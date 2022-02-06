За сутки в Украине зафиксировали 27 851 новый случай заболевания коронавирусом, 109 человек умерли, 6 089 - выздоровели, - Минздрав

РУС
За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 597, медработников – 431).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также отмечается, что за прошедшие сутки 34 305 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу - 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, бустерную дозу - 9 729 человек.

По данным Минздрава, также за минувшие сутки:

Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:

"С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу - 15 452 739 человек, получили две дозы - 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу - 20 246 человек, бустерную дозу - 454 459 человек. В общей сложности - 30 699 982 прививки", - резюмировали в Министерстве здравоохранения.

б*же, яхве, возьми взад(вирус), почитаю твои дела с ветхого заветхого(читает)
Б*же, Яхве, так ты оказывается лох, вместо миллиона жертв за день, в мире всего то тысяч 50, слабеешь, так шо пойду учиться на попа - можно делать шо хошь и ты даже не накажешь(как не наказывал 7 тысяч лет, да и 7 миллионов лет - тоже )

статистика до жёппы, ибо я х.з. кто будет бежать в больницу и там или получать новую порцию вируса и ждать, или сраться в очереди и заражать.
реально - статистика с частных клиник шоле? ну просто я вот не попрусь в как там.....поликлинику, вот. разве шо повезут после драки с котом или попами
Ковидовы поклонники, сколько вчера людей вы двинули шмурдяком-ковидловым? желающих упороться вашим ядом все меньше!
В більшості випадків люди вдома займаються самолікуванням тому що до сімейного попасти важко а адекватних сімейних лікарів ще менше. Тому хвороба дає ускладнення і звідси летальні випадки.
У кацапов 180 071 тис захворіли
661 поздихало
Слава КОВІДУ!
Елена,ну вы и злой человек!люди умирают ,а вам весело!фу быть таким как вы!!!
кацапи ворог-не людина, нехай здихають
