Российские оккупанты, в нарушение Минских договоренностей, разместили на Донбассе 178 единиц военной техники, - украинская сторона СЦКК. КАРТА
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщает, что на Донбассе за минувшие сутки, 5 февраля, российские наемники разместили еще 178 единиц военной техники в нарушение Минских договоренностей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
"В отличие от 3 февраля 2022 года, когда было обнаружено 205 единиц вооружения и военной техники, за прошедшие сутки дополнительно выявили и зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей", – говорится в сообщении СЦКК.
В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны российских наемников.
"В часности, на блокпосте возле Верхнешироковского представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии в населенный пункт. Вследствие этого наблюдатели не смогли провести оценку мест расположения средств огневого поражения в этом населенном пункте. Также БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние средств РЭБ помех сигнала GPS во время полетов над участками в районах населенных пунктов Петровское и Березовское. Возле Верхнешироковского аппарат испытал влияние помех сигнала GPS со стороны ВФ РФ, после чего был потерян контроль. Патруль миссии ОБСЕ БПЛА вернуть не смог. Также 5 февраля 2022 года в результате применения противником средств РЭБ непосредственно на линии столкновения был потерян БПЛА СММ ОБСЕ", – рассказали в СЦКК.
Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения указывают на систематическое создание предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии разграничения.
Не удивлюсь если он уже свалил из Украины с баблом и завтра подаст в отставку . И бросит нашего бубочку
Гром-2 бы достал, но его в армию никто не поставляет.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
06 лютого 2022 в 10:12
9324
Фото: Вiкiпедiя | Радянський літак АН-2 може бути перероблений у безпілотний дрон-камікадзе
Цю практику продемонстрував Азербайджан під час Другої Карабахської війни для виявлення позицій ППО противника.
Росія перекидає до кордону з Україною десятки літаків АН-2, які можуть бути використані як одноразові безпілотники. Про це https://t.me/sepahcybery/35982 заявляє телеграм-канал Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).
Так чинив Азербайджан під час Другої Карабахської війни 2020 року. Тоді Вірменія повідомила про кілька збитих дивних літальних апаратів, які https://rossaprimavera.ru/news/6ba3b4f5 виявилися літаками АН-2, переобладнаними для безпілотного режиму польоту. Супутникова зйомка відобразила аеродром із 60 цими літаками в азербайджанському місті Євлах, за 50 кілометрів від якого проходила лінія фронту.
Новація зацікавила військових фахівців, які припустили, що Азербайджан у такий спосіб не тільки проводить аеророзвідку, а й утилізує десятки старих "кукурузникыв", що дісталися у спадок від СРСР.
"Навіть якщо вони не прорвуть систему ППО, то змусять її відреагувати, витратити **********, виявити себе. Потім удар по ній завдадуть більш ******* безпілотники. А у разі успішного влучення в ціль ефект буде порівнянний із серйозною балістичною або крилатою ракетою", - https://iz.ru/1073329/anton-lavrov-roman-kretcul/v-boi-letiat-stariki-mozhet-li-kukuruznik-stat-dronom-kamikadze розповів виданню "Известия" російський військовий історик Дмитро Болтенков.
Офіційно Вірменія не підтвердила інформацію про використання АН-2 у бойових діях.
Нагадаємо, https://focus.ua/uk/*******-novosti/505272-minsk-zayavil-o-sbitom-ukrainskom-bpla-na-belorusskoy-territorii-mid Білорусь заявила про збитий український БПЛА на білоруській території . У зв'язку з цим МЗС Білорусі викликало українського посла, щоб висловити категоричний протест щодо перетину безпілотником білоруського кордону.
Раніше Фокус розповів навіщо https://focus.ua/uk/*******-novosti/504991-zachem-turcia-gotovit-morsky-roj-bespilotnikov Туреччина готує морський рій безпілотників, виробляючи понад 100 катерів-дронів на рік . Це дозволить дронам взяти на себе багато обов'язків, які нині виконують екіпажні кораблі. Крім того, конструкції турецьких безекіпажних суден також можуть на успіх на експортному ринку.