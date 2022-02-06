Беларусь и РФ 11 февраля будут проводить учения у границ с Украиной

Беларусь и Россия будут проводить вблизи границ Украины учения "Союзная решимость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сказал секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

Издание со ссылкой на Минобороны РФ уточняет, что учения будут проходить 11 февраля.

Читайте также: РФ планирует использовать ядерное оружие во время военных учений в феврале, - Financial Times

"В общей сложности в тактических учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В мероприятии задействованы подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Маневры состоятся на полигоне "Кузьминский".

В ходе учений мотострелковые и танковые подразделения совместно с артиллерийскими батареями разыграют между собой ведение боевых действий по защите своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий. Командиры всех уровней должны отработать управление подразделениями при ведении обороны, восстановлении боеспособности после ударов условного противника и переходе в наступление.

В маневрах, в частности, будут задействованы танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, корректирующие огонь артиллерии.

Читайте также: Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"