За сутки в Украине зафиксировали 27 851 новый случай заболевания коронавирусом, 109 человек умерли, 6 089 - выздоровели, - Минздрав
За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 597, медработников – 431).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также отмечается, что за прошедшие сутки 34 305 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу - 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, бустерную дозу - 9 729 человек.
По данным Минздрава, также за минувшие сутки:
госпитализированы – 4 219 человек;
летальных исходов – 109;
выздоровели – 6 089 человек.
Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:
заболело – 4 284 059 человек;
выздоровели – 3 676 068 человек;
летальных исходов – 101 277;
проведено ПЦР-тестирований – 18 563 140.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу - 15 452 739 человек, получили две дозы - 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу - 20 246 человек, бустерную дозу - 454 459 человек. В общей сложности - 30 699 982 прививки", - резюмировали в Министерстве здравоохранения.
