Украина может потерять до 25 тысяч военных из-за российского вторжения, - Reuters
Россия сосредоточила у границ Украины 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом со ссылкой на двух американских чиновников на условиях анонимности пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По их словам, за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло до 83 с 60 по состоянию на пятницу и еще 14 находятся в пути.
Как отмечает издание, ожидается, что пик замерзания земли состоится 15 февраля, что позволит российским военным частям передвигаться по бездорожью. Такие условия будут сохраняться до конца марта.
Один из чиновников сказал, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч, по оценкам США.
Ранее издание Washington Рost писало о том, что Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
особенно если в первые минуты и часы наше верховное божество-командующий прикинется ветошью!! а если раздуплится и прикажет отвечать из всего что есть в наличии, всем, что нам подарили или продали в последние недели... когда оно не уйдет в нирвану а призовет всю Европу если не помогать, то хотя бы не мешать нашим воинам, ветеранам, волонтерам, патриотам, людям обороняться и... прицельно отбивать раша пушечное мясо!...
именно в первые минуты-часы-сутки... пока не рассеялся дым и не заскавчали "миротворцы", призывающие сдаться на милость оккупанта...
от тех кто может и должен поддержать этот дух, вдохновить на сопротивление и возглавить его !!!
сможет ли ото шо с булавой это сделать???? вот это и есть самая главная (и дай Бог чтоб не фатальная) ошибка тех, кто ему доверил наши жизни!!!
и сколько он продержался на самом деле???
математический расчет и человеческий фактор - не всегда совпадают...
https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/?discuss=1
мечты-мечты...
а если сложно - у пенсионеров >40мл потомков
По моїм поняттям 70% сил вторгнення це, десь тисяч 350. При тому не зрозуміло, що вони будуть робити без другого ешелону, який має проводити тотальну зачистку за наступаючими частинами? Під час "Бурі в пустелі" на першій фазі були задіяні 800 000 піхоти, 20 стратегічних бомбардувальника та 2150 тактичних літака.
Нє, я не принижую бійців БТГ, туди зазвичай відбирають кращих з тих кого не жалко. Але якось благенько виглядають "сили вторгнення". Особливо, якщо там немає навіть 100 БТГ. Раніше на кордонах збиралося до 130.
Як збереться там 350 000 то, позвоніть в рейку. Хіба що, армія у нас вже зовсім охляла?
Как раз одна БТГр, как раз ОДИН батальон, который дополнительно имеет в своём составе от от взвода до роты танков, кроме своей артиллерии, дополнительно получает 1-2 батареи ещё. И всякого по мелочам.
Ещё раз БТГр - это штатный батальон, который усилен ещё чем-то.
''очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого "
это кто,рейтерс очікує
Или им это все по кайфу?
Что то меня эти писаки, стали раздражать. Падет Украина, следующие будут страны Балтии.
Але... "кожен народ достойний свого правителя"