коронавірусом у країні - у віковій категорії 0-19 років. І лише 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.

Більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих. Серед громадян у віковій категорії 60+ тяжкохворих нещеплених - 373 на 100 тисяч, тяжкохворих та щеплених давно (більше півроку) - 110/100 тисяч, тяжкохворих та повністю щеплених - 30/100 тисяч. При цьому на тлі високої зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає: на даний момент серед тяжкохворих у категорії 60+ нещеплених - 362, щеплені давно (більше півроку) - 94, повністю щеплені - 413. У вікових категоріях молодше 60 років серед тяжкохворих нещеплених абсолютна більшість.
05.02.2022 21:00 Ответить
Это типа Библия в которую треба всем уверовать?Израиль не авторитет и на их статистику плевать с Собора Софии
показать весь комментарий
05.02.2022 21:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zXG-MsmEcYw Песня Плоскоземельщика - НАСА всё фальсифицирует
05.02.2022 22:17 Ответить
Хороший, плохой, злой" https://youtu.be/Gi6-fJDDb8A https://youtu.be/Gi6-fJDDb8A
05.02.2022 22:29 Ответить
Може досить людей невинних заражати своєю короною, пропитаною вакциною?

05.02.2022 22:20 Ответить
Чувак,народ придумавший Библию,не может быть адекватен
показать весь комментарий
05.02.2022 21:26 Ответить
А что ты имеешь против библии?а ваксер?
06.02.2022 15:41 Ответить
Что ты несешь? Это ляшка вам рассказал новости с исраэля?
Но в исраэле нет антиваксеров!
Писали же в новостях что там всех укололи, и не просто укололи а уже по пятому разу колят
05.02.2022 23:37 Ответить
Для тупорылых ваксеров!кто разнёс микрон ваш ковидловый?вы и разнесли!в самолёт пускают только ужаленых жижей.!
06.02.2022 15:39 Ответить
мож кто не вкурил, насчет коронавируса, он берет с собой около 2% заболевших. Тобто антиваксы - это все 2%, вакцинировавшиеся - 0.0001 процента.
05.02.2022 19:44 Ответить
брешешь.
В спам, рузькэ
05.02.2022 20:35 Ответить
все знакомые уколотые 2-3раза и даже дети мои , заболели и тжело. а не уколотые соплями пошмыргали и все!
05.02.2022 21:05 Ответить
не зовсім так.

зараз відношення важкохворих вакцинованих до невакцинованих менше як 1 до 10-ти.

ПЕРЕКОНЛИВО.

ЩОБ підтвеодити істину,що антиваксери-довбо..оби.
05.02.2022 21:03 Ответить
"Израиль: Подавляющее большинство умерших вакцинированы... Похоже, они прошли через «иммунную эрозию». Мы должны собрать больше данных, а затем решить (что делать дальше).."
06.02.2022 00:37 Ответить
Мне 49 лет. Я переболел в ноябре 2020 г. Дважды привит. Тем не менее сейчас опять заболел. Тест это подтвердил. Второе течение болезни проходит намного легче.
05.02.2022 21:04 Ответить
А что было первый раз?
05.02.2022 21:39 Ответить
Температура, воспаление, вся херня.
05.02.2022 21:48 Ответить
И сколько это длилось?
05.02.2022 21:50 Ответить
Недели две совсем херово, потом полегче. Нормально задышал через пол-года, и то потому что тренировался.
05.02.2022 21:54 Ответить
А какой тест был? ПЦР или антиген?
05.02.2022 22:04 Ответить
Пцр. Американский.
05.02.2022 22:49 Ответить
Нефиг было прививаться.
Теща, жена и я не привиты, и похер никто не болел
05.02.2022 23:47 Ответить
Есть знакомый, вокруг которого все болели, он - нет. Возможно какой то иммунитет.
06.02.2022 07:11 Ответить
Последний вопрос: а как лечились?
06.02.2022 00:33 Ответить
Лекарства по назначению. Много.
06.02.2022 07:12 Ответить
Понял, спасибо.
06.02.2022 09:15 Ответить
Любі показники захворюваності може намалювати сам Ляшко при чому він це робить кожний день,а мала кількість хворих в медичних закладах говорить про недовіру нашій славній медицині.
05.02.2022 21:20 Ответить
Люди мёд и хурма,защищают вас от Ковида,лучше,чем вакцины.Поверьте старому пирату.Если вам суждено умереть,то вы умрёте.И ещё,одно обещание,которое даётся при рождении-это то,шо вы обязательно откинитесь.И этому обещанию,грех не верить,бо Библия обещает Рай
05.02.2022 21:36 Ответить
і головне-не відмовляйтесь від баб!
05.02.2022 22:21 Ответить
ха.. может потому что уже народ понял кто вы и бережет свое здоровье от врачей !!! болеет ОРЗ дома..
06.02.2022 00:13 Ответить
06.02.2022 01:13 Ответить
 
 