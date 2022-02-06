За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 18 человек, выявлены 2 298 новых случаев заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлены 2 298 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 381 269), зафиксированы 18 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 587).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.
Заболели 1247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 813 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 122 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Зафиксированы 18 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 587). Среди них 8 женщин от 23 до 94 лет, 10 мужчин от 52 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 194 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 292 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 340 865).
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (371), Оболонском (312) и Святошинском (293) районах.
