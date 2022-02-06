Украина может потерять до 25 тысяч военных из-за российского вторжения, - Reuters

Россия сосредоточила у границ Украины 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников на условиях анонимности пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По их словам, за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло до 83 с 60 по состоянию на пятницу и еще 14 находятся в пути.

Как отмечает издание, ожидается, что пик замерзания земли состоится 15 февраля, что позволит российским военным частям передвигаться по бездорожью. Такие условия будут сохраняться до конца марта.

Один из чиновников сказал, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч, по оценкам США.

Ранее издание Washington Рost писало о том, что Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины.

