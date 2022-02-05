США просят Японию ввести санкции против РФ за агрессию против Украины, - Kyodo
Соединенные Штаты Америки призывают Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Япония отложила ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией и двусторонних вопросов, включая давний территориальный спор, в котором Токио стремится найти прорыв.
Напомним, в конце января 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китая, а также приверженность сдерживанию российской агрессии в отношении Украины.
Вскоре посол Мацуда Кунинори заявил, что реакция Японии будет "очень мощной" в случае нового вторжения России в Украину.
Странно, что они еще не присоединились к санкциям.
...там все давно готовы стать японцами без боя... ...правда, кормит их Китай...
В США никто не хочет. Странно, но факт...
американці , а наш гавнокомандуючий тим часом в @ уй не дує і спокійно нюхає дві біленькі доріжки та кайфує 😡
- Пішов шукати СНІД...
Но тогда давайте так, как Шура Балаганов называл "только по справедливости"(С).
Сусед Японии на западе, на которого Госдеп предлагает Японии наложить санкции, тот же самый, что у Украины на востоке.
И что характерно, аппетиты территориальные у суседа совершенно не зависят от того, сусед он с востока от страны или с запада.
Однако, в отличие от Украины, у Японии НЕТ АРМИИ, у Японии есть лишь силы самообороны.
Зато у суседа Японии есть крепкие дружбаны в регионе, причем оба глав-дружбана - Китай и КНДР - имеют ЯО, а у Японии, как и у Украины, ЯО нет.
И потому, чтобы было "по справедливости" (как сказал Шура Балаганов) либо разрешите Японии иметь армию, изменив статью японской конституции, либо расширьте закон о нераспространении, и дайте возможность Японии получить свое ЯО.
"Сформированы в https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 году из созданных двумя годами ранее Национальных сил безопасности (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA яп. 保安隊 хоантай). Основной задачей Сил самообороны является оборона государства, защита свобод и независимости Японии. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Девятая статья Конституции Японии сильно ограничивает военную деятельность Сил самообороны, не связанную непосредственно с обороной страны." (Википедия)