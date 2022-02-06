Российские оккупанты, в нарушение Минских договоренностей, разместили на Донбассе 178 единиц военной техники, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщает, что на Донбассе за минувшие сутки, 5 февраля, российские наемники разместили еще 178 единиц военной техники в нарушение Минских договоренностей.

"В отличие от 3 февраля 2022 года, когда было обнаружено 205 единиц вооружения и военной техники, за прошедшие сутки дополнительно выявили и зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей", – говорится в сообщении СЦКК.

В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны российских наемников.

"В часности, на блокпосте возле Верхнешироковского представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии в населенный пункт. Вследствие этого наблюдатели не смогли провести оценку мест расположения средств огневого поражения в этом населенном пункте. Также БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние средств РЭБ помех сигнала GPS во время полетов над участками в районах населенных пунктов Петровское и Березовское. Возле Верхнешироковского аппарат испытал влияние помех сигнала GPS со стороны ВФ РФ, после чего был потерян контроль. Патруль миссии ОБСЕ БПЛА вернуть не смог. Также 5 февраля 2022 года в результате применения противником средств РЭБ непосредственно на линии столкновения был потерян БПЛА СММ ОБСЕ", – рассказали в СЦКК.

Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения указывают на систематическое создание предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии разграничения.

