РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9129 посетителей онлайн
Новости Война
1 767 13

Макрон, Шольц и Дуда встретятся в Берлине 8 февраля, главная тема – Украина, - RMF24

Макрон, Шольц и Дуда встретятся в Берлине 8 февраля, главная тема – Украина, - RMF24

В следующий вторник, 8 февраля, в Берлине будет проходить заседание Веймарского треугольника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

По словам главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда будут говорить об угрозе вторжения России в Украину. Также в администрации польского президента анонсировали, что Дуда будет говорить о результатах своих переговоров в Пекине.

"И Франция, и Германия, и Польша предпринимают разного рода действия (относительно ситуации в Украине. – Ред.). Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех великих европейских государств стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине" - сказал Кумоч.

Читайте также: Великобритания и Франция будут совместно работать над новыми санкциями против РФ

Он добавил, что лидеры Франции, Германии и Польши давно хотели встретиться в таком формате.

Напомним, планируется, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев на следующей неделе, 8 февраля.

Автор: 

Дуда Анджей (789) Макрон Эмманюэль (1453) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
В Німеччині продаються квитки на виступ 95-го кварталу під назвою "російське комедійне шоу".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Ftickets%2Fe%2F14969770%2Frussische-comedy-show-kvartal-95%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SC95xiW-w9K381-_CFGIZfglWjFT0_odwSs4JBG2plcchQpEcHTSSFvQ&h=AT2rwd-sBupyO29hwur0q9gez4-OkiLRlKgk-XlSsnD1PslPVcDs43nIWYYWh-w5P3fxrEkj6pfe5zrCEIT1fxXLGjI_zKEDQo55g5AHre3HSynCvM3G3BeDcQ_WPk4BL82J&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT35dJ0yH5oBOlbULY5XB8IQeQr1aOHYyHiyNV4mMuwHpLGRpC1FP1dW4g7tniJTi5RW3hETxfq5jsC0J0RXQSuIapjdU7X1BOtXfyDOwy1m7jEqbarr-SHCdfv5mulMAIWzyQLnZ14kEAaQkjYgUsR8cp8y7Fm-2RcTVYfquv5VnITBypL9FvuQdA https://www.hamburg.de/.../russische-comedy-show-kvartal-95/
показать весь комментарий
06.02.2022 00:54 Ответить
+1
Я даю тобі таку можливість, як шанувальнику "таланту" клоуна. Нікого не дивує, що воно до кісток проросійське. Але якщо бєня його посадив в крісло українського президента, то хоч би на цей період трохи утримався від відвертої демонстрації своєї московсько-совєцької сутності.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:33 Ответить
+1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.

А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. тож про випадкову помилку не йдеться.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Німеччині продаються квитки на виступ 95-го кварталу під назвою "російське комедійне шоу".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Ftickets%2Fe%2F14969770%2Frussische-comedy-show-kvartal-95%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SC95xiW-w9K381-_CFGIZfglWjFT0_odwSs4JBG2plcchQpEcHTSSFvQ&h=AT2rwd-sBupyO29hwur0q9gez4-OkiLRlKgk-XlSsnD1PslPVcDs43nIWYYWh-w5P3fxrEkj6pfe5zrCEIT1fxXLGjI_zKEDQo55g5AHre3HSynCvM3G3BeDcQ_WPk4BL82J&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT35dJ0yH5oBOlbULY5XB8IQeQr1aOHYyHiyNV4mMuwHpLGRpC1FP1dW4g7tniJTi5RW3hETxfq5jsC0J0RXQSuIapjdU7X1BOtXfyDOwy1m7jEqbarr-SHCdfv5mulMAIWzyQLnZ14kEAaQkjYgUsR8cp8y7Fm-2RcTVYfquv5VnITBypL9FvuQdA https://www.hamburg.de/.../russische-comedy-show-kvartal-95/
показать весь комментарий
06.02.2022 00:54 Ответить
Я даю тобі таку можливість, як шанувальнику "таланту" клоуна. Нікого не дивує, що воно до кісток проросійське. Але якщо бєня його посадив в крісло українського президента, то хоч би на цей період трохи утримався від відвертої демонстрації своєї московсько-совєцької сутності.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:33 Ответить
І в чому тут помилка?
показать весь комментарий
06.02.2022 01:13 Ответить
Помилки не має. Клоун вважає своє шоу російським.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:23 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.

А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. тож про випадкову помилку не йдеться.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:38 Ответить
К сожалению, 30-тилетними усилиями украинского электората, Украина стала "Русской комедией".
...остались только драма и трагедия -- на фоне марлезонского балета...*)
показать весь комментарий
06.02.2022 01:06 Ответить
Бог вам судья.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:15 Ответить
Польща тут явно ні до чого - всі остальні одніеї кац масті.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:16 Ответить
Ну і нафіга це Дуді? Свою позицію він свого часу показав Меркель-зайнятий був...
показать весь комментарий
06.02.2022 08:10 Ответить
Идеальное место встречи Польша или Великобритания.Встреча даже в нейтральной стране относительно московии является неприемленным.
показать весь комментарий
06.02.2022 09:14 Ответить
Певно хочуть вмовити Польщу також не допомагати Україні
показать весь комментарий
06.02.2022 12:22 Ответить
 
 