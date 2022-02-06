Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину, - МИД Польши

Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину. Один из вариантов предполагает прямое наступление, другой предполагает гибридное ведение войны с целью дестабилизировать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в эфире Рolskieradio.

По словам Шинковского, союзники по НАТО готовы к обоим вариантам агрессии России против Украины.

"Первый сценарий - это сценарий, в котором есть прямое наступление и эскалация, а второй, "долгосрочный", который не предполагает резкую эскалацию, а рассчитан на проведение гибридных действий в разных сферах: в сфере кибербезопасности или информационной, что может просто дестабилизировать Украину и весь регион в целом", - заявил польский дипломат.

Шинковский добавил, что, конечно, есть и третий сценарий – деэскалация конфликта. Однако, по его мнению, ничто не указывает на возможность его реализации сейчас.

Польская дипломатия согласовывает вопрос о санкциях, которые могут быть введены против России в случае нападения на Украину. Это было основной целью визита министра иностранных дел Збигнева Рау в США. В министерстве сообщили, что глава польской дипломатии также прилетит в Киев на следующей неделе и посетит Донбасс. Через неделю, 15 февраля, запланирован краткий визит министра Рау в Москву.