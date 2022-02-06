РУС
За сутки ранены двое воинов вследствие российских обстрелов. Войска РФ 6 раз открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

"Вблизи Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия"", – говорится в сообщении.

По данным штаба, вследствие действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Штаб также информирует, что по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (29670) Донбасс (26966) наемники рф (2105) операция Объединенных сил (6766)
Германія та ін.ще не озаботились приміненням безпілотників!
показать весь комментарий
06.02.2022 08:30 Ответить
И за что Зеля Меркельшу орденом наградил ? За дулю в НАТО или "за военную помощь№ которой нет? Такое сотворить мог только или враг или идиот
показать весь комментарий
06.02.2022 08:42 Ответить
Цікаві зведення.Тільки на вчерашню ніч влада врітувала що в зоні ООС за добу повне затишшя,а тепер вже говорить що є ранені бійці.По їхнім коментарям видно що вони живуть у ,,пузирі,,де ще риба по 8 гривень та і хліб по 80-100 гривень.Що їм скажуть ранком із будуна про те вони і говорять.
показать весь комментарий
06.02.2022 09:10 Ответить
По перше про військових я і слова не казав.А по друге вкрадується підозра що інформагенство бере зведення із повітря а не озвучує реальний стан на нульовці.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:31 Ответить
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!!!
показать весь комментарий
06.02.2022 10:41 Ответить
Одужання хлопцям……
показать весь комментарий
06.02.2022 11:56 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
показать весь комментарий
06.02.2022 12:40 Ответить
 
 