Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину, - МИД Польши
Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину. Один из вариантов предполагает прямое наступление, другой предполагает гибридное ведение войны с целью дестабилизировать Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в эфире Рolskieradio.
По словам Шинковского, союзники по НАТО готовы к обоим вариантам агрессии России против Украины.
"Первый сценарий - это сценарий, в котором есть прямое наступление и эскалация, а второй, "долгосрочный", который не предполагает резкую эскалацию, а рассчитан на проведение гибридных действий в разных сферах: в сфере кибербезопасности или информационной, что может просто дестабилизировать Украину и весь регион в целом", - заявил польский дипломат.
Шинковский добавил, что, конечно, есть и третий сценарий – деэскалация конфликта. Однако, по его мнению, ничто не указывает на возможность его реализации сейчас.
Польская дипломатия согласовывает вопрос о санкциях, которые могут быть введены против России в случае нападения на Украину. Это было основной целью визита министра иностранных дел Збигнева Рау в США. В министерстве сообщили, что глава польской дипломатии также прилетит в Киев на следующей неделе и посетит Донбасс. Через неделю, 15 февраля, запланирован краткий визит министра Рау в Москву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але в 1917 відомо до чого ця логіка привела.
Так що хай бариги, але свої, а не чужі
или парузке "кто угодно,кроме порошенко"
а так вообще то я мирный
Почему все больше американцев уверены, что США могут стать со циа листической и даже ком м унистической страной? Мнения историков, политологов, экономистов в проекте «Голоса Америки». Смотрите «Ком м унизм в Америке. Настоящее».
сделать вид власти народа, что бы дали денег и не отобрали те, что насобитали
и выполнить рекомендации кураторов
Тогда ***** начнет весь свой газ тулить в Китай, а китайцы если не дураки мигом урежут цену вдвое
И теперь осталась одна Украина которая противостоит новому переделу Европы и которую никто не хотел принять в ЕС.
ЕС разваливается на глазах и на первое место выходит Украина-Польша и Великобритания.А Германия как всегда в говне.
Браття українці - виконує Юрій Городецький
Вчера разговаривал с сестрой родной живет в РФ юрист!!! Какую она мне несла ватную чушь!!!
Это просто ЖУТЬ!!! ПОМОГИТЕ ИМ- я не могу говорить даже с родной сестрой!!
В неї влучив інформаційний постріл (насправді - ціла злива) і захист не витримав.
Там вже відбулося масове ураження, розмовляти запізно - тільки діяти.
До речі, аналогія із зомбуванням досить влучна.