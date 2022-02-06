В Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19, - Ляшко

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с заболеванием и сохранит жизнь пациентам из групп риска. Я благодарен коллегам и партнерам за оперативную работу и закупку этого препарата", - отметил Ляшко.

В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

Читайте также: Несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19, количество пациентов в реанимациях незначительно, - Ляшко

В первую очередь это лекарство будет назначаться пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения, и его удобно принимать.

"Молнупиравир" зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Читайте также: Риск госпитализации при "Омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19, - исследование