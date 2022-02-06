Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины, - Washington Post об угрозе вторжения

По оценкам США, Россия может захватить Киев за несколько дней и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины.

Об этом пишет Washington Рost, информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдая за скоплением российских войск на севере Украины, в Беларуси, а также вдоль самой российской границы, знакомые с информацией американские чиновники считают, что Кремль, возможно, настраивает их на наступление на сам Киев, отправив войска на юг в украинский город Житомир и двигаясь на восток в столицу, тогда как большие силы смогут продвигаться на запад с российской территории.

Такой шаг позволит россиянам избежать места аварии на Чернобыльской АЭС, которое находится в Украине у границы с Беларусью.

Спутниковые снимки указывают на то, что некоторые находящиеся в Беларуси российские наземные подразделения приближаются к украинской границе. Министерство обороны России сообщило в субботу, что самолеты Су-25М, самая совершенная версия реактивных самолетов, предназначенных для поражения наземных и низкоскоростных воздушных целей, были направлены в Беларусь для участия в текущих "военных учениях".

Издание пишет, что "по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам", России для того, чтобы войти в Киев, "потребуется два дня". Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может "привести к гибели примерно 50 тыс. мирных жителей (...), вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от хаоса".

Ссылаясь на "многочисленные источники" из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, издание утверждает, что Россия "перебросила к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения".

"Для возможного нападения Россией подготовлены 83 батальонные тактические группы количеством около 750 военнослужащих в каждой". В статье сказано, что "две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп".

Издание утверждает, что "силы, в частности подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу", при этом "все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах".

Кроме того, в публикации содержатся утверждения о том, что "в России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море и она может начать десантные атаки вдоль побережья".

СМИ также сообщает, что американские официальные представители "обеспокоены тем, что вторжение в обозначенных масштабах будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины".

Масштаб наращивания дает понять, что это больше, чем блеф, но некоторые европейские чиновники все еще не уверены, отметил представитель западной безопасности.

Однако чиновник предупредил, что Путин оказывает столь сильное политическое и экономическое давление на Украину, в том числе перекрывая транзит газа через ее территорию, что правительство Украины "может упасть даже без полного вторжения".

