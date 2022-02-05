РУС
США просят Японию ввести санкции против РФ за агрессию против Украины, - Kyodo

Соединенные Штаты Америки призывают Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Япония отложила ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией и двусторонних вопросов, включая давний территориальный спор, в котором Токио стремится найти прорыв.

Напомним, в конце января 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китая, а также приверженность сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.

Читайте также: Надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой, - Квин

Вскоре посол Мацуда Кунинори заявил, что реакция Японии будет "очень мощной" в случае нового вторжения России в Украину.

Курилы-это Япония!
І Сахалін.
И Сахалин. Там до сих пор действует японская узкоколейка.
Это хорошее замечание.Бо у нас тоже советская с москалями.ЖД должно перейти на ЕС колию,или армии РФ,всегда смогут использовать нашу ЖД,для переброски войск под Париж
Эта проблема давно разрешима - переставить вагоны на платформу с узкой колеей.
А Япония как-то говорила, что поддерживая территориальную целостность Украины, в случае ухудшения ситуации на восточном фронте, готова санкционно давить каазлабад. Зебики даже не дадут соврать.
зебіки дадуть збрехати всім і самі перші збрешуть - геть сумніви...
Сурми кличуть до хору на вакансію тенора в пеклі.
Ай да, кабысдох. Жирные бухари мож уже накликали, бо водка кончилась... https://youtu.be/WHqC8PJeQeA Камаринская -"Танец маленьких лебедей".
а шо Україна до Японії? - "не розхитуйте сакуру, бо зеленеих стошнюе?"
ще один завод тойота побудують )))
ти живешь y пороха в голові, всі йоґо думки і дії знаешь наперед
Япония всегда помогала Украине в борьбе с наРФией.
Странно, что они еще не присоединились к санкциям.
Япония вернёт свои территории только после разгрома параши. Как и Украина.
а може краще відкрити другий фронт у разі вторгнення, чи на це сили духу не стане? Толку мені з тих санкцій, коли поряд будуть гинути мої близькі та рідні.
Есть друганы старинные на ДВ.
...там все давно готовы стать японцами без боя... ...правда, кормит их Китай...
В США никто не хочет. Странно, но факт...
называть русню с 3,14дорашки "старинные друзья " уже само по себе камингаут...
Мене страшенно дивує , що за нас , украінців , переживають найбільше
американці , а наш гавнокомандуючий тим часом в @ уй не дує і спокійно нюхає дві біленькі доріжки та кайфує 😡
...ваш "гавнокомандуючий", как раз за вас -- украинцев -- больше всех и переживает! -- шо бы Беню не обидели...*)
- Куди подівся барановірус?
- Пішов шукати СНІД...
Полностью поддерживаю!

Но тогда давайте так, как Шура Балаганов называл "только по справедливости"(С).
Сусед Японии на западе, на которого Госдеп предлагает Японии наложить санкции, тот же самый, что у Украины на востоке.
И что характерно, аппетиты территориальные у суседа совершенно не зависят от того, сусед он с востока от страны или с запада.
Однако, в отличие от Украины, у Японии НЕТ АРМИИ, у Японии есть лишь силы самообороны.
Зато у суседа Японии есть крепкие дружбаны в регионе, причем оба глав-дружбана - Китай и КНДР - имеют ЯО, а у Японии, как и у Украины, ЯО нет.

И потому, чтобы было "по справедливости" (как сказал Шура Балаганов) либо разрешите Японии иметь армию, изменив статью японской конституции, либо расширьте закон о нераспространении, и дайте возможность Японии получить свое ЯО.

"Сформированы в https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 году из созданных двумя годами ранее Национальных сил безопасности (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA яп. 保安隊 хоантай). Основной задачей Сил самообороны является оборона государства, защита свобод и независимости Японии. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Девятая статья Конституции Японии сильно ограничивает военную деятельность Сил самообороны, не связанную непосредственно с обороной страны." (Википедия)
