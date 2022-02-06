"Хотим мирно разрешить конфликт", - ФРГ в очередной раз отказалась предоставить оружие Украине

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила, что никаких поставок вооружения в Украину не будет, чтобы "не способствовать обострению". Берлин выступает за мирный путь разрешения конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.

"У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - даже в предыдущие законодательные периоды - мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров, например в Совете Россия-НАТО и в "нормандском формате". Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила министр обороны Германии.

Кроме того, комментируя перспективу вступления Украины в НАТО, Ламбрехт заявила, что этого вопроса "нет на повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".