Минобороны Беларуси сообщило о применении комплексов ПВО "Оса" на совместных учениях с РФ

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" отрабатывают задачи противовоздушной обороны во время совместных российско-белорусских "военных учений" на территории Беларуси.

Об этом сообщило Минобороны республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Белорусская сторона уверяет, что расчеты ЗРК "Оса", ранее совершившие марш в новый позиционный район и заступившие на боевое дежурство, прикрывают сухопутные подразделения, а также военные объекты от ударов с воздуха. В ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты ЗРК отражают налет условного воздушного противника, выполняют электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск, 10-20 февраля пройдут учения "Союзная решимость-2022".

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

