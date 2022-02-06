"А потом я стал... Ну вроде как главным. А ты... Ну вроде как первой", - Зеленский поздравил супругу с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил первую леди страны Елену Зеленскую с днем рождения.
Теплые слова поздравления глава государства опубликовал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… Но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:
Я тебя…
Ну очень…
Я без тебя…
Ну никак…
У нас такие замечательные…
Ну двое…
Похожие, конечно же, на…
Ну как две капли…
Помню, впервые я тебя увидел еще...
Ну давненько.
Ну и сразу в тебя…
Ну по уши.
А потом вместе играли в...
Ну командой.
И, конечно, мы всех…
Ну а зачем скрывать?
А потом создали…
Ну 95-й…
И снова всех…
Видишь, я уже не скрываю.
А потом я стал...
Ну вроде как главным.
А ты…
Ну вроде как первой.
И все эти годы мы с тобой...
Ну ты поняла…
Так что мне без тебя…
Ну, я это понимаю…
С днем рождения, моя любовь! Я тебя очень…
Не знаю, как кто там.
Но мы друг друга поняли", - написал Зеленский.
И еще меня гложет одна тоска, Сократ.
Как, как объяснить его прихильникам, что именно в этом тексте не так? Они ж не поймут.
Они ж не поймут, что сама идея вот такого вот публичного душевного стриптиза на весь Фейсбук - это пошло. Такие вещи говорят лично. Ей одной. С глазу на глаз. Эти слова - только для вас двоих. А когда ты начинаешь орать их на всю Ивановскую - это пошло. Это как пиписькой на рояле играть у всех на виду.(с)
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4337014459732087
