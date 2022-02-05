Во время ссоры в ТЦ Полтавы мужчина зарезал одного оппонента и ранил другого, - полиция

Полиция Полтавы начала досудебное расследование по факту умышленного убийства мужчины в торговом центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

По предварительной версии следствия в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывают медицинскую помощь.

Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются следствием.