Порошенко призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе: Только одна страна является агрессором. Путин должен отвечать

Петр Порошенко в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности". И в этом заключается разница с 2014 годом", - объясняет Порошенко.

"Я не знаю, почему тогда каждый думал, что "конечно Украину нужно поддерживать, но это проблема Украины". Сейчас это касается каждого. В любом случае сейчас Европа, весь европейский континент понимает: "да, это и моя проблема", – констатирует лидер партии.

"Мы должны действовать более активно. Нам нужна международная конференция. Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был президентом, мы созывали Совет безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир применяет все инструменты для удержания ситуации стабильной". Человек, который должен отвечать, – Путин. Только одна страна является агрессором", – отмечает Петр Порошенко.

"К тому же, мы должны использовать эффективные инструменты "нормандского формата". Я горжусь тем, что имею причастность к созданию этого формата и ответственен за ведущую роль Франции и Германии в нем", - отметил Порошенко.

"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые каски" миротворческой миссии ООН под мандатом Совета безопасности. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении германского правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворческая миссия ООН под мандатом Совета безопасности была центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом", – напомнил пятый президент.

"Не только украинцы победят, но и немцы, все европейцы улучшат глобальную безопасность, а Германия продемонстрирует снова свою ведущую роль лидера Европейского Союза", – констатирует Порошенко.