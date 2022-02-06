РУС
Украина может потерять до 25 тысяч военных из-за российского вторжения, - Reuters

Россия сосредоточила у границ Украины 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников на условиях анонимности пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По их словам, за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло до 83 с 60 по состоянию на пятницу и еще 14 находятся в пути.

Как отмечает издание, ожидается, что пик замерзания земли состоится 15 февраля, что позволит российским военным частям передвигаться по бездорожью. Такие условия будут сохраняться до конца марта.

Один из чиновников сказал, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч, по оценкам США.

Ранее издание Washington Рost писало о том, что Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины.

Читайте также: Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину, - МИД Польши

А московія втратить в три рази більше!
Наступати це не оборонятись!
06.02.2022 10:49
Пік замерзання 15 лютого? Серйозно? Вже танути все починає і до 20 лютого морозів не чекаємо точно, а далі ще не ясно.
06.02.2022 10:51
З нашими гамнакамандуючими - ветеринаром Даніловим, кловуном Зеленським сценарістом Ермаком, генералом Юзіком, генштабом в кварталі95 можливо очікувати чого завгодно.
06.02.2022 10:54
Давити козломордих потрібно по всьому світу
06.02.2022 11:41
х..я какая-то , а не статья
показать весь комментарий
06.02.2022 11:51
конечно может !
особенно если в первые минуты и часы наше верховное божество-командующий прикинется ветошью!! а если раздуплится и прикажет отвечать из всего что есть в наличии, всем, что нам подарили или продали в последние недели... когда оно не уйдет в нирвану а призовет всю Европу если не помогать, то хотя бы не мешать нашим воинам, ветеранам, волонтерам, патриотам, людям обороняться и... прицельно отбивать раша пушечное мясо!...
именно в первые минуты-часы-сутки... пока не рассеялся дым и не заскавчали "миротворцы", призывающие сдаться на милость оккупанта...
06.02.2022 11:51
Важно не потерять боевой дух после пепрвых крупных потерь.
06.02.2022 11:55
а от чего это зависит?
от тех кто может и должен поддержать этот дух, вдохновить на сопротивление и возглавить его !!!
сможет ли ото шо с булавой это сделать???? вот это и есть самая главная (и дай Бог чтоб не фатальная) ошибка тех, кто ему доверил наши жизни!!!
06.02.2022 12:01
и да! забыл уточнить...сколько дней давали на взятие ДАПа????
и сколько он продержался на самом деле???
математический расчет и человеческий фактор - не всегда совпадают...
показать весь комментарий
06.02.2022 11:57
https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/73688929/ Боровшись с расширением НАТО на восток, не заметили расширения Чечни на север. В самом центре города в столице Урала. Екатеринбурге, https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/ Кавказцы, устроившие рейдерский захват в «Манхэттене», оккупировали бизнес-центр

https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/?discuss=1
06.02.2022 12:02
Гарно бавитись у солдатики на столику. Видно, що американці не надто цікавилися співвідношенням загиблих військових на Донбасі. Навіть з урахуванням Іловайськ і Дебальцевого співвідношення не на користь кацапів. А що стосується суто оборонних боїв у приміській забудові, тобто у Донецькому аеропорту, то там взагалі для кацапів співвідношення непристойне. І треба розуміти, що з кацапської сторони проти українців працювала переважно спецура, а з української - добровольці, з яких не всі були спеціалістами саме у військовій справі. Звичайно, слід врахувати фактор можливого задіяння кацапський літунів і "Іскандерів", але тоді слід врахувати і позитивні зміни в українській ППО, якій-не-якій, але не такій вже і відсталій. У Сирії кацапським літунам взагалі ніяка ППО не протистояла. А якщо наші союзники забезпечать закрите небо, як над Югославією своо часу, то таке співвідношення (2,5 до 1 на користь кацапів можна вважати фантастикою. Тому я вважаю, що на початку співвідношення може бути паритетних (один до одного), а потім чим далі, тим співвідношення все більше буде на користь українців. Бо спеців у кацапів не так уже і багато. А вже наступні військові другого ешелону у ЗСУ все ж якісно кращі.
06.02.2022 12:07
А якщо наші союзники забезпечать закрите небо....

мечты-мечты...
06.02.2022 17:43
😉 Скажімо, не мрії, а досить притомні очікування. Потрібно спостерігати за переміщенням натівських есмінців у Середземному і Чорному морях.
06.02.2022 17:51
ваши слова да Богу в уши....
06.02.2022 17:57
Бог на боці справедливості. Завжди. 😊
06.02.2022 18:26
в тому то і проблема, що ні, якщо подивитися на багатостраждальну історію України і кацапії...
06.02.2022 18:28
Якщо б Господь не був на боці України, то її б уже давно не було. 😊 Її вороги завжди були і численніші, і сильніші. І обставини завжди були проти України. Але вона є! Незважаючи ні на що. Незважаючи на її "мудрий нарід", у якого абсолютно відсутній здоровий глузд. То хто ж тримає цю Україну? Лише Господь і невеличка когорта патріотів.
06.02.2022 18:36
по простому - это потребители - рост экономики...
а если сложно - у пенсионеров >40мл потомков
06.02.2022 12:41
Когда уже это хуjло кони двинет
06.02.2022 12:15
Море букав вокруг анонимного источника фиг знает откуда.Трупы посчитаем потом.
06.02.2022 12:20
Вони на погоду в Україні дивляться? Увесь лютий +. При наступу ворога гине більше-це факт. Не тількі воїни (кіборгів пам'ятаєм?) а звичайні пенсіонери та діти кацапа нищити будуть. Ті 2 амери з REUTERS знайомі хоч с одним українцем?
06.02.2022 12:28
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
06.02.2022 12:52
цифры высосали из пальца, после пару бутылок пива... на ровном месте
06.02.2022 12:58
Немчура опять же переписывает все хотелки и желания ***** и его штаба но эти пожелания могут резко контрастировать с реалиями. Про ДРГ и партизанское движение как я понимаю они тоже забыли.
06.02.2022 13:07
ДРГ и партизаны могут только мелко вредить касабам. Все решает регулярная армия. Если армия схлопнется, считай, всё.
06.02.2022 13:16
Он в Сирії партизани роками тримають оборону цілих районів.
06.02.2022 13:28
Никому не нужно как в Сирии. Касабов нужно остановить армией. Даже думать иначе - предательство. Если дойдет до партизанщины, мы проиграли считай. Партизаны - только вспомогательное.
06.02.2022 17:34
Во вторую мировую в Украине были целые области под контролем партизан где ни одного фашиста не было и они боялись нос высунуть . И где была их регулярная армия?
06.02.2022 13:24
"70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну", а скільки це в абсолютному значенні? Нє, просто це один екскаваторщик на роботі питав.
По моїм поняттям 70% сил вторгнення це, десь тисяч 350. При тому не зрозуміло, що вони будуть робити без другого ешелону, який має проводити тотальну зачистку за наступаючими частинами? Під час "Бурі в пустелі" на першій фазі були задіяні 800 000 піхоти, 20 стратегічних бомбардувальника та 2150 тактичних літака.
06.02.2022 13:25 Ответить
ЗІ: 83 БТГ вже прибули і чекають 14. Що таке батальйонно тактична група? Це, частина батальйону (не весь батальйон) посилена танками та артилерією, інженерно-саперним взодом чи ротою . Ну, хай буде 350 бійців та десяток бронетехніки, батарея- дві ствольної арти.
Нє, я не принижую бійців БТГ, туди зазвичай відбирають кращих з тих кого не жалко. Але якось благенько виглядають "сили вторгнення". Особливо, якщо там немає навіть 100 БТГ. Раніше на кордонах збиралося до 130.
Як збереться там 350 000 то, позвоніть в рейку. Хіба що, армія у нас вже зовсім охляла?
06.02.2022 13:49
Я Вас разочарую.
Как раз одна БТГр, как раз ОДИН батальон, который дополнительно имеет в своём составе от от взвода до роты танков, кроме своей артиллерии, дополнительно получает 1-2 батареи ещё. И всякого по мелочам.
Ещё раз БТГр - это штатный батальон, который усилен ещё чем-то.
06.02.2022 14:08
На БТГр основана современная тактика. Нет больше ололо-раша на пулеметы тысячами пехоты. Сейчас - маневренная война для которой бригада - уже слишком неповоротливое создание, а рота - мало. БТГр - самодостаточная единица в маневренной войне.
06.02.2022 18:05
Єдине шо чекає лаптеногіх в Україні, це пекло!
06.02.2022 13:34
еще одни эксперды!
''очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого "
это кто,рейтерс очікує
06.02.2022 13:53
Я не понимаю, а зачем они это пишут? Или они нас за людей не считают?
Или им это все по кайфу?
Что то меня эти писаки, стали раздражать. Падет Украина, следующие будут страны Балтии.
06.02.2022 14:03
Далі буде совок 2.0 який на х*ю буде чергові 80 років вертіти Європу, так, як це попередній совок робив.
06.02.2022 14:22
Після таких висновків експертів, складається враження, що вся ця інфа для зе-прєзідєнта та його кагальної каманди. Щоб вони як можна швидше чухнули та не сіяли паніку, а ми вже разом із нашими воїнами зробимо все, щоб кацап проклинав тих аналітиків, які малювали йому дорогу до Києва за 72 години, яка буде покрити кацапськими трупами по 3 тис на один кілометр.
06.02.2022 14:13
"Зе-поезидент сеет панику"??? Ты хоть за событиями и заявлениями нашей власти следишь? Виду, что нет от слова "вообще".
06.02.2022 17:09
Согласен !!Что с нашим дебильным , офшорным главнокомандующим зеленским , на сегодня весь мир включил заднюю скорость в борьбе с возможным нападеним Пуйла на Украину!! И остались мы обосранными и безоружными перед Россией!! Остались без ПВО, без ракет, без самолётов, без безпилотников, без артилерии и гранотомётов и вертолётов!!! Чем воевать с Путиным!! Труханами зеленского??? ...правильно делаете долбоёбы от слуг народа !!...Не долго вам осталось пить кровь украинского народа!!!
06.02.2022 14:16
25 тысяч, чей-то сын, отец , муж., сестры, братья., друзья.Как собираются рашисты жить рядом с теми , у кого убили родного человека.Хотя, первый раз , что-ли убивают украинцев
06.02.2022 14:34
Если Америка и ЕС дают оружие, то они просчитали исход вторжения **********. В случае вторжения Запад развернет настоящий "ленд-лиз" и портяночная банда мародеров с ********** захлебнется в собственной крови.
06.02.2022 14:52
Гибель гражданских и военных от рук оккупантов только увеличит сопротивление и уничтожение убийц, не только на территории Украины, но и на самом **********.
06.02.2022 14:55
думаю в этой войне пленных не будет......
06.02.2022 16:21
я ніяким чином не підтримую пофігизм нашої влади, але й такі інформаційні висєри вже трохи набридли. Тільки бог знає що та як буде, а ці цифри звідки? реально брєд..
06.02.2022 17:28
...які ми були безпечними, Боже: Ізраїль за 3дні може "розгорнути" майже 500 тис.резервістів ( при 7млн.населення країни)... У нас завжди була можливість на 40млн населення створити моб.резерв на 6млн.; навіть, якщо не рахувати 1/3 потенційних колаборантів + категорії "всё-пропало" і "вічних заробітчан" все одно - мільйонів 4 резерву можна було створити ((
Але... "кожен народ достойний свого правителя"
07.02.2022 08:26
