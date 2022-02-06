РУС
В Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19, - Ляшко

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с заболеванием и сохранит жизнь пациентам из групп риска. Я благодарен коллегам и партнерам за оперативную работу и закупку этого препарата", - отметил Ляшко.

В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

В первую очередь это лекарство будет назначаться пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения, и его удобно принимать.

"Молнупиравир" зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

А суп из семи ***** против каранавириса не прислали?
06.02.2022 12:08 Ответить
А что такое? Укольчики закончились, на таблетки переходим? Следующим наверное будет спрей от Ковида..потом сиропчики пойдут- торговать то надо)))
06.02.2022 12:19 Ответить
Нафарширувати цим препаратом жопу Ляшка й відправити на кордон, може хоч орків відлякає
06.02.2022 12:16 Ответить
Яд поступает в страну!
06.02.2022 12:41 Ответить
Ну як по мене, то пігулки для захворівшего, всеж краще, ніж шмурдяк для мільярдів
06.02.2022 23:17 Ответить
У США цей препарат продають в аптеках за якусь абсолютно непідйомну для нас сумму. У нас стільки олігархів немає купити ці пігулки. По-моєму, це черговий грандіозний варіант "відкату" медичної мафії. Нехай зразу НАБУ перевірить цю оборудку.
06.02.2022 12:25 Ответить
а скiльки в одному курсi пiгулок?
06.02.2022 12:36 Ответить
Чувствую что заставят Нас Всех эти айболиты в целях профилактики принудительно их принимать..и пох что ковида нет а есть какой-то омикрон - болезнь исключительно привитых.
06.02.2022 12:37 Ответить
Не заставят!мы их заставим давиться этим ядом!
06.02.2022 12:44 Ответить
Молодчина! Ты забыл добавить что Земля плоская и стоит на слоне, а слон на трех китах.
06.02.2022 13:46 Ответить
я сторонник теории о "круглой земле" но пока никто не привел доказательств что она или плоская или круглая, потому как если-бы привели кто то с этих с двух сторон конкретные доказательства в свою пользу - то этого спора не было в априоре и это была бы аксиома !!!
06.02.2022 18:52 Ответить
Ну что я тебе смогу сказать на твой дебилизм... Народной мудростью раббсиян, твоих земляков: Земля плоская и Путин ее держит на своих плечах. Только не пойму почему ты директора ФСБ Бортникова назвал гондурасом? Тебе скрин скинуть?
06.02.2022 19:00 Ответить
у тебя патриЕта во всем след кацапов !!! это понятно, но я еще 30 лет назад у учителя спросил в классе. Почему мы вращается а звезды на месте стоят ? На что ответ был прост. "Не задавай глупых вопросов" вот и все... это я твоем уровне с этом споре...
06.02.2022 19:06 Ответить
кацапи кажуть, що ми "сасьом у амєрікі"
так це воно?
06.02.2022 12:39 Ответить
Врачи потирают руки…..
06.02.2022 12:40 Ответить
Ну если из группы риска то х.сним, главное чтобы безплатно, т.к. цену в районе 700$ большинство из этой группы непотянут
06.02.2022 12:47 Ответить
дозволено в деяких раїнах це не означає що ліки в них застосовують.
нічого не пишуть про клінічні випробування
іможе бути що ці ліки експерементальні.
06.02.2022 13:42 Ответить
этим препаратом пытались лечить в 2020м, получили только негативный опыт побочек, как и хлорохином. А ивермектин забалтывают.
06.02.2022 13:52 Ответить
Де ти ляшко раніше був,чому не говориш кожний день як лікуватись від вірусу,але кожний день говориш скільки захворіли,скільки померло не без твого пофігізму і скільки вилікувалось.
06.02.2022 14:11 Ответить
 
 