"А потом я стал... Ну вроде как главным. А ты... Ну вроде как первой", - Зеленский поздравил супругу с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил первую леди страны Елену Зеленскую с днем рождения.

Теплые слова поздравления глава государства опубликовал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… Но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:
Я тебя…
Ну очень…
Я без тебя…
Ну никак…
У нас такие замечательные…
Ну двое…
Похожие, конечно же, на…
Ну как две капли…
Помню, впервые я тебя увидел еще...
Ну давненько.
Ну и сразу в тебя…
Ну по уши.
А потом вместе играли в...
Ну командой.
И, конечно, мы всех…
Ну а зачем скрывать?
А потом создали…
Ну 95-й…
И снова всех…
Видишь, я уже не скрываю.
А потом я стал...
Ну вроде как главным.
А ты…
Ну вроде как первой.
И все эти годы мы с тобой...
Ну ты поняла…
Так что мне без тебя…
Ну, я это понимаю…
С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень…
Не знаю, как кто там.
Но мы друг друга поняли", - написал Зеленский.

Читайте также: "У нас еще все впереди, мы должны все намеченное воплотить": Зеленская поздравила мужа с днем рождения

А потом я стал... Ну вроде как главным. А ты... Ну вроде как первой, - Зеленский поздравил супругу с днем рождения 02

Топ комментарии
+115
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
06.02.2022 09:26 Ответить
+73
06.02.2022 09:43 Ответить
+68
Ленку подставил, Скумбрией ей теперь до конца жизни зваться
06.02.2022 09:26 Ответить
Зеля накосячил. не выполнил план по воровству за неделю
06.02.2022 18:23 Ответить
Я вот никак не пойму - почему пишет он, а стыдно всегда мне?
И еще меня гложет одна тоска, Сократ.

Как, как объяснить его прихильникам, что именно в этом тексте не так? Они ж не поймут.

Они ж не поймут, что сама идея вот такого вот публичного душевного стриптиза на весь Фейсбук - это пошло. Такие вещи говорят лично. Ей одной. С глазу на глаз. Эти слова - только для вас двоих. А когда ты начинаешь орать их на всю Ивановскую - это пошло. Это как пиписькой на рояле играть у всех на виду.(с)
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4337014459732087
06.02.2022 19:11 Ответить
06.02.2022 19:20 Ответить
Семейка уродов: муженек бездарный косноязычный нарколыга и вор , жена-ни рыба(по 8) ни мясо, мелкие--на крыс похожи... (или на богдана?)---ну и семейка!
спасибо жителям Кривбасса за........ ..........дальше сами знаете.
07.02.2022 00:20 Ответить
07.02.2022 01:08 Ответить
07.02.2022 00:22 Ответить
а патом мнє далі под сраку
і я біжал, Ленка, біжал...
ти сховалася на Сейшелах,
а я співав...
07.02.2022 15:02 Ответить
Щирі вітання! https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya-mami/ Привітання з Днем народження мамі !
20.09.2022 21:46 Ответить
