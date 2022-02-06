Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины, - Washington Post об угрозе вторжения
По оценкам США, Россия может захватить Киев за несколько дней и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины.
Об этом пишет Washington Рost, информирует Цензор.НЕТ.
Наблюдая за скоплением российских войск на севере Украины, в Беларуси, а также вдоль самой российской границы, знакомые с информацией американские чиновники считают, что Кремль, возможно, настраивает их на наступление на сам Киев, отправив войска на юг в украинский город Житомир и двигаясь на восток в столицу, тогда как большие силы смогут продвигаться на запад с российской территории.
Такой шаг позволит россиянам избежать места аварии на Чернобыльской АЭС, которое находится в Украине у границы с Беларусью.
Спутниковые снимки указывают на то, что некоторые находящиеся в Беларуси российские наземные подразделения приближаются к украинской границе. Министерство обороны России сообщило в субботу, что самолеты Су-25М, самая совершенная версия реактивных самолетов, предназначенных для поражения наземных и низкоскоростных воздушных целей, были направлены в Беларусь для участия в текущих "военных учениях".
Издание пишет, что "по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам", России для того, чтобы войти в Киев, "потребуется два дня". Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может "привести к гибели примерно 50 тыс. мирных жителей (...), вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от хаоса".
Ссылаясь на "многочисленные источники" из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, издание утверждает, что Россия "перебросила к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения".
"Для возможного нападения Россией подготовлены 83 батальонные тактические группы количеством около 750 военнослужащих в каждой". В статье сказано, что "две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп".
Издание утверждает, что "силы, в частности подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу", при этом "все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах".
Кроме того, в публикации содержатся утверждения о том, что "в России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море и она может начать десантные атаки вдоль побережья".
СМИ также сообщает, что американские официальные представители "обеспокоены тем, что вторжение в обозначенных масштабах будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины".
Масштаб наращивания дает понять, что это больше, чем блеф, но некоторые европейские чиновники все еще не уверены, отметил представитель западной безопасности.
Однако чиновник предупредил, что Путин оказывает столь сильное политическое и экономическое давление на Украину, в том числе перекрывая транзит газа через ее территорию, что правительство Украины "может упасть даже без полного вторжения".
Однако чиновник предупредил, что Путин оказывает столь сильное политическое и экономическое давление на Украину, в том числе перекрывая транзит газа через ее территорию, что правительство Украины "может упасть даже без полного вторжения".
--------------------------------------
Напевно, Ви не читаєте новин. І не розумієте, скільки зброї вже отримала Україна від США та інших союзників. І як сильно США драйвить процес підвищення обороноздатності України. Шкода Вас.
Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу.
То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.
Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.
Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.
Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.
Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!
И так:
Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский
Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.
У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!
Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.
Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.
На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.
По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.
Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:
Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом не менее 3 млрд. долларов в год.
Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.
И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.
В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.
А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?
Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.
Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.
Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.
Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.
Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.
По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.
Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.
В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.
Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.
Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/06/120479/izgoj-kak-si-unizil-ne-ves-mir-pu.shtml
