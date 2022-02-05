Российские офицеры выступили против войны с Украиной и призвали Путина уйти в отставку

Российская общественная организация офицеров запаса и в отставке "Общероссийское офицерское собрание" обратилась к властям РФ и соотечественникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст обращения.

В документе глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов призвал российское руководство не применять силу в отношении Украины.

"Что сегодня угрожает существованию самой России и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы - страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды". И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушения одного из элементов может привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд, главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет", – убежден Ивашов.

Он подчеркивает, что внешние угрозы не столь серьезны для РФ, поэтому "нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для некоторых внутренних сил, РФ в том числе".

В документе подчеркивается, что Украина получила независимость в 1991 году и с тех пор имеет право на самоопределение.

Ивашов уверен, что применение военной силы против Украины "поставит под сомнение существование самой России как государства". По его мнению, для нынешней власти РФ война является тем средством, которое решит задачу содержания на время своей "антинациональной власти", чтобы сохранить награбленное у народа богатство.

"От президента РФ мы, офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ ("Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации есть ее многонациональный народ". - Ред.) и уйти в отставку", - пишет Ивашов.