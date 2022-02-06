Израиль предупредил страны Балтии, что не позволит передавать свое оружие Украине, - Breaking Defense

Министерство обороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что не разрешит продажу противотанкового оружия израильского производства Украине.

Об этом пишет Breaking Defense, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Израиль накладывает строгие правила на оружие своего производства, юридически ограничивающие возможность страны-покупателя отправлять вооружение и военную технику третьему государству без разрешения первоначального производителя. Израиль предполагает, что Украина попытается раздобыть противотанковое оружие Spike, созданное общей израильско-германской фирмой.

Представитель Минобороны Латвии заявил, что "Латвия не планирует отправлять в Украину какое-либо оружие, произведенное Израилем", в то же время подтвердил согласие США на поставку американской военной техники. В МО Литвы отметили, что проводят "регулярные" переговоры с израильскими коллегами, "но в ходе двусторонних переговоров вопрос о передаче Украине оружия израильского производства не поднимался".

Аналитики отмечают, что Израиль стремится поддерживать хорошие отношения с Россией.

В последнее десятилетие Израиль не продавал Украине ни одного оружия.

Читайте также: Мы не увидим насильственной конфронтации между Россией и Украиной в ближайшее время, - глава МИД Израиля Лапид

Все три прибалтийские страны заказали через компанию Eurospike GmbH, являющуюся совместным предприятием израильской Rafael и немецких Diehl Defense и Rheinmetall, противотанковое оружие Spike для собственных нужд.

Ранее Эстония, Латвия и Литва объявили о получении разрешения на передачу Украине оружия американского производства.