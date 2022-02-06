РУС
"Во время штурма Киева россияне потеряют 4 тыс. убитыми, а украинские войска - 15 тыс.", - Fox News рассказал о прогнозах генерала США Милли

"Во время штурма Киева россияне потеряют 4 тыс. убитыми, а украинские войска - 15 тыс.", - Fox News рассказал о прогнозах генерала США Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли считает, что в случае агрессии РФ в Украине украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Fox News.

Несколько источников в Конгрессе США сообщили телеканалу, что такую ​​информацию Милли ранее огласил конгрессменам.

Кроме того, во время закрытых брифингов для конгрессменов 2 и 3 февраля американский военачальник утверждал, что при захвате Киева могут погибнуть до 15 тыс. украинских солдат и до 4 тыс. российских.

Читайте также: Российские офицеры выступили против войны с Украиной и призвали Путина уйти в отставку

В то же время, отмечает Fox news, некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что американская администрация, по их мнению, недостаточно быстро снабжает Украину такой военной помощью, как системы ПВО.

По данным Fox news, на брифингах, кроме генерала Милли, присутствовали такие сотрудники американской администрации, как госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, руководитель Разведывательного сообщества США Эврил Хейнс, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Читайте также: "Мы готовим заголовки для многих сценариев", - агентство Bloomberg ошибочно написало о начале российского вторжения в Украину

Автор: 

армия РФ (20657) Киев (26146) россия (97355) США (27960)
Топ комментарии
+122
Чиста маячня про швидке і легке захоплення Києва, але якщо він це нагнітає аби нам надали ППО, то нехай нагнітає
06.02.2022 12:52 Ответить
+46
Немчура переписывает методички ***** и совсем уже забыли про сотни ДРГ и партизан которые будут вырезать окупанта ещё даже хлеще чем их дедов 80 лет назад
06.02.2022 12:52 Ответить
+41
Как правило , наступающая сторона теряет в 3-4 раза больше. Где учились эти американские генералы?
06.02.2022 12:53 Ответить
Страница 7 из 7
это после Афгана, Ваня. Я вот сижу, абсолютно мирный невоевавший человек, и думаю. Если по какой-то причине возле моего дома окажется нестреляная труба NLAW, я уже знаю свои действия. Беру NLAW, и ищу удобную позицию. В километре от моего дома широкая дорога, по ней могут перемещаться колонны рф. Подкрадываюсь по застройке на расстояние 300-400 м от дороги и занимаю максимально замаскированную позицию (под деревом, из подвала, из-за кучи стройматериалов).
Если идет колонна, выбираю приоритетную цель. Это не танк на трейлере, с ними ребята в полях разберутся, у них оружие покруче. Лучше всего это тентованный грузовик, там либо солдаты, либо боеприпасы.
Проверяю наличие блока питания, левой рукой откидываю до упора оптический прицел. NLAW по умолчанию в режиме OTA (удар сверху). Если цель неподвижная, можно переключить в режим прямой атаки DA.
Оружие снимается с предохранителя, затем указательным пальцем правой руки нажимается кнопка захвата цели. Веду цель, через 5 секунд большим пальцем сверху плавно нажимается кнопка пуск. И полетел привет "защитникам русскоязычных"
06.02.2022 19:58 Ответить
сто пудов ЭТИМИ ВЫСЕРАМИ про потери нас ПРИНУЖДАЮТ подписать КАПИТУЛЯЦИЮ !!! беларусь тоже ЗАШИВИЛИЛАСЬ в такт росийским фрикциям !!! сто ПУДОВ ПРИНУЖДАЮТ , это видно не вооруженным глазом !!!
06.02.2022 16:39 Ответить
Да никто вас ни к чему не принуждает. Просто если Россия нападет, то все ваши громкие выкрики разобьются о печальную реальность. Всё необязательно будет так плохо как тут описано, но будет очень плохо.
показать весь комментарий
Та дивись щоб наступ твоєї параші не зіткнувся з сумною реальністю 94-го. тільки там були звичайні добровольці з ак, а в Україні будуть такі ж гради, смерчі, буки та с300. Ти дивись вєлікая расія зі своєю говно армією, яка за все своє існування не провела жодної блискавичної операції буде в Україні "печальную реальность" нести,хто кому принесе ще подивимось.
показать весь комментарий
тов Пітров, звонили з ерефії знайомі, воювати не хочуть, клянуть фуйла, чого раніше по телефону не казали, бо боялись і завидують Україні, бо в нас якісні продукти, вони купляють тільки білоруські продукти. Проект РФія доходить до завершення. За рік вмерло 1000000 людей. Хороші темпи
показать весь комментарий
Вот тоже такое ощущение появилось. Тупо запугивают народ, что бы он начал паниковать и давить на зечма с требованием "капитулировать лишь бы не было войны"
показать весь комментарий
так земо сам просто перестать стрелять, и не злить пукина. на него надо давить чтобы он начал защищаться
показать весь комментарий
У такому випадку нам би не слали зброю і сказали б що, вибачайте, але шансів у вас нема - задавайтесь, але нам дають тисячі одиниць зброї саме для оборони. Так що ні
показать весь комментарий
Я вам с самого начала обьяснял , байден принуждает Украину к принятию ордло в состав страны на условиях московии , а вы писяли кипятком по прибытии очередного самолета со стрелковым вооружением .
показать весь комментарий
народ , американцы ПОДСРЕКАЮТ руских на войну с нами , а руские не могли ВЗЯТЬ Аллепо , пока террористы сами от туда не выехали !!!
показать весь комментарий
там условия разные. Нет общей границы + сложная логистика, что выливалось в проблемы со снабжением как минимум. В нашем случае для кацапов условия намного лучше.
показать весь комментарий
Ага можжа спакойна ******* по куреву, бряневу и ельневу и прочим мастам и весям пида рассии.
показать весь комментарий
земля мягша, щоб їх закопувати
показать весь комментарий
Добавлю что я еще читал, что эксперты прогнозируют танковую войну, когда Украину разделят на военные анклавы, которые будут контролировать танки. Как раз по этой причине нам и пихают антитанковое вооружение.
показать весь комментарий
А почему все считают, сколько и кого погибнет в Украине. Почему никто не задумьІвается, что война будет и на территории россии?
Пусть Ярош готовит диверсионньІе групьІ к заброске в российские города, чтобьІ "братья-славяне" тоже прочувствовали что такое война.
Как то бьІстро они забьІли Буденовск, Беслан и "Норд-Ост".
06.02.2022 16:58 Ответить
Этим мы и отличаемся от кацапов.Мы не террористы.Мы защищаем свою землю,но не взрываем детей в школах.
показать весь комментарий
в данном случае террор с нашей стороны будет оправдан. Т.к. это ответ на вооруженное вторжение. Поэтому диверсия в рф должно быть место. И в первую очередь против мирных тк это дестабилизирует экономику
показать весь комментарий
але кацапствующих з РПЦ прийдеться ізолювати
показать весь комментарий
Кацапи ДАП брали 244дні а тут Київ-3 млн населення. Яких 4тис?В день по 4тис то так. А якщо кияни отримають доступ до стрілецької зброї і за умови постачання харчів то це триватиме роками.Тай не будуть кияни самі. І найголовніше-міць армії РФ-міф.Вони завжди програвали тим хто чинив їм опір.Головне не здатись без бою.
показать весь комментарий
як кацапи будуть Дніпро перепливати?
На понтах?
Соми також їсти хочуть
06.02.2022 20:38 Ответить
МОСУЛ в Іраку штурмували пів року . Привіт Американським генералам ..
06.02.2022 17:03 Ответить
Штурм Грозного привіт кацапам ...
06.02.2022 17:06 Ответить
За три дні взяти Київ ,що вони курять ??
показать весь комментарий
План
показать весь комментарий
Для початку згадаємо що Марк Міллі- людинка любителя ***** Трампа.
показать весь комментарий
І сам- любитель Кремля.
;...

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил способности и профессионализм российских военнослужащих, а Россию назвал великой державой ввиду её возможностей и способности выполнять поставленные задачи. «Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», - сказал Милли в интервью https://www.wsj.com/articles/gen-mark-milley-the-biggest-security-challenges-for-the-u-s-11607824353 The Wall Street Journal .

06.02.2022 17:26 Ответить
На самом деле нет, скорее человек Байдена. Вот немного заголовков про Милли:

"Боялся приказа о ядерном ударе": генерал рассказал, как после штурма Капитолия Трампа тайно лишили "красной кнопки"

"Американский генерал признался в обещании предупредить Китай о нападении США"

"Трамп назвал "чёртовым идиотом" главу Генштаба США Милли из-за Афганистана"
06.02.2022 17:32 Ответить
Ні. Саме людинка Трампа і любитель *****.
показать весь комментарий
Порохоботику, Міллі людина Обами-Байдена. Подивися його біографію.
показать весь комментарий
з того і потрібно було починати
показать весь комментарий
тогда понятно почему американцы проиграли в Афганистане наступающий теряет в три раза больше стратеги
показать весь комментарий
Такі шо, тєпєрь ваш фюрер Валиеву будет пьохать? Ліпніцкая всьо?
показать весь комментарий
Лучшие русские фигуристки - татарки.
показать весь комментарий
Чому заздрити? Що ваш фюрер педофіл?
показать весь комментарий
З якого пальця "висмоктав" цей генерал такі висновки? Чи може він взяв до уваги шо кацападли "під нуль" зруйнують пів міста масованим ударом своїх"іскандерів"? Або ядерним ударом?? А приклад спроб захоплення ДАПу нікого нічому не вчить? Скільки там наші ЗСУ угандошили різної "елітної" спецури із гру, десантури та іншого рашо-лайна? А тут ВЕЛИЧЕЗНЕ місто, ще й наявність природної перепони у вигляді Дніпра, я вже не кажу про масований громадянський спротив - коли кожен будинок та кожна вулиця зустрічатиме ворога вогнем і свинцем?? Навіть якщо дєрьмак із зєлєкловуном драпануть - українці не кинуть зброю, а згуртувавшись дадуть таких звіздюлін кацападлам, шо їм пекло видасться Раєм!!!
показать весь комментарий
На ДАП наших бiйцiв пропускав моторила через свiй блок-пост, видаючи лише по два магазини патронiв. А мiг би i зовсiм не пропускати i взяти його ще ранiше. Так що там не зрозумiла iсторiя...
показать весь комментарий
Разрушенный город еще труднее штурмовать, бо нема дориг. Тока пехотай, там ана и астанецца. 150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
показать весь комментарий
С мехесрань мудянскава балота галодная мардва , шоли.
показать весь комментарий
Не абисчяние увести бейсбольную биту у ашко мардовскава ссаря.
показать весь комментарий
Мардва белхарот падет через неделю апасся нападения пида рассиян на Украину, ссысрань с засранью через месяц, гарод серов де серут па падъездам к 12 июня. Уся аставшаясся мардва, апасся сабантуя татар в моськове на 9 мая, сабирецца на мехесрань мудянскам палоте и вякамц с ватрушками, шоп чайники апарашов паткинули, а то Омерика акараков больше не привезет.
показать весь комментарий
ПС. Я уже с Сявай Мальцевым дагаварилсся, шо он па телеку пакажет атрывание ганадов апосранаму мардовскаму ссарю и утилизацию иго кабаих и криваногих с приплодом.
показать весь комментарий
Нам нужен железный купол ,как у Израиля.
показать весь комментарий
А чому це сторона, що наступає, втратить у 3 рази менше людей, ніж сторона, що обороняється? Може навпаки? Може цьому генералу ознайомитись із результатами "зимової" радянсько-фінської війни 1939-1940? Коли фіни застарілою стрілецькою зброєю і коктейлями Молотова (це доречі винахід фінів) зупинили сов'єтські танки?
показать весь комментарий
Це скоріш за все прокремлівський генерал
показать весь комментарий
"Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі Джерело:

Якийсь тупоголовий генерал - атакуючи втрачають загиблими у три рази більше ніж обороняючи.
показать весь комментарий
это когда атакуют подготовленные позиции, а если город окружить можно расстреливать издалека артой
показать весь комментарий
Ти собі уявляєш що кацапи обстрілюють Київ з артилерії ?
Брєд повний, по це буде демонструватись по всьому світі і від паРаши навіть Китай відвернеться.
Не будуть какцапи Киїів знищувати, бо він має для них сакральне значення - нема Київа, немає історії расєї
показать весь комментарий
они свой город грозный с землей сравняли и ниче
показать весь комментарий
Задачі були різні і маштаби різні - Чечня і Україна це різні речі у політичному плані.
показать весь комментарий
А що для кацапів неможливого в обстрілі Києва? Вони вже підривали тут пам'ятники історії навіть без війни.
показать весь комментарий
Особливо по Київо Печерській Лаврі де повно агентів ФСБ
показать весь комментарий
А еси их.
показать весь комментарий
Ис 4 тысь пида рассиян 3 тысси сгарят у таньках и 10 тысь у бтэрах, аставшихсся прикапают на абочинах.
показать весь комментарий
та зеля вообще воевать не будет, когда войска будут в киеве он будет вопить про минск, и даст приказ не стрелять "чтоб наши мальчики не гибли". а если вся армада войдет на донбасс, то он даже из сейшел вернется только через неделю...
показать весь комментарий
Ну а шо, зря шо лі його Коломойша зробив презиком
К Коломойщі свої домовленості з паРашей.
показать весь комментарий
А шо и ты с сийшелав висчать будешь.
показать весь комментарий
В то же время, отмечает Fox news, некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что американская администрация, по их мнению, недостаточно быстро снабжает Украину такой военной помощью, как системы ПВО.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

если это не фейк то вот что главное в этой статье.значит надо ускорится.
показать весь комментарий
Америкосы уже и трупы подсчитать не забыли,им прямо не терпится!чтобы славяне убивали друг друга,спят и видят суки!
показать весь комментарий
Судя по тактике видения боя они всегда сначала считают, а уж потом принимают решение.
показать весь комментарий
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі вважає, що в разі агресії РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин,. Джерело:
показать весь комментарий
С каких это пор, наступающая сторона теряет меньше живой силы противника? 1 к 3 или 1 к 4 потери обороняющихся к наступающим. Хотя конечно, если использовать мощную артподготовку и авиацию, то всякое может быть...
показать весь комментарий
а инопланетяне вообще потеряют 20 тысяч!
нафиг цитировать убогую помойку фоксньюз???
показать весь комментарий
Странний стратег,коли це так було щоб атакуючі менше втачали,чим ті що захищаються,бред сумашедшого,ну хіба повітрям....
показать весь комментарий
Больше потеряют больше,аэропорт донецкий,конечно ужас будет
показать весь комментарий
Як же вам, оркам, хочеться знищити слов'ян. Дуже багаті у них землі. Не припускаєте, що зброя може повернути проти вас?
показать весь комментарий
Как сказал Эрдоган, запад ничего не сделал для помощи Украины, наоборот, поощряет агрессию России и раздувает панические настроения. Вместо тяжелого вооружения, даются исключительно ручные гранатометы и манпады. Любой даже дебил знает, что манпадами и гранатометами можно вести партизанскую войну, а не полномосштабную.
показать весь комментарий
Шо они там курят?))))Они хоть понимают соотношение атакующей стороні и обороняющей.?)))
показать весь комментарий
Это фигня из прошлого века. В 21 веке у атакующих (обычно это американцы) всегда меньше потерь. Дело только в технической оснащенности.
показать весь комментарий
Американцы забыли что методички для войны во Вьетнаме писались по опыту партизан УПА
показать весь комментарий
потери военными то одно, но почему ни слова о том, сколько погибнет мирных жителей?
неофициально в Киеве живёт где-то 4 млн. а может и больше. прописка/регистрация у нас же давно сломалась из-за каличности самой системы.
ну допустим начнется.
эвакуироваться сможет, хорошо если, 500 тыс. по официальным путям. остальные пешком пойдут. это, может, если совсем повезет, еще 500 тыс.
где и как правительство разместит 1 млн людей?
ну и 3 млн останутся в городе.
собсвенно, как и я.
вот когда мне в окно прилетит, и жить будет фактически уже негде, тогда, если жив еще буду после попадания, и подумаю.
можно к родне на запад. можно к родне в германию, но хрен доберусь, еще и не пустят.
можно в леса, но там убьют свои же. хотя, если бы не убили, в лесах возле реки я смог бы жить долго.
показать весь комментарий
"Глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли считает, что в случае агрессии РФ в Украине украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов." И тут же "Несколько источников в Конгрессе США сообщили телеканалу, что такую ​​информацию Милли ранее огласил конгрессменам." Редакция цензора, ну вы совсем своих читателей за дебилов считаете? Зачем перепечатывать эту убогую херню. Или вы включились по полной в игру нагнетания до усеру. Главное заголовок громкий сделать, да? А то что дальше по тексту чушь собачья, так это ничего, и так схавают.
показать весь комментарий
Рассказ про 72 часа и потери очередная страшилка байдена по запугивание Украины ради принуждения к минской капитуляции
показать весь комментарий
Ну так мирне населення легше вбивати.
показать весь комментарий
ох и чушь. даже детям известно что нападающие теряют в три раза больше обороняющихся. я молчу про то что их будут валить из каждого окна. бред.
показать весь комментарий
Генерал Милли редкостный болван и предатель. Он обещал предупредить китайцев заблаговременно если США примут решение о нанесении ядерного удара по Китаю . Администрация байдена оправдывала его обещалки аж стыдно было слушать .
показать весь комментарий
Путін мені нагадує сьогодні пітуха, який показав всім голу дупу, але тут у всіх встало....
показать весь комментарий
Прогнозисты штопаные. Не ровняйту ВСУ со своей ущербной и сцыкливой шайкой!
показать весь комментарий
Какой же ты бездарь, генерал Милли! Из-за твоей бездарности и дилетантских оценок США не поставили Украине достаточно необходимого вооружения, которое по словам таких как вы тут же должно было бы попасть в руки к руссофашистам. Я надеюсь что вас не просто уволят, а выгонят с позором с занимающих должностей. Вас и всех ваших коллег, по чьей вине наша страна не получила необходимого оборонительного оружия. Сколько бы жизней сохранили.... Сколько бы крылатых ракет смогли сбить.... Так приятно было смотреть пару дней назад как таких бездарей как вы утюжили ваши конгрессмены за вашу преступную халатность! Украина не сдастся! Иго варваров орков сгинет. Царство лжи Путина рухнет! "Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое - горьким!"
Книга пророка Исаи 5:20
показать весь комментарий
Класно зараз вас читати. Як подорож у часі !
показать весь комментарий
