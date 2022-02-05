Во время ссоры в ТЦ Полтавы мужчина зарезал одного оппонента и ранил другого, - полиция
Полиция Полтавы начала досудебное расследование по факту умышленного убийства мужчины в торговом центре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
По предварительной версии следствия в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывают медицинскую помощь.
Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения.
Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются следствием.
теперь сядет за умышленное. 8 лет минимум.
- потому что придурков очень много по Киеву шатается и быкует ни по детски..
По вагнерівцям теж так почали шукати, хто злив інформацію
видел ролик - чел с другом в кафе сидел и ударил стулом = в кпз говорит - не помню ничего.
заработал себе отсидку.
так и тут наверное - придурок с ножом пошел по водку. даже у всех были бы стволы - как и кто бы среагировал в данном случае? может просто было бы куча раненных и этот чел на отсидке, ну и прочим тоже проблемы
состояние алкогольного опьянения у обвиняемого - отягчающее обстоятельство в суде.
неприятно если не помнишь шо сделал, потом за это сидет
кста, в Индии вроде это "облегчающее". по кр. мере, видел, или читал что то такое
Несогласие в некоторых вопросах богословия.
Да! Одно место из Блаженного Августина.