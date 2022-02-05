РУС
Во время ссоры в ТЦ Полтавы мужчина зарезал одного оппонента и ранил другого, - полиция

Полиция Полтавы начала досудебное расследование по факту умышленного убийства мужчины в торговом центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

По предварительной версии следствия в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывают медицинскую помощь.

Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются следствием.

Топ комментарии
+27
05.02.2022 19:35 Ответить
+11
Только придурки берут в карман нож и идут в магазин...в итоге защитился.
05.02.2022 19:34 Ответить
+10
59 года рождения - это 63 года. Если дед дожил до такого возраста и не сидел ни разу - то нужно внимательно разбираться перед написанием такой статейки, а то он из обвияемого может стать потерпевшим и оборонявшимся от двоих нападающих.
05.02.2022 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сходили на шопінг...
05.02.2022 19:30 Ответить
Снова подача материала с поддержкой нападающей быковни. Пойти на конфликт с человеком 63 лет могут только быкующие. Но виноват исключительно тот, который способен защититься. Не рано ли пришивать ярлык пожилому человеку???
06.02.2022 04:22 Ответить
Алиса права. Быкующие мексиканцы пошли на конфликт с ветераном вьетнамской войны Джоном Рэмбо. Порезали ему лицо и убили приемную дочь. Не знали бедолаги, что лет 40 назад Джон из-за обидевшего его шерифа сжег целый городок. Теперь 75-летний дедуган вырезал ножом сердце у живого главаря, а потом по-стариковски разлагольствовал в кресле-качалке. Трогать стариков не стоит...
06.02.2022 09:09 Ответить
Только придурки берут в карман нож и идут в магазин...в итоге защитился.
05.02.2022 19:34 Ответить
в тц ножичками не торгують, так там і тесак кухонний можна прихватити
05.02.2022 19:46 Ответить
и еще кавказцы.
теперь сядет за умышленное. 8 лет минимум.
05.02.2022 20:28 Ответить
где вы про кавказцев вычитали?
05.02.2022 20:35 Ответить
тільки придурки беруть із собою інструменти для самозахисту. згоден із вами. ви голими руками можете трьох покласти без ушкоджень, правильно розумію?
05.02.2022 21:42 Ответить
Обычным канцелярским ножем, можно такие "автографы оставить" что тесаки и топоры, так это вообще хлам безполезный. Но вы не берите для самозащиты ничего, у нас запрещено давать сдачи.
05.02.2022 21:54 Ответить
хм.. я постоянно с выкидухой хожу .. и знаете почему !?
- потому что придурков очень много по Киеву шатается и быкует ни по детски..
06.02.2022 01:07 Ответить
Викідуха то єрунда, от коли хтось дістає гранату із кишені, очко стискається навіть у самих материх
06.02.2022 01:28 Ответить
05.02.2022 19:35 Ответить
Пишаємося
05.02.2022 19:37 Ответить
Це не в перше.
По вагнерівцям теж так почали шукати, хто злив інформацію
05.02.2022 23:52 Ответить
может ужратый был и сидел
видел ролик - чел с другом в кафе сидел и ударил стулом = в кпз говорит - не помню ничего.
заработал себе отсидку.
так и тут наверное - придурок с ножом пошел по водку. даже у всех были бы стволы - как и кто бы среагировал в данном случае? может просто было бы куча раненных и этот чел на отсидке, ну и прочим тоже проблемы
05.02.2022 19:45 Ответить
как бы и что?
состояние алкогольного опьянения у обвиняемого - отягчающее обстоятельство в суде.
05.02.2022 20:29 Ответить
так понятно, но "это другое"
неприятно если не помнишь шо сделал, потом за это сидет
кста, в Индии вроде это "облегчающее". по кр. мере, видел, или читал что то такое
06.02.2022 08:00 Ответить
На 99% певен, чувак урка зі стажем.
05.02.2022 23:30 Ответить
Мы не сошлись во мнениях.
Несогласие в некоторых вопросах богословия.

Да! Одно место из Блаженного Августина.
05.02.2022 19:48 Ответить
Може це: "Господи, даруй мені стриманість та благочестя! Але не поспішай, о Господи..."
05.02.2022 19:58 Ответить
59 года рождения - это 63 года. Если дед дожил до такого возраста и не сидел ни разу - то нужно внимательно разбираться перед написанием такой статейки, а то он из обвияемого может стать потерпевшим и оборонявшимся от двоих нападающих.
05.02.2022 19:59 Ответить
если они не доставали ножи - деду светит максималка. 8 лет.
05.02.2022 20:30 Ответить
если это не их нож
05.02.2022 20:33 Ответить
Двоє - це вже група осіб. Не є перевищенням необхідної міри самооборони захист зі зброєю від групи осіб. А умисного тут ніяк немає.
05.02.2022 20:45 Ответить
Про самооборону дед будет рассказывать на следствии. Но выживший докажет, что дед набросился на них из хулиганских побуждений с целью убить. Выходит, что все-таки умышленное плюс нанесение тяжких телесных. Выходит что до 15 лет.
05.02.2022 21:16 Ответить
Есть камеры видеонаблюдения.
05.02.2022 22:02 Ответить
Я мав на увазі якщо людина захищалася. Якщо ж напав, то треба відповідати "по повній".
05.02.2022 22:13 Ответить
просто те двое были без масок...
05.02.2022 23:44 Ответить
наконец то, хоть до кого то дошло! "дед" попросил одеть маску, т.к. 63 года - опасность от омикрона прямая - те его послали, будучи под мухой, тогда дед не выдержал, и ударил ножом, щас многие носят ножи- время такое, шо ограбить могут посреди дня...
06.02.2022 08:10 Ответить
Нервы сдали....
05.02.2022 20:04 Ответить
Хочешь сходить за покупками бери с собой нож, топор или вилы.. Ну конечно если нет кольта, винчестера или пулемета " Максим".
05.02.2022 20:09 Ответить
Кулемет Максим важкенький буде. Хіба що за станок тягнути як кравчучку.
05.02.2022 20:47 Ответить
зато он кошечек кормил возле дома и даже собачку спас с холодной речки...
05.02.2022 20:13 Ответить
дед двоих укатал. странная ситуация. инфы мало
05.02.2022 20:33 Ответить
Какой он, пля, дед? 63 - это дед?
05.02.2022 20:48 Ответить
бывший зек а не дед. не каждый переступит черту отняв жизнь другого человека. с ножом в кармане обычные люди не ходят.
05.02.2022 20:57 Ответить
домьісльі. мсра не упустили бьі шанса упомянуть о судимостях
05.02.2022 21:08 Ответить
я із двома ножами ходжу. а ви як від групи осіб захищати будете себе чи родину? голими кулаками? ну нехай щастить
05.02.2022 21:41 Ответить
Посадят, за ношение холодного оружия в таком количестве.
05.02.2022 22:37 Ответить
Просто жесть. Шо за бредятіна? Кількість немає значення від слова абсолютно, мають значення розміри та ознаки бойового. Ну навіщо писати фігню будучи тупим в таких справах? Тоді всіх потрібно пересадити всіх у кого на кухні більше 2 ножів.
06.02.2022 00:22 Ответить
у мене немає холодної зброї. у нас більшість ножів, які можна використати для самооборони, не потребують особливих дозволів, тому купувати і носити їх можна вільно.
06.02.2022 01:31 Ответить
Нормально так, отстоял свои права) Верняк два черта веера растопырили, вот получили свое. Молодец мужик!
05.02.2022 21:05 Ответить
Кто прав в этой ситуации, никто не знает, пусть следствие разбирается.
05.02.2022 22:40 Ответить
 
 