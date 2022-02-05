РУС
Российские офицеры выступили против войны с Украиной и призвали Путина уйти в отставку

Российская общественная организация офицеров запаса и в отставке "Общероссийское офицерское собрание" обратилась к властям РФ и соотечественникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст обращения.

В документе глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов призвал российское руководство не применять силу в отношении Украины.

"Что сегодня угрожает существованию самой России и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы - страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды". И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушения одного из элементов может привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд, главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет", – убежден Ивашов.

Он подчеркивает, что внешние угрозы не столь серьезны для РФ, поэтому "нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для некоторых внутренних сил, РФ в том числе".

В документе подчеркивается, что Украина получила независимость в 1991 году и с тех пор имеет право на самоопределение.

Ивашов уверен, что применение военной силы против Украины "поставит под сомнение существование самой России как государства". По его мнению, для нынешней власти РФ война является тем средством, которое решит задачу содержания на время своей "антинациональной власти", чтобы сохранить награбленное у народа богатство.

"От президента РФ мы, офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ ("Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации есть ее многонациональный народ". - Ред.) и уйти в отставку", - пишет Ивашов.

+121
показать весь комментарий
05.02.2022 20:13 Ответить
+84
Чем больше оружия получает Украина, тем больше голубей мира вылазит из хрюской пе@ерации. Где же вы были, "офицеры", когда хло в Крым влез?! Где вы были, когда украинцы погибали под ударами хрюсской арты на Донбассе?!
показать весь комментарий
05.02.2022 20:17 Ответить
+74
я бы не относился к этой статье серьёзно! это похоже на операцию по "очеловечению противника", для создания впечатления, что среди рсуких "есть адекватные люди, поэтому может не стоит с ними воевать на смерть, а стоит поговорить"
показать весь комментарий
05.02.2022 20:41 Ответить
Невероятно -- в Ейске -- почти по-европейски!
Свобода слова, если это мат... (с)
показать весь комментарий
05.02.2022 22:17 Ответить
Москалі перед кожною операцією чи то у АРК чи то на лугандоні кричали про адіннарот. Нехай )(.йлу у бункер кричать, а не нам.
показать весь комментарий
05.02.2022 22:44 Ответить
скажу так - они это могут попробовать сказать собакам, которым я их скормлю
показать весь комментарий
05.02.2022 22:45 Ответить
***
Хотят ли русские войны ???
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!

Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы - русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?

Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?

Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 22:47 Ответить
Народ це агітка, зайдіть на сайт цієї хитрови%баної ГО "Загальноросійських офіцерських зборів", зверніть увагу не "российских" а "общероссийских" - тобто кацапсько бурятсь кадировської організації.
Читаю коментарі під цим "обращением" - враження що читаєш якусь совєтську чи гітлєровську агітку. Москалі = росіяни = московити, чи хто вони там - НЕБРАТЬЯ, це скажені імперіалісти, руссофашисти, для котрих всі люди поза мордором і ті що не вірять в %уйла це чуркі, хахли, піндоси.
показать весь комментарий
05.02.2022 22:55 Ответить
зараз наші "втомленні" розчуляться й почнуть підвивати - ось які росіяни хороші, "брати".
тьфу.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:13 Ответить
макаревич? це той, який розповідав про "єто же нас стравливает власть и российская и украинская, а нам-то, простім, делить нечего, как ни крути "братья" - оцей макаревич? ***** він йде.
будь яке кацапське, яке несе про "одиннарод", про "війну почала влада (й не просто російська, а й українська теж), а люди тут ні до чого", от допоки росіянин розповідає таке лайно він йде ***** й нормальним він не є.
тож не бачив я"сотен тісяч нормальніх кацапів". щодо України їх стільки не існує.
декілька десятків (не десятків тисяч, а саме десятків) - можливо.
показать весь комментарий
06.02.2022 13:13 Ответить
Они кстати евреи
показать весь комментарий
06.02.2022 16:27 Ответить
Ну реально жесть у них, Ельцин сделал Путина преемником и всё, тот клещами вцепился, никто его не хочет, остобрид всём, какой-то рудимент и атавизм этот Путин.., избавьте людей от него....
показать весь комментарий
05.02.2022 23:14 Ответить
В целом хорошие и нужные слова. есть одно НО: где вы, господа офицеры, были почти 8 лет назад, когда ваша страна напала на Украину и развязала войну?
Вопрос без ответа.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:28 Ответить
Данный гражданин в отставке с ~2001 года...
поищите в инете, по нему есть информация кто такой.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:35 Ответить
серйозно?
хороші й потрібні слова?
а ви чи хтось інший з коментаторів та й сам "цензор" перейшли за посиланням та ознайомились з оригіналом?
а там й про "вінужденніе справедливіе войні, которіе раньше вела россия" отака завжди була курва справедлива країна; й про "обретение россией Кріма и Севастополя", ні, не окупація - "обретение"; й про "ЛНР ДНР" саме так - з великих літер й суб'єктно; й про "геноцид Києва на "юго-востоке".
не читали? то скористайтеся посиланням на цей смітник - почитайте.
там нема про Україну, там про те, що для кацапів відкрита війна не матиме користі.
навіщо "цензор" зробив про це новину мені не зрозуміти.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:59 Ответить
у меня хорошая память. Отлично помню, в каком шоке были люди в Украине (и не только в Украине), когда маскали захватили здания СовМина и Верховного Совета в Симферополе, и начали оккупацию Крыма. Лично мне сразу всё стало понятно - это война и она надолго.
Уверен, тогда очень многие ждали подобных слов от российских офицеров. Но... не дождались.
Поэтому да - хорошие и нужные. Только вот ПОЗДНО, и толку от них как с козла молока. Раньше надо было раздупляться, а не после почти 8 лет необъявленной войны. Тогда в тексте не было бы ни слова "обретение", ни упоминаний "днр"/"лнр".
показать весь комментарий
06.02.2022 00:52 Ответить
Поэтому да - хорошие и нужные. Только вот ПОЗДНО
ну, значить ви так нічого й не зрозуміли про цих сраних офіцерів сайт яких вздовж та впоперек про "ссср, руських людей, православ'я", ці імперські довбо.о.и цілком схвалюють й окупацію й війну й "руськіймір", вони просто вважають, що час для маштабного вторгнення невдалий.
зніміть вже рожеві окуляри щодо росіян, тим більше, що в вас пам'ять добра.
показать весь комментарий
06.02.2022 03:00 Ответить
Речь не о конкретном случае (кто такой Ивашов я знаю), а вообще.
Насчёт россиян у меня иллюзий давным-давно нет, уже 20 лет как. В своё время ожидал войну с ними в р-не 2025 года, после смены поколений. Ошибся - омразели на 11 лет раньше.
показать весь комментарий
06.02.2022 06:26 Ответить
В шоке были оттого, что новая украинская власть против тех 20 человек, захвативших те здания, так ничего и не предприняла. Некогда было, на потоки как раз садились, делили, что кому достанется...
показать весь комментарий
06.02.2022 09:53 Ответить
по Крыму у русских сентименты были всегда, даже у тех кто сегодня против войны с Украиной. Если сделать такую пирамиду приоритетов, отжать Крым - по мнению абсолютного большинства русских, в том числе и по мнению подписантов вот этого обращения к Путину и т.д. это благое дело. "Донбасс" - тут уже гораздо меньше сторонников, по сравнению с Крымом. И конечно же еще меньше тех кто хочет войны с Украиной. Поэтому вовсе не удивляет что Ивашов против войны с Украиной, но в принципе по Крыму и вост. Украине у него и его сторонников нет особых возражений
показать весь комментарий
06.02.2022 12:18 Ответить
Да, Вы правы.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:34 Ответить
Каждый офицер ПВО России может стать Героем для всего мира . Стоит только нажать нужную кнопку, когда литерный с Путиным будет в зоне поражения его дивизиона.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:35 Ответить
Ельцинский генерал который стал православным русским националистом. Антисемит судя по высказываниям.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:39 Ответить
Возвращается кацапский ахвицер после долгого отсутствия домой, а дом - полон детей:
- Так, ну этого знаю ...
- Этого видел ...
- А это кто ?
Жена:
- Так это же ты в отпуск приезжал с Донбасса, в прошлом году ...
- А, ну точно. А это кто, сопливый сидит?
Жена:
- Ну, сидит себе и сидит, тебе - то какая разница !?
показать весь комментарий
05.02.2022 23:58 Ответить
Про освобождение Крыма от козломордых забыл упомянуть.
показать весь комментарий
06.02.2022 00:00 Ответить
Ахфицер справжній рузкій. І 100% виконує поставлене завдання.
показать весь комментарий
06.02.2022 00:21 Ответить
ТОВАРИЩ СУХОВ ГОВОРИТ - ЛУЧШЕ КОНЕЧНО ПОМУЧАТСЯ !)
показать весь комментарий
06.02.2022 00:25 Ответить
В цьому зверненні все чітко сказано- все что обрели пора сохранять и не начинать нових войн.
Нова війна сприятиме розвалу Росії, Але як точно підмічений геноцид рузьге самими генералами. Одна згадка про вимирання рузьге чого варте. А в цілому ліберальний мілітаризм- захопили, переварили і йдемо дальше без потрясінь основ. Маячня, часу у них немає.
показать весь комментарий
06.02.2022 00:58 Ответить
Хе-хе, так виглядає страх. Військові люди розуміють до чого все іде і який чекає результат, але ні, викрутитись вже не вдасться
показать весь комментарий
06.02.2022 01:21 Ответить
Федерастам вірити не можна. Вони просто підстелюють собі щоб їх офіцерів на війні не різали як свиней.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:45 Ответить
в мене теж іноді перекривае...
показать весь комментарий
06.02.2022 02:35 Ответить
не думаю шо в нас одна і теж сама реклама.
програмюгі, звері, по іп вичислюють регіон, а по регіоні і реклама!
показать весь комментарий
06.02.2022 02:45 Ответить
Івашов це офіцер так соромливо себе назвав . А на справді , це один з інтелектуалів в тій армії . Не впевненний , що Шойгу щось зрозумів би в цьому зверненні .

Занадто складні обороти мови . Складні терміни для цього пожежника . Й тому пожежник в них міністр . Що глупійший за ***** . ***** теж такий собі військовий експьорд . Але навколо себе не терпить більш фахових .

Й тому навіть моя подруга в Японії (мати моєї доньки) , яка ранійше терпіти не могла мої розмови про ***** , тепер сама мене "дірку в бошці робить" . Увесь світ наприкінець зрозумів , що в тій бошці (*****) -- невідомо яка каша й є заспокоєння , що здорового глузду там вже не залишилося .

А ось я як не призирливо не ставлюся до ***** ... але глузд (хоч й не зовсім здоровий) поки йще бачу .
Інакше - ну навіщо Ралдугіну 3 млд. баксоїдів в Панамі ?!
показать весь комментарий
06.02.2022 03:47 Ответить
Политтехнологии не меняются!!! Не можешь-возглавь их! Нужно же управлять рационально теми кто против, при этом завуалировано поменять единочастно и пиково их мнение....в момент "х" предложить решение меньшее из зол,))) а оно заранее спрогнозированное ....
показать весь комментарий
06.02.2022 03:58 Ответить
Я бы не очень верил таким заявлениям.

Когда бомбили Донбасс предварительно отняв Крым эти же офицеры орали Браво ВВП мы с вами народ поддерживает.



Война для русских хороша тогда, когда они могут воспользоваться плодами победы, а когда в Украине уже совсем другая армия и оружия очень много то эти же офицеры уже понимают что не всем им получится увидеть победу и их это уже отрезвляет.



Завтра забери у Украины все оружие и мнение этих офицеров изменится, потому что война для русских станет не такой разрушительной. Русские офицеры как флюгер, куда дует ветер туда и поворачиваются.
показать весь комментарий
06.02.2022 05:48 Ответить
и мозгов у тебя как у столяра
показать весь комментарий
07.02.2022 23:40 Ответить
Ты не по адресу. Кацапские кремлеботы собираются в другом месте.
показать весь комментарий
15.02.2022 23:19 Ответить
Что это он упомянул демографию? Ведь не все так плохо, вот Рамзан рассказал царьку силиконовому, что в Чечне с демографией все в порядке, плодятся, динамика положительная. Так что прогресс налицо. Если сейчас, чтобы получить пи@ды от черно@опого, нужно ехать из Воронежа в Москву, то скоро эта услуга будет предоставляться в любой точке вяликой страны!
показать весь комментарий
06.02.2022 07:37 Ответить
Ну и всё. Хана Ивашову. Подписал себе и своей организации смертный приговор. ***** не простит.( Констатация факта)
показать весь комментарий
06.02.2022 07:37 Ответить
Та хрен поймешь тех "ивашовых"! Гиркин вон также с "критикой" выступает, но живой, падла. Поверить ещё можна будет когда там от Москвы до самых до окраин "валынская резня" начнется. А пока это что-то похоже на бунт на коленях перед домом барина.
показать весь комментарий
06.02.2022 08:06 Ответить
А по моему это уже последний крик о надвигающейся катастрофе которая может произойти в России вследствии действий Путлера в отношении Украины и Запада в целом!! И не украинцев жалеет Ивашов!! Просто он осознает гибель России в результате такой политики.
показать весь комментарий
06.02.2022 08:33 Ответить
Так завжди було , ми завжди були добрими людьми .
Не якого прощення !
Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
06.02.2022 09:11 Ответить
Ивашов ещё живой и переобулся в прыжке? Вот его цитата, если кто не в курсе (теж мені, голуб миру...):

Проводимая в современной России политика, направленная на разрыв с традиционными для нашей страны ценностями православно-славянской цивилизации и замену их иными цивилизационными моделями (западной или исламской), является губительной для государствообразующих народов России, в первую очередь - русского народа, ведёт к дальнейшему ослаблению и уже в обозримой перспективе - к уничтожению российской государственности.
- 2004
показать весь комментарий
06.02.2022 10:43 Ответить
Для Вас це новина , що якась кількість російських націоналістів підтримала Майдан Гідності в Україні ?! Для їх це як ознака слов"янського спротиву окупаційній владі й криміналітету .
Той же Сергій Міронов - він йще відомий черносотенець . ***** ненавидить люто .

Світ він такие й не чорно-білий . Він полосатий . Той же Навальний в тіж 2000х те ж був ярим націоналістом . А зараз навіть Гарі Каспаров в іміграції визнає Навального лідером саме демократичної опозиції .

Ви йще почитайте , що пише йще один ворог ***** - Євген Понасенков .
Він абсолютно прозахідний . Але за захід по наполеонівским канонам . Де усякі ліваки це вороги рівня ***** й моськовского імперіалізма . Більші вороги для його тільки ісламісти . Історик , режисер, співак (классики) , культуролог й колекціонер . Але ж й расист (такий ... дуже інтелігентно спробує довести, що китайська історія 4 тисятиріч -- лайно . Японці - так собі креативщики. Араби ніколи не були розвинутимі . Іудеї -- виключно правих поглядів мають право буди європейцями . Центр світу -- европейці в генетичному сенсі . Але не ліві ... Короче - цікавий феномен , бо падло талановите й для такого гіперснобізму має підставу . Хоча - дуже хітливу й інколи комедну .
показать весь комментарий
06.02.2022 12:55 Ответить
както пофиг. молчали 8 лет и тут вылезли. уроды как и остальные рашковаты.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:36 Ответить
Кацапам вірити-себе не поважать!
Гіркін тому приклад, критикує, але вбивав і очолював!
показать весь комментарий
06.02.2022 14:10 Ответить
Обращение к совету офицеров и народам России

Русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы, мордва и другие народы России!

Идет война с братским украинским и другими народами, проживающими на Украине.

Это не ваша война, это война лишь одного-единственного человека, военного преступника, имя которого Владимир Путин.

Никому, повторяю твердо, никому в России, кроме него лично она не нужна. Не нужна она генералитету, глубоко понимающая суть этой авантюры. Не нужна она и олигархам России, в один миг из-за санкций лишившихся всех своих десятков миллиардов долларов. Не нужна она и вам, простым солдатам, женам, детям и матерям, потому что приносит лишения и потери в каждый дом.

Скажите тысячам русских жен и матерей, которые потеряли своих мужей и детей, скажите украинцам в России, составляющим 2 процента от населения России,
почему и за что Путин лишает этих людей право быть украинцами и иметь свою державу?

Как вообще эта война могла начаться? Это по каким таким тактико-политическим планам? Ради чего все эти огромные жертвы с обеих сторон, тысячи и тысячи невинных солдат и мирного населения? Скажите вашему народу, генералы! Скажите своим матерям, женам, детям! Скажите откровенно это вашим солдатам! Не нужна эта война вашему солдату, которого вы бросаете умирать за идеи одного-единственного клептократа.

Путин за 20 лет вероломно и полностью захватил все ветки власти в России: и исполнительную, и судебную, и законодательную.

Все под его полным контролем, как он любит поговаривать, на карандаше. Но этот его авторитарный режим еще и клептократический, потому что он опирается не только на все ветви власти, но еще и на прикормленных олихархов, чиновников и приближенных, которые финансируют и обслуживают все прихоти Путина и пьют кровь народов России.

Вокруг себя Путин сформировал вот эту шайку из своего окружения, может быть из нескольких сотен человек, которая экономически грабит русских и другие народы,
внутри самой России.

Вспомните время, кто видел и слышал его молодым, 20 лет назад, - какие он слова говорил, какие нужные и важные
дела начинал делать. Эх! Не верится, что это один и тот же человек. Как он обманул россиян. Из лидера нации он превратился в изгоя не только для граждан России,
но и для всего мира.

Обращаюсь к военным и особенно к совету офицеров России - немедленно повлияйте всеми возможными средствами и методами, обзванивайте знакомых генералов,
принимающих участие в этой авантюре, сообщайте о бессмысленности этой братоубийственной войны, пусть перестанут выполнять преступные приказы. Это не идет в разрез, не нарушает присягу. Это, наоборот, идет во исполнения присяги, в которой сказано, что необходимо отказываться исполнять преступные приказы. Танки давят мирные машины, ракеты попадают в жилые дома. Это факты сегодняшних дней. Такой "русский мир" Украине не нужен.

Сделайте все от вас зависящее, сделайте также обращение к народу, чтобы матери не отдавали своих детей на эту бессмысленную для всех нас войну. Нам всем нужен мир и мирное сосуществование, а не братоубийственная война!
показать весь комментарий
26.02.2022 23:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 