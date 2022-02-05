США просят Японию ввести санкции против РФ за агрессию против Украины, - Kyodo

Соединенные Штаты Америки призывают Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Япония отложила ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией и двусторонних вопросов, включая давний территориальный спор, в котором Токио стремится найти прорыв.

Напомним, в конце января 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китая, а также приверженность сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.

Вскоре посол Мацуда Кунинори заявил, что реакция Японии будет "очень мощной" в случае нового вторжения России в Украину.