РУС
Беларусь и РФ 11 февраля будут проводить учения у границ с Украиной

Беларусь и Россия будут проводить вблизи границ Украины учения "Союзная решимость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сказал секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

Издание со ссылкой на Минобороны РФ уточняет, что учения будут проходить 11 февраля.

Читайте также: РФ планирует использовать ядерное оружие во время военных учений в феврале, - Financial Times

"В общей сложности в тактических учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В мероприятии задействованы подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Маневры состоятся на полигоне "Кузьминский".

В ходе учений мотострелковые и танковые подразделения совместно с артиллерийскими батареями разыграют между собой ведение боевых действий по защите своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий. Командиры всех уровней должны отработать управление подразделениями при ведении обороны, восстановлении боеспособности после ударов условного противника и переходе в наступление.

В маневрах, в частности, будут задействованы танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, корректирующие огонь артиллерии.

Читайте также: Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"

Беларусь (8022) россия (97335) военные учения (3496)
+19
о даже как! піденний напрямок оказывается представляет угрозу беларуси....
и на кацапов мы хотим напасть, и на беларусов.
Когда это мы стали такими могущественными и кровожадными?
а главное - на хрена козе баян??

ну на хрена нам прибацанная беларсуь с ее совком?? ну придурки....
показать весь комментарий
06.02.2022 01:18 Ответить
+16
Ми ж два місяці чекали поки вони стянуть весь металолом, і тільки як вони будуть повністю готові. Ми на них раптом і неочікувано нападемо.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:21 Ответить
+9
Вже не Білорусь, а Бєларуссія - західно-мокшанська волость, на жаль
показать весь комментарий
06.02.2022 03:40 Ответить
Напился, так молчи! (с)
...перекрашенный...*)
и "приенененый" ?
показать весь комментарий
06.02.2022 01:45 Ответить
ти не в темі, schweinehund...
писок стули, "гроза" автобана.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:52 Ответить
Борщаговка форева! *)
показать весь комментарий
06.02.2022 01:53 Ответить
це я смалю тебе барана, бо ти вже набрид
показать весь комментарий
06.02.2022 02:00 Ответить
гавкотя від перекрашених синов ненени.
джамала тільки сюди не достае і здрастуй 14й - ностальґія...
показать весь комментарий
06.02.2022 01:48 Ответить
ріхнат ахметов добре мене зрозумів.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:58 Ответить
Насправді, це ідеальна ситуація для удару. Гітлер в 41 так зробив і знищив за 3 місяці всю кадрову армію совка.
Ну і в боксі найстрашніший удар - зустрічний
показать весь комментарий
06.02.2022 03:43 Ответить
Возможно вот-так и захватят Украину!
показать весь комментарий
06.02.2022 12:54 Ответить
Эх, блин... -- ещё три года тому назад, такой в Беларуси был классный Совок, шо я в Вильнюсе, визуально, его иногда с Минском путал... *)
показать весь комментарий
06.02.2022 01:21 Ответить
"Страна на грани завершения своей истории": Загальноросійська спілка офіцерів виступили проти війни з Україною та закликали Путіна піти у відставку 😠
показать весь комментарий
06.02.2022 01:26 Ответить
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. (с)
показать весь комментарий
06.02.2022 01:46 Ответить
Кремлевские игры. Играют в разные мнения, что бы удобно было слиться.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:39 Ответить
Чем дольше кацапы будут топтаться за паребриком тем больше ништяков ВСУ получит.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:29 Ответить
нема загрози - так сказав ваш презідент!
а як так - не розумію постачання, ні 7ме ні 8ме
показать весь комментарий
06.02.2022 05:18 Ответить
ні попередні 6....
показать весь комментарий
06.02.2022 05:24 Ответить
Яке принципове значення має позиція лише однієї людии?!
показать весь комментарий
06.02.2022 06:26 Ответить
ніякої якщо та одна особа не ваш презідент.
а як да - то майже все.
показать весь комментарий
06.02.2022 08:33 Ответить
тварі бо....
но е ще союзникі які стомили бубовню.
куди складаеться допомога союзників треба знати кожному українцю,
бо е підозра вона не в війську.
показать весь комментарий
06.02.2022 01:30 Ответить
Та, вашим похибу, куда бабло и стволы сливать... -- у багатых свои причуды.
Нет такой войны, которую Америка бы не просрала...
Готов культурно поспорить.
С матюками, прошу не обращаться...*)
показать весь комментарий
06.02.2022 01:49 Ответить
А концлагеря тоже потренируетесь строить
показать весь комментарий
06.02.2022 01:47 Ответить
невже почнеться? ну що ж....і білоруси попадуть під роздачу
показать весь комментарий
06.02.2022 03:35 Ответить
400 чол особового складу. З застосуванням ядерної зброї... Дуже дивні батальонні навчання...
показать весь комментарий
06.02.2022 06:54 Ответить
Стійке" ащущеніє" що путлєр хоче використати скаженого луку чи то для casus beili чи для відволікання сил, погрожуючи з півночі. Ця потвора вже " ощущає" що війна з Україною займе в нього 3-4 дні.
показать весь комментарий
06.02.2022 07:53 Ответить
Чекайте провокаціі.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:14 Ответить
Не сцы. 400 мотострелков и 70 единиц техники- это пыль для моряков.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:12 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 10:29 Ответить
и этому усатому гаулейтеру Зелебеня слил труды наших разведчиков ? Так на чьей строне орудует Зелебенский ?
показать весь комментарий
06.02.2022 11:21 Ответить
Ну примерно батальон. И да, Кузьминский полигон это Ростовская область РФ. Совсем рядом с границей РБ с Украиной
показать весь комментарий
06.02.2022 12:24 Ответить
12-19 февраля самая опасная неделя в плане возможного вторжения москалей в Украину, далее шансы на это очень резко падают!
показать весь комментарий
06.02.2022 13:29 Ответить
 
 