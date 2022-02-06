Данилюк об угрозе российского вторжения: Страна готовится к войне вне зависимости от публичной риторики. Одна-единственная ошибка может ее спровоцировать

Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку, уверяя, что угроза вторжения РФ в Украину преувеличена и ничего критического не происходит.

Об этом экссекретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Данилюка.

"На днях дал интервью всемирно известному журналу The Economist, который читает более 40 миллионов людей по всему миру. Говорили об угрозе войны, перспективах членства Украины в НАТО и будет ли мир в Украине", - отметил Данилюк.

Далее Данилюк публикует перевод интервью:

"Война или мир будут в Украине?"

"Расскажите, как это - быть сейчас в Украине, когда самые большие армии находятся в шаге от вашей границы, а в воздухе слышны барабаны войны. Какие настроения вас окружают?" - спросили Данилюка.

"Это очень странное чувство, когда ты понимаешь, что все может измениться буквально за мгновение, и мирная жизнь закончится. Каждый день я вижу на улицах все меньше машин и все меньше людей. Кто-то отправляет семьи в безопасное место, кто-то готовится к защите, люди вступают в ряды территориальной обороны. Страна готовится к войне вне зависимости от публичной риторики. Мы также видим постоянное повышение ставок и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России, и со стороны НАТО – все они повышают ставки. Все это тоже создает очень опасную ситуацию", – ответил Данилюк.

Следующий вопрос был таким: "Вы правы относительно повышения ставок, но думаете ли вы, что Россия действительно готовится к вторжению? Потому что есть определенная неразбериха с сигналами. Владимир Путин хочет, чтобы Запад угадывал его намерения, президент Зеленский говорит о более психологической атаке, чем о реальной угрозе. Каково ваше мнение: готова ли Россия к реальному вторжению в Украину?"

"Никто не знает наверняка. Я думаю, что даже Путин до сих пор не принял окончательного решения. Но это не значит, что мы можем расслабиться и говорить, что это все – гипотетические возможности. Эти риски слишком быстро могут стать очень реальными. На наших границах стоит вполне реальная армия, мы в центре очень реального геополитического противостояния с очень высокими ставками. И Путин может решиться на агрессию или избежать ее, понимая тяжелые последствия. Результат для него непредсказуем. Поэтому для него очень высока цена погрешности. Даже для отступления он должен иметь повод, потому что ему нужно сохранить лицо. Причиной реального вторжения могут служить дипломатические ошибки в довольно жарких переговорах Запада и России. Одна-единственная ошибка может повлечь за собой войну", - ответил он.

"Я не верю в небольшие военные операции, потому что это все равно будет расцениваться как вторжение. Это приведет к санкциям, которые будут стоить России слишком дорого. В то же время для России это не будет значимым достижением. Поэтому, к большому сожалению, я считаю, что основной угрозой является само полномасштабное вторжение. Как ни странно это звучит, но думаю, что на чем большую агрессию решится Россия, тем мягче будут санкции Запада. В случае войны Запад будет думать не о том, какие санкции применить, а как остановить Россию, которую санкциями не остановить", - ответил Данилюк на вопрос о том, сможет ли РФ совершить не полномасштабное наступление, а военную операцию на востоке и захватить некоторые украинские города, например, Харьков.

Говоря о военном превосходстве со стороны РФ и мерах, направленных на укрепление ВСУ, Данилюк отметил: "В России действительно есть преимущество по нескольким направлениям: это авиация, ракетные установки и беспилотники. Россия может выбрать именно это оружие, чтобы разрушить нашу инфраструктуру, нанести крупнейшие разрушения и вызвать нестабильность в стране с наименьшими потерями для себя. Для того чтобы помешать этой угрозе, мы должны как можно быстрее получить вооружение для защиты от таких атак".

Комментируя разногласие в оценке угрозы со стороны Запада и Украины, Данилюк заявил: "Украина ссылается именно на данные разведки наших западных партнеров и очень на них рассчитывает; заявления властей относительно другой позиции являются исключительно политическими. Зеленский пытается найти себе место на геополитической сцене, которая сейчас занята Байденом, Путиным, Джонсоном, Макроном и другими. Не зная, что делать, он сначала игнорировал тот факт, что Россия собирает войска возле нашей границы с ноября. Мы слышали об этом только от западных медиа. Не было официальной позиции по этому поводу ни от президента, ни от его Офиса в течение трех недель! Недавно он начал нас успокаивать, что действительно угроза преувеличена и ничего критического не происходит, но я думаю, что это большая ошибка. Он должен признать, что возможность войны реальна. Он должен активизировать общество, и это то, чего люди от него ждут. Людям не нужны колыбельные от президента".

"Я никогда не принимал точку зрения, что мы – сфера влияния России. Мы – большая независимая страна. Это наша жизнь, и мы хотим сами решать, как жить в собственной стране. Россия сейчас пытается устранить нас как субъект переговоров. Они говорят со всеми – с США, с НАТО – и делают вид, будто нас не существует. На самом деле, большой ошибкой является то, что Запад не включает нас в эти переговоры. Только говорит об этом, но в реальности такого не происходит. Потому что просто нельзя игнорировать такую ​​большую страну", - ответил он на вопрос, как следует расценивать риторику, что Украина – это сфера влияния России?

"Большая геополитика так не работает. Сделав это, Запад покажет слабость. А потом Россия неожиданно расширит свои красные линии и на Запад. Я считаю, здесь Путин допустил ошибку. Он думал, что Запад слаб, что США, как и другие страны, заняты своими собственными проблемами. И это правда, у всех есть куча внутренних вопросов, но Байден не может позволить себе показать слабость.Такая же ситуация с лидерами других стран. Путин, поставив ультиматум, получил очень решительный отпор, и я пока не вижу возможности достижения компромисса между ними", - заявил Данилюк, комментируя возможность определенных компромиссов между РФ и НАТО по членству Украины.

"Я не могу быть в этом уверен, но надеюсь, они будут. В чем я убежден, так это в том, что Украина должна быть готова к войне. Все, что может быть сделано, должно быть сделано. Все эти переговоры очень важны. Но если Украина будет готова, и это будут понимать как Запад, так и Путин, они не смогут ничего обсуждать без нашего участия, потому что мы будем иметь право последнего голоса", - добавил он, отвечая на вопрос о призывах лидеров ЕС к дипломатическому решению вопроса.

Оценивая шансы Украины на вступление в НАТО, Данилюк заявил: "Да, я соглашаюсь с вами в том, что на это немного шансов в ближайшей перспективе. Но это тоже вопрос принципов. Если НАТО сдастся – независимо от позиции Украины, – то, считайте, НАТО уже не будет, потому что НАТО о коллективной безопасности, есть страны, которым она нужна... Могу ли я вас спросить: Польша была членом НАТО 25 лет назад? Они нуждались в этом членстве, потому что им нужна была защита. Почему вы считаете, что Украина чем-то отличается?"

"Для меня важна наша способность противостоять России. Мы тратим более 6% нашего ВВП на обороноспособность, сейчас страны НАТО тратят на это менее 2%. Это для нас дорого, очень дорого, но мы понимаем, что это необходимо, чтобы выжить".

Прогнозируя возможные сценарии ближайших нескольких недель, Данилюк отметил: "Я думаю, что следующий шаг будет за Россией. В течении следующих нескольких недель состоятся разнообразные дипломатические переговоры, и как результат, надеюсь, - Путин найдет какой-то повод, чтобы отступить. Это то, на что я надеюсь. Если этого не произойдет, существует риск полномасштабной войны, которая может начаться в конце февраля-начале марта".