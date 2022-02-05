Надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой, - Квин

США внимательно следят за действиями России и помогают Украине подготовиться встретить вызов, если РФ решит прибегнуть к агрессивным действиям.

Это подчеркнула временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в эксклюзивном интервью журналисту Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России", – заявила временная поверенная в делах США в Украине.

'"Возможно, они неизбежны, возможно - немного отдалены или это просто угрозы. Поэтому пока мы не знаем, что задумал Путин. Надо ждать и смотреть", - добавила Квин.

