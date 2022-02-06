Порошенко призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе: Только одна страна является агрессором. Путин должен отвечать
Петр Порошенко в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности". И в этом заключается разница с 2014 годом", - объясняет Порошенко.
"Я не знаю, почему тогда каждый думал, что "конечно Украину нужно поддерживать, но это проблема Украины". Сейчас это касается каждого. В любом случае сейчас Европа, весь европейский континент понимает: "да, это и моя проблема", – констатирует лидер партии.
"Мы должны действовать более активно. Нам нужна международная конференция. Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был президентом, мы созывали Совет безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир применяет все инструменты для удержания ситуации стабильной". Человек, который должен отвечать, – Путин. Только одна страна является агрессором", – отмечает Петр Порошенко.
"К тому же, мы должны использовать эффективные инструменты "нормандского формата". Я горжусь тем, что имею причастность к созданию этого формата и ответственен за ведущую роль Франции и Германии в нем", - отметил Порошенко.
"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые каски" миротворческой миссии ООН под мандатом Совета безопасности. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении германского правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворческая миссия ООН под мандатом Совета безопасности была центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом", – напомнил пятый президент.
"Не только украинцы победят, но и немцы, все европейцы улучшат глобальную безопасность, а Германия продемонстрирует снова свою ведущую роль лидера Европейского Союза", – констатирует Порошенко.
Порошенко знову заговорив про миротворців ООН. Він закликав повернутися до ідеї миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. П'ятий президент нагадав, що ця ідея свого часу була зафіксована в коаліційній угоді німецького уряду. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю для німецьких ЗМІ з RTL Media Group.
Що було раніше!
15.09.2017 - Президент Петро Порошенко вважає, що введення на Донбас миротворців ООН не є панацеєю, а лише одним із інструментів забезпечення миру в Україні. "Блакитні шоломи" не є панацеєю. Це один із інструментів встановлення миру в моїй Україні, інструмент, який є елементом пакету безпеки», - сказав він тоді.
26.09.2018 - Введення на Донбас багатонаціональної миротворчої операції під егідою ООН може стати найкращим рішенням для припинення страждань українського народу від агресії, розв'язаної Російською Федерацією.
2 березня 2015 року своїм Указом № 116/2015 тоді Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого «Про звернення до Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу відносно розгортання на території України міжнародної операції по підтримці світу і безпеки».
20 вересня 2017 року під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості у Нью-Йорку він підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.
20 лютого 2019 року Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав направити на Донбас технічну оціночну місію для розробки варіантів розміщення миротворців.
Заявляв про це і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. 20 лютого 2020 року на спецзасіданні Генасамблеї організації він сказав, що Вибори на Донбасі можуть бути здійснені після закриття кордону з Росією запровадженими миротворчими силами ООН.
Спроби апелювати до Радбезу ООН про миротворців були. Складно сказати, що вони не були наполегливі але ЧОМУСЬ не отримали підтримки. Багато говорили тоді про вето Росії. Так, це аргумент.
Але нині ситуація змінюється.
4 грудня маріонеткові лідери російських терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін отримали партквитки провладної російської партії Єдина Росія. І тут погоджуюся, що по суті в такий спосіб вони визнали свою керованість Російською Федерацією. Лише цього достатньо аби апелювати до Радбезу ООН про позбавлення Росії права голосу з питань, що стосуються України. Для цього навіть чинний Статут ООН змінювати не потрібно. Росія фактично визнала себе стороною конфлікту.
Але влада сьогодні мовчить. Так само, як не дуже вона наполягала на цьому питанні в Радбезі ООН і в період до 2019 року.
