Макрон, Шольц и Дуда встретятся в Берлине 8 февраля, главная тема – Украина, - RMF24
В следующий вторник, 8 февраля, в Берлине будет проходить заседание Веймарского треугольника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.
По словам главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда будут говорить об угрозе вторжения России в Украину. Также в администрации польского президента анонсировали, что Дуда будет говорить о результатах своих переговоров в Пекине.
"И Франция, и Германия, и Польша предпринимают разного рода действия (относительно ситуации в Украине. – Ред.). Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех великих европейских государств стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине" - сказал Кумоч.
Он добавил, что лидеры Франции, Германии и Польши давно хотели встретиться в таком формате.
Напомним, планируется, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев на следующей неделе, 8 февраля.
