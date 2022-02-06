"Во время штурма Киева россияне потеряют 4 тыс. убитыми, а украинские войска - 15 тыс.", - Fox News рассказал о прогнозах генерала США Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли считает, что в случае агрессии РФ в Украине украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Fox News.

Несколько источников в Конгрессе США сообщили телеканалу, что такую ​​информацию Милли ранее огласил конгрессменам.

Кроме того, во время закрытых брифингов для конгрессменов 2 и 3 февраля американский военачальник утверждал, что при захвате Киева могут погибнуть до 15 тыс. украинских солдат и до 4 тыс. российских.

В то же время, отмечает Fox news, некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что американская администрация, по их мнению, недостаточно быстро снабжает Украину такой военной помощью, как системы ПВО.

По данным Fox news, на брифингах, кроме генерала Милли, присутствовали такие сотрудники американской администрации, как госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, руководитель Разведывательного сообщества США Эврил Хейнс, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

