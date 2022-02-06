"Хотим мирно разрешить конфликт", - ФРГ в очередной раз отказалась предоставить оружие Украине
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила, что никаких поставок вооружения в Украину не будет, чтобы "не способствовать обострению". Берлин выступает за мирный путь разрешения конфликта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.
"У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - даже в предыдущие законодательные периоды - мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", - заявила Ламбрехт.
По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.
"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров, например в Совете Россия-НАТО и в "нормандском формате". Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила министр обороны Германии.
Кроме того, комментируя перспективу вступления Украины в НАТО, Ламбрехт заявила, что этого вопроса "нет на повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".
Предлагаю после этих слов считать германию тоже стороной "конфликта".
И, кстати, как там турбины сименса, крутятся еще в оккупированном Крыму?
У нас на Банковій сидять такі самі "німці" для яких війна вже закінчилась, які похерили оборонне замовлення, ракетну програму і довели що з/пл військового вже менша ніж у двірника в троєщинському ОСББ. І не в німців окупували Донбас і Крим і не німці обирали тупого клована президентом під час війни...
пізнаєте їх по справам їх ..
Крайне странный и алогичный шаг со стороны США.....
тот вонючка из говна!
Так вот , у нас этот момент давно настал !
Я не проти того , щоби в нашій країні будувались дороги , але під час війни - це недоречно 😠
Но хотя-бы касками и бронежилетами Гансы могли-бы помочь, это-же не вооружение а защита от кацапских пуль и снарядов.
Хитрожопые циники, курва.
периодически даже проскакивает правда от некоторых немецких деятелей.
шрёдер в газпроме, северные потоки построены, один даже качает.
действия определяют позицию, слова не значат НИЧЕГО.
нам уже обещали защиту по будапештскому меморандуму, а потом один из подписантов напал и отжал территории. и продолжает прикидываться шлангом.
вот и разница между словами и действиями.