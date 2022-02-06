РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9391 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине Война
41 581 425

Израиль предупредил страны Балтии, что не позволит передавать свое оружие Украине, - Breaking Defense

Израиль предупредил страны Балтии, что не позволит передавать свое оружие Украине, - Breaking Defense

Министерство обороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что не разрешит продажу противотанкового оружия израильского производства Украине.

Об этом пишет Breaking Defense, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Израиль накладывает строгие правила на оружие своего производства, юридически ограничивающие возможность страны-покупателя отправлять вооружение и военную технику третьему государству без разрешения первоначального производителя. Израиль предполагает, что Украина попытается раздобыть противотанковое оружие Spike, созданное общей израильско-германской фирмой.

Представитель Минобороны Латвии заявил, что "Латвия не планирует отправлять в Украину какое-либо оружие, произведенное Израилем", в то же время подтвердил согласие США на поставку американской военной техники. В МО Литвы отметили, что проводят "регулярные" переговоры с израильскими коллегами, "но в ходе двусторонних переговоров вопрос о передаче Украине оружия израильского производства не поднимался".

Аналитики отмечают, что Израиль стремится поддерживать хорошие отношения с Россией.

В последнее десятилетие Израиль не продавал Украине ни одного оружия.

Читайте также: Мы не увидим насильственной конфронтации между Россией и Украиной в ближайшее время, - глава МИД Израиля Лапид

Все три прибалтийские страны заказали через компанию Eurospike GmbH, являющуюся совместным предприятием израильской Rafael и немецких Diehl Defense и Rheinmetall, противотанковое оружие Spike для собственных нужд.

Ранее Эстония, Латвия и Литва объявили о получении разрешения на передачу Украине оружия американского производства.

Автор: 

Израиль (2097) Латвия (1397) Литва (2607) оружие (10439) Балтия (370)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+99
Приїхав Джонсон -привіз зброю,приїхав Блінкен -привіз зброю ,приїхав Ердоган-допомагає з озброєнням.Памятаєте,приїзджав нетаньяху - вивіз пенсії для євреїв...
показать весь комментарий
06.02.2022 11:19 Ответить
+72
країна лохо косту
показать весь комментарий
06.02.2022 11:06 Ответить
+71
Сіонізм і фашизм однієї природи.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Не варто чекати наступного разу, висновки треба робити вже. Владу в Україні патріотам-українцям.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:06 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 16:01 Ответить
да выкопать ребе и отправить гроб в Израиль - типа, целуйтесь на здоровье!
после этого хасиды с говном смешают правящую коалицию )
показать весь комментарий
06.02.2022 16:17 Ответить
Так выкопайте уже, мы тут все спасибо скажем ))
показать весь комментарий
06.02.2022 16:35 Ответить
я предлагаю никого не выкапывать, а сделать визы для израиля по 500 долларов. Приезжайте, будем рады
показать весь комментарий
06.02.2022 17:26 Ответить
Тю, так закопайте кого то у нас и приезжайте, что вам мешает
Задорожний, давай к нам, закопайся где то в пустыне, будут к тебе паломники козацьки с цюцюрками приезжать
показать весь комментарий
06.02.2022 17:57 Ответить
Тоді все це утратить для вас весь смисл. Суть паломництва у жертовності, пройти довгий і важкий шлях, перетерпіти тягар, втому, голод, муки, навіть померти в дорозі, але і поклонитися своїй святині. Який смисл, якщо Цадика Нахмана перепоховають десь скажімо, біля Хайфи? Євреї ходитимуть попри нього, як попри якусь сіру клумбу... і забудуть досить скоро.
І, нарешті - Яке відношення має Ізраїль для Нахмана а він до Ізраїля? Нахман народився, виріс, жив, творив, досяг відомості, помер, заповідав бути похованим і був похований у наші рідній з ним українській землі. Він є нашим великим співвітчизником і буде покотися в нашій рідній з ним Українській землі. А ви приїжджайте до нас та славте нашого співвітчизника. Можете зі своїми "цюцюрками"...
показать весь комментарий
06.02.2022 18:35 Ответить
Согласен, никого не надо выкапывать, но... Там конечно приезжий контингент не подарок, но сделайте что то с этим, все в ваших руках. Не знаю, постройте им нормальные гостинницы... не фоткайте кучи мусора, а поставьте нормальные мусорки...
В Иерусалим тоже ездят (ездили) миллионы паломников, в том числе и из Украины. И за визу не платят по 500$ как тут некоторые предлагают
(За цюцюрки извиняюсь, не мои слова, я цитировал)
показать весь комментарий
06.02.2022 19:03 Ответить
ваш контингент срет так что им никаки мусорки не указ. Где они, а где мусорки...
А по поводу визы, вы мне 500 долларов заплатите - ноги моей в израиле не будет. А кому надо, заплатят и поедут.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:21 Ответить
Так, але як пропонували вище, за нормальні (дуже нормальні) гроші і гарну поведінку.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:10 Ответить
Может Украине начать "любить " Палестину и помогать ей в деоккупации своих территорий? А в Умани развешать флаги УПА и Уна-Унсо?
показать весь комментарий
06.02.2022 18:12 Ответить
Запропонуйте відповідь. Чому жиди в Україні стали євреями ? Непорозуміння виходить, у відомих поетів і письменників вони жиди (в доброму розумінні і позначенні народу) і тут раптом з якогось дива. В Польші і ще десь-жиди, а в Україні чомусь євреї. Колотнеча і непорозуміння. Думаю в нас вони жиди і байдуже як вони хочуть.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:15 Ответить
К сожалению во власти в Израиле всё меньше евреев и всё больше жидов.
показать весь комментарий
07.02.2022 06:16 Ответить
Как же Израиль может пойти против Раши, если она забрала Крым чтобы своими ракетами пугать ближний восток и тем самым защищать Израиль.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:43 Ответить
аздача денег поганым троллям закончена....
показать весь комментарий
08.02.2022 04:10 Ответить
Страница 5 из 5
 
 