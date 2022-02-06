"А потом я стал... Ну вроде как главным. А ты... Ну вроде как первой", - Зеленский поздравил супругу с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил первую леди страны Елену Зеленскую с днем рождения.

Теплые слова поздравления глава государства опубликовал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… Но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:

Я тебя…

Ну очень…

Я без тебя…

Ну никак…

У нас такие замечательные…

Ну двое…

Похожие, конечно же, на…

Ну как две капли…

Помню, впервые я тебя увидел еще...

Ну давненько.

Ну и сразу в тебя…

Ну по уши.

А потом вместе играли в...

Ну командой.

И, конечно, мы всех…

Ну а зачем скрывать?

А потом создали…

Ну 95-й…

И снова всех…

Видишь, я уже не скрываю.

А потом я стал...

Ну вроде как главным.

А ты…

Ну вроде как первой.

И все эти годы мы с тобой...

Ну ты поняла…

Так что мне без тебя…

Ну, я это понимаю…

С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень…

Не знаю, как кто там.

Но мы друг друга поняли", - написал Зеленский.

Читайте также: "У нас еще все впереди, мы должны все намеченное воплотить": Зеленская поздравила мужа с днем рождения



