За сутки ранены двое воинов вследствие российских обстрелов. Войска РФ 6 раз открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

"Вблизи Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия"", – говорится в сообщении.

Читайте также: С начала суток ранен воин в результате российского обстрела. Оккупанты 4 раза открывали огонь. На Павлополь сбросили гранатометные выстрелы из беспилотника, - ООС

По данным штаба, вследствие действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Штаб также информирует, что по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.