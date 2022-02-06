РУС
Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину, - МИД Польши

Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину. Один из вариантов предполагает прямое наступление, другой предполагает гибридное ведение войны с целью дестабилизировать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в эфире Рolskieradio.

По словам Шинковского, союзники по НАТО готовы к обоим вариантам агрессии России против Украины.

"Первый сценарий - это сценарий, в котором есть прямое наступление и эскалация, а второй, "долгосрочный", который не предполагает резкую эскалацию, а рассчитан на проведение гибридных действий в разных сферах: в сфере кибербезопасности или информационной, что может просто дестабилизировать Украину и весь регион в целом", - заявил польский дипломат.

Шинковский добавил, что, конечно, есть и третий сценарий – деэскалация конфликта. Однако, по его мнению, ничто не указывает на возможность его реализации сейчас.

Эскалация вокруг Украины может обернуться самым масштабным кризисом со времен Второй мировой войны, - глава МИД Польши Рау

Польская дипломатия согласовывает вопрос о санкциях, которые могут быть введены против России в случае нападения на Украину. Это было основной целью визита министра иностранных дел Збигнева Рау в США. В министерстве сообщили, что глава польской дипломатии также прилетит в Киев на следующей неделе и посетит Донбасс. Через неделю, 15 февраля, запланирован краткий визит министра Рау в Москву.

+16
Главное, поменьше озабоченностей и побольше решительных действий. Там, где добро с кулаками кацапские свиньи не водятся.
06.02.2022 10:30 Ответить
+10
Якщо в Європі буде війна, то нафіг тому Китаю той газ, коли нікому буде купувати китайське гівно.
06.02.2022 10:32 Ответить
+8
Системы ПВО помогли бы при любых сценариях.
06.02.2022 10:44 Ответить
Операція Шатун, Як говорив Луценко? І хто ж її в Україні веде?
06.02.2022 10:20 Ответить
влада i веде! нищему народу откровенно нас..ать, кто будет пуйло или муйло! а вот тем, кто заграбастал "фабрики-заводы", курорты ,тощо ,есть что терять- передел будет кардинальный, не спасёт даже лояльная политика(белый флаг)...
06.02.2022 10:30 Ответить
Вроді і логічно.
Але в 1917 відомо до чого ця логіка привела.
Так що хай бариги, але свої, а не чужі
06.02.2022 11:07 Ответить
пролетарии всех стран? протухла уже эта селедка,купите новую
06.02.2022 11:37 Ответить
я согласен на скумбрию по 8...
06.02.2022 11:40 Ответить
та и так ясно было,шо из кучки приверженцев зелебоньки
06.02.2022 11:42 Ответить
та да,при порохе всё зашибись было, но ***** почему то начал выё...ваться именно при зе...
06.02.2022 11:56 Ответить
именно...ведь не я же сказал "абы не порох"
или парузке "кто угодно,кроме порошенко"
06.02.2022 11:59 Ответить
порох сам себе приговор подписал, взрастив зе... ну у вас имеется личное мнение - гыг-с вами.. вероятно имеете всех нас?
06.02.2022 17:00 Ответить
если под всех понимать зелень с русней-то да...
а так вообще то я мирный
06.02.2022 18:18 Ответить
то вы просто не в курсе...Кроме Пр ямого к ана ла вы никуда не заглядываете...

Почему все больше американцев уверены, что США могут стать со циа листической и даже ком м унистической страной? Мнения историков, политологов, экономистов в проекте «Голоса Америки». Смотрите «Ком м унизм в Америке. Настоящее».
06.02.2022 12:09 Ответить
а надо куда заглядывать ?на канал наш и ********* с **********?
06.02.2022 12:14 Ответить
саме ти і береш участь. Тепер ще два роки залишилось розхльобуати
06.02.2022 13:06 Ответить
власть баллансирует между

сделать вид власти народа, что бы дали денег и не отобрали те, что насобитали

и выполнить рекомендации кураторов
06.02.2022 10:26 Ответить
Ембарго на поставки енергоносителей в ЕС.

Тогда ***** начнет весь свой газ тулить в Китай, а китайцы если не дураки мигом урежут цену вдвое
06.02.2022 10:29 Ответить
Якщо в Європі буде війна, то нафіг тому Китаю той газ, коли нікому буде купувати китайське гівно.
06.02.2022 10:32 Ответить
Китайцы и так покупают у пуйла газ по 140 дол. о причем по газопроводу,что рашка за свои деньги построила.
06.02.2022 10:53 Ответить
Ценами на энергоносители рулят не Китай, а европейские биржи. Если исключить Россию, то это приведёт к противоположному результату- цены взлетят до небес. Что не может себе позволить прагматичная Европа.
06.02.2022 11:02 Ответить
Jesli amerikansi nalozit sankciji na energonasitelej rosiji,tak i kitajci budet nepokupat.Dlia cego kitajcam imet problemi jesli u nix export v ameriku jest na 15 raz bolse cem v rosiju.
06.02.2022 11:14 Ответить
Якщо чекати нападу то це програти.Треба негайно ввести санкції, щоб обкурені зрозуміли розмір своєї обкуреності. Для чого непоправимі жертви?
06.02.2022 10:30 Ответить
наприклад вводять зараз, рубль відразу падає до 200 за бакс, населення жебракує і хоче скинути пукіна. Питання в тому що тоді втрачати тому старому мурлу, як не задіяти всі сили на війну і не тільки проти України.
06.02.2022 11:22 Ответить
треба признати, )(уйло свій шанс втратив в 2014 році.Тепер він дооорого заплатить за свої хотелки.
06.02.2022 10:30 Ответить
06.02.2022 10:30 Ответить
06.02.2022 10:44 Ответить
Трохи пізно. Системи ППО, та ще й натівського зразка потрібно ще освоїти. Тому оптимальним мені здається був би варіант, коли НАТО оголошує і забезпечує небо над Україною безпольотну для військових літаків зоною. Як це було свого часу у Югославії. Це можна зробити, не заходячи на територію України.
06.02.2022 11:15 Ответить
ЄС має бути готовий прийняти Мінімум 10 000 000 - 15 000 000 біженців!
06.02.2022 10:55 Ответить
Второй вариант "вечный", и он был всегда. Тем более пока плешивый у власти, бо они там, судя по всему, давно уже сумасшедшие старцы. Уже совсем далеки от современного мира и не способны понять чем мыслит этот мир.
06.02.2022 10:59 Ответить
А Украина хочет просто уничтожать агресора невзирая на все методики нападения на страну которые изображают в комиксах сраны разыгривающие возможности нападения.Ведь они еще играют в политику и благородство потому что это пока что не касается их самих.Но окупация Украины равнозначна окупации Польши,Словакии,Чехии.прибалтийских стран.Венгрия своим молчанием просто надеется возобновить Австро_Венгерскую империю,Ромуния оттяпать часть Закарпаття.
И теперь осталась одна Украина которая противостоит новому переделу Европы и которую никто не хотел принять в ЕС.
ЕС разваливается на глазах и на первое место выходит Украина-Польша и Великобритания.А Германия как всегда в говне.
06.02.2022 11:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TOavor5_Nlc
Браття українці - виконує Юрій Городецький
06.02.2022 11:08 Ответить
А я считаю руководители мировых держав должны по всем каналам обращаться и к народу России и к офицерам армии РФ!!!! Им надо ДОНЕСТИ!!!! ОНИ УСЛЫШАТ!
Вчера разговаривал с сестрой родной живет в РФ юрист!!! Какую она мне несла ватную чушь!!!
Это просто ЖУТЬ!!! ПОМОГИТЕ ИМ- я не могу говорить даже с родной сестрой!!
06.02.2022 11:13 Ответить
Пропаганда - це зброя, просто прийміть вашу сестру як "жертву пропаганди".
В неї влучив інформаційний постріл (насправді - ціла злива) і захист не витримав.
Там вже відбулося масове ураження, розмовляти запізно - тільки діяти.
До речі, аналогія із зомбуванням досить влучна.
06.02.2022 11:25 Ответить
Как сказал Пионтковский , в расеи произошло не обалванивание народа , а уже одибиливание
