"Хотим мирно разрешить конфликт", - ФРГ в очередной раз отказалась предоставить оружие Украине

"Хотим мирно разрешить конфликт", - ФРГ в очередной раз отказалась предоставить оружие Украине

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила, что никаких поставок вооружения в Украину не будет, чтобы "не способствовать обострению". Берлин выступает за мирный путь разрешения конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.

"У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - даже в предыдущие законодательные периоды - мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров, например в Совете Россия-НАТО и в "нормандском формате". Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила министр обороны Германии.

Депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер выступил за "частичное" предоставление оружия Украине

Кроме того, комментируя перспективу вступления Украины в НАТО, Ламбрехт заявила, что этого вопроса "нет на повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".

Германия (7284) оружие (10439) Ламбрехт Кристин (49)
"У федерального уряду вже давно є чітка позиція - навіть у попередні законодавчі періоди - ми не поставляли зброю в кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації", - заявила Ламбрехт.

Как назвать поставки в Алжир, Египет и курдам? Двуличные твари

06.02.2022 11:52

Как назвать поставки в Алжир, Египет и курдам? Двуличные твари
06.02.2022 11:52
Сто процентно, что эта **** "Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт", плод совокупления красножопого бойца с немкой

06.02.2022 11:53
06.02.2022 11:53
один раз нацисты всегда нацисты
06.02.2022 11:52
********** шавки хотят что бы Украина капитулировала. В Европе разлилась громадная, вонючая помойка.

06.02.2022 12:57
06.02.2022 12:57
воно класно вирішувати конфлікт мирно коли війна не на твоїй території

06.02.2022 12:58
06.02.2022 12:58
Найкраща відповідь була б, відмова від всякої допомоги Германії, а також від участі їх у мінських перемовин

06.02.2022 12:58
06.02.2022 12:58
Просто не треба купувувати товари німецьких торгівельних марок так як і з параші, і нехай їм буде спокійніше жити.

06.02.2022 12:59
06.02.2022 12:59
"Хотим мирно разрешить конфликт" Источник:
Предлагаю после этих слов считать германию тоже стороной "конфликта".
И, кстати, как там турбины сименса, крутятся еще в оккупированном Крыму?
06.02.2022 13:00
Наверное это еще Молотов заключил какие-то сделки с Руббентропом.

06.02.2022 13:06
06.02.2022 13:06
06.02.2022 14:03
06.02.2022 14:05
06.02.2022 14:07
"В українському конфлікті у нас є партнери на перемовинах, які повернулися за стіл перемовин - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", -німецькі рашистські лаке ,так для чого завербована рашистами екс канцлер Меркель разом з купленими французькими жабоїдами у 2014 році ,відрізали частину України ,згідно рашистського плану,під створення ордло,котрі за гроші рашиста ведуть не конфлікт (тварина фашистська),а війну ,котра вже забрала 15000 тисяч життів українців.Не вийде Вам фріцовські скоти.за рахунок інтересів України відстоювати свої шкірні інтереси з рашистом.Ідіть на,,,Гітлера світ переміг,а фашизм втік до совкового союзу і народив мутанта рашизм,через це фріци з рашистами рідня по діяннях (кровопролиття)

06.02.2022 13:07
06.02.2022 13:07
Посудите сами, когда-то Германия уже отказала Ющенко по вопросу ЕС. Тогда Ющенко помалкивал в тряпочку, потому что жуткий трус и слабак. Зе Германия тоже отказала, но Зе брыкается и не молчит- да и Мельника с Кулебой натравил на Германию. Хорошо ли это, или плохо? А что терять то в таком случае? Да, можно дяковать как Порошенко, но толку от этого не будет! Смысл строить "хорошую мину при плохой игре"? Нужно подтягивать уровень жизни в такой большой стране как Украины, хотя бы к польскому уровню- причем самостоятельно, без особой помощи извне, которой давали Польши(но Украине тоже дают, просто нужно ще больше). Потом тогда возьмут хоть в ЕС, хоть в НАТО- да ещё и придётся уговаривать.

06.02.2022 13:10
06.02.2022 13:10
Если ты забыл, - тогда у Ющенка при мудром нариде был рейтинг 7%. И даже если б нам в 2008 году дали ПДЧ то Янукович, которого єтот народ избрал на честных выборах через год, им бы подтерся.

06.02.2022 13:28
06.02.2022 13:28
Если бы дали Ющенко, не избрали бы Януковича. Это был очередной "псих" украинского народа(а украинцы очень эмоциональные люди). Янукович был ответ на- "всё пропало, по-моему чувак кинули".

06.02.2022 14:07
06.02.2022 14:07
Так, не пощастило нашим президентам з нарiдом...

06.02.2022 17:57
06.02.2022 17:57
ЗеСрань видео издалека
06.02.2022 14:11
Для того щоб не просити зброю у німців, треба замість асфальту клепати свою зброю!!! Вона не гірша за іноземну, а коштує дешевше. А ми чекаємо на шоломи та бронежилети з Германії, а свої гниють на складах ДБР, бо іде розслідування... ЗЕ-влада зганьбила все що могла і перестала перейматися обороною, бо хоче з потрохами здати нас Пуйлу...

06.02.2022 13:11
06.02.2022 13:11
не обижайтесь на немцев. Они потомки русских зольдат 1945 года

06.02.2022 13:18
06.02.2022 13:18
А шо всі так на німців агряться?
У нас на Банковій сидять такі самі "німці" для яких війна вже закінчилась, які похерили оборонне замовлення, ракетну програму і довели що з/пл військового вже менша ніж у двірника в троєщинському ОСББ. І не в німців окупували Донбас і Крим і не німці обирали тупого клована президентом під час війни...
06.02.2022 13:22
Палван! Агрятся на немцев потому что они союзники смертельного врага Украины!

06.02.2022 14:42
06.02.2022 14:42
нацистская шлюха... она по любому или дочь или внучка нациста, воевавшего в УССР.

06.02.2022 13:27
06.02.2022 13:27
В городе Сумы,на территории артучилища 150 раненых красноармейцев сожженых в подвале,забросаных гранатами,возле восьмой школы -памятник тысячам погибших там в концлагере,возле заводоуправления -памятник сотням убитым в подвале -------это я на вскидку,специально не занимался -----это сделали ее деды,немецкие фашисты - нацисты в 40х....и она нас к миру?????

07.02.2022 10:24
07.02.2022 10:24
Так «мирно» вони 30 років, разом із Францією, забезпечували звільнення окупованих армянами територій Нагірного Карабаху для Азербайджану…

пізнаєте їх по справам їх ..

06.02.2022 13:31
пізнаєте їх по справам їх ..
06.02.2022 13:31
трэба об,явыты нимэтчыну спонсором терорызму - ворогом

06.02.2022 13:35
06.02.2022 13:35
Из Крыма и Донбасса-мирно свалят и уберут,за собой -и я ЗА.

06.02.2022 13:40
06.02.2022 13:40
промосковські німецькі свині... Инших сліів для вас нема. Чума на вас!

06.02.2022 13:47
06.02.2022 13:47
Хотите мирно и без применения оружия,- вперед дерзайте! А главное,- выкатите результат, как это вытащить кролика из пасти удава, когда кролик уже наполовину ТАМ!

06.02.2022 14:57
06.02.
Германия естественньій союзник Росии. Такие же покорньіе холопьі.
06.02.2022 15:07 Ответить
Анексія Криму - це конфлікт? Військові дії на Донбасі - це теж конфлікт? А якщо Баварію приєднатидо Австрії - це теж буде називатись конфліктом? Або Дрезденський аеропорт у щебінь перетворити?
06.02.2022 15:07 Ответить
Як казав колись камараде Адольф Алоїзович Шікльгрубер "Австрійці і німці -один народ " Вам це нічого не нагадує ?
06.02.2022 17:16 Ответить
Германію пора жорстко і чітко заставити сплачувати Україні контрибуції.
06.02.2022 15:18 Ответить
Якого милого тоді Америка тримає в Германії цілу армію!? Американським платникам податків це коштує міліарди доларів! Коли Трамп запропонував вивести армію із Германії, тому що неможливо мати бізнес із росіянами і тримати там американських військових для захисту від… Росії, ці курви здійняли ґвалт!
06.02.2022 15:21 Ответить
вы ж отуда, я так понимаю. Именно этот вопрос я задавал неделю назад, когда США отправило военных имеено в германию, для укрепления европы...
Крайне странный и алогичный шаг со стороны США.....
06.02.2022 16:31 Ответить
...драные
06.02.2022 17:29 Ответить
Кто не дал ПЗРК -
тот вонючка из говна!
06.02.2022 17:34 Ответить
Решили лисицу уговорить,- цыплят не красть.
06.02.2022 17:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tqMTGRuUHkY 17 Мгновений Весны Мюллер о Возрождении Фашизма.
06.02.2022 17:41 Ответить
FASCHISTEN und DEUTSCHE SCHWEIN!
06.02.2022 17:47 Ответить
Спросите у этих дебилов "для чего В ПРИНЦИПЕ существует оружие" !? Даже тогда , когда в "в кризисных зонах" спокойно... - оно (оружие), нужно для того, что бы она стреляло в нужный момент !

Так вот , у нас этот момент давно настал !
06.02.2022 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dz9jIUkLIiw Вот что ребята, пулемёта я вам не дам...
06.02.2022 18:01 Ответить
И ... ?
06.02.2022 18:24 Ответить
Территория Укрианы наиболее пострадала от немецкого фашизма, но немцы почему-то пострадавшей стороной считают Россию. Вы или дайте всем оружие или заберите у всех, миротворцы недоделаные.
06.02.2022 18:10 Ответить
Самі винні ,потрібно було рахунок виставити відповідний на триліон як це зробили наші сусіди поляки..
07.02.2022 10:20 Ответить
Може, тоді логічніше було б взагалі в України всю зброю відібрати?
06.02.2022 20:10 Ответить
По этой логике немцы должны уничтожить все своё оружие и распустить армию
07.02.2022 04:36 Ответить
2 мільярди євро ? А треба 20 мільярдів, якщо хочете бути нормальними. Отоді - так - по-чесному і по-братньому.
07.02.2022 09:08 Ответить
Израиль предупредил страны Балтии, закупающие его вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. (с)
07.02.2022 09:21 Ответить
вони відносини вимірюють тільки грошіма,звісно що москва має багато грошей...
07.02.2022 10:22 Ответить
Тётка, расскажите, это Алиеву , он посмеяться . Сколько лет вы мирнечали в Азербайджане , лобировали армян ?
07.02.2022 10:19 Ответить
Ніхто за нас воювати не буде , а зброю ми повинні виробляти свою , бо для цього ми маємо все , крім української влади , яка вже майже три роки , наші гроші зариває в асфальт , а точніше по своїх кишенях !

Я не проти того , щоби в нашій країні будувались дороги , але під час війни - це недоречно 😠
07.02.2022 10:21 Ответить
И Нах не нужна от германо-газпромовских шрёдеров военная помощь.
Но хотя-бы касками и бронежилетами Гансы могли-бы помочь, это-же не вооружение а защита от кацапских пуль и снарядов.
Хитрожопые циники, курва.
07.02.2022 10:50 Ответить
Это называется Шредеризация ... Бывшему канцлеру ФРГ Шредеру Мордор дал пару процентов акций и теплое место в совете директоров ГазПрома, вот они и поют.... Все куплено !!!
07.02.2022 11:00 Ответить
всё с их позицией ясно давно.
периодически даже проскакивает правда от некоторых немецких деятелей.
шрёдер в газпроме, северные потоки построены, один даже качает.
действия определяют позицию, слова не значат НИЧЕГО.
нам уже обещали защиту по будапештскому меморандуму, а потом один из подписантов напал и отжал территории. и продолжает прикидываться шлангом.
вот и разница между словами и действиями.
07.02.2022 11:29 Ответить
це з кварталу чувак?
07.02.2022 11:31 Ответить
это старый член...сос шредер и старый Кабел проживший в гдр меркель у которого " много общего" с ботаксным, Педофильным Шнырем + малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат, который ищет не понятно где "желание мира" у ботаксного....
07.02.2022 11:49 Ответить
