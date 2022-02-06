РУС
Минобороны Беларуси сообщило о применении комплексов ПВО "Оса" на совместных учениях с РФ

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" отрабатывают задачи противовоздушной обороны во время совместных российско-белорусских "военных учений" на территории Беларуси.

Об этом сообщило Минобороны республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Белорусская сторона уверяет, что расчеты ЗРК "Оса", ранее совершившие марш в новый позиционный район и заступившие на боевое дежурство, прикрывают сухопутные подразделения, а также военные объекты от ударов с воздуха. В ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты ЗРК отражают налет условного воздушного противника, выполняют электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск, 10-20 февраля пройдут учения "Союзная решимость-2022".

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

Читайте также: Беларусь и РФ 11 февраля будут проводить учения у границ с Украиной

армия РФ (20657) Беларусь (8022) россия (97355) военные учения (3497)
+8
Успішно був збитий безпілотник ВКС мокшандії
06.02.2022 13:24 Ответить
+5
Да уже видели. Результат минус один кацапский беспилотник
06.02.2022 13:34 Ответить
+4
06.02.2022 13:28 Ответить
Старого, глючного советского дерьма
06.02.2022 13:18 Ответить
так у нас таке ж
06.02.2022 13:31 Ответить
)) тсс
06.02.2022 13:36 Ответить
До речі в армії Польщі також на озброєнні 60 подібних комплексів. Лище з цього року їх будуть модернізувати.
06.02.2022 13:41 Ответить
Нехай баяцца.
06.02.2022 13:24 Ответить
06.02.2022 13:28 Ответить
И вот я хожу на работу - зная шо вислюк **********, и как думаете что я делаю? Я максимально на нее забиваю, чтоб если прикалупались, то я мог отморозиться, что зделаю завтра ....
06.02.2022 13:31 Ответить
или просто уйду в лес
06.02.2022 13:35 Ответить
тихонечко
06.02.2022 13:38 Ответить
и зарплата наверное соответствует отношению к работе ?
06.02.2022 13:38 Ответить
Це ти про ту мавпу, що в Пекіні на відкритті Олімпіади заснула?
06.02.2022 13:57 Ответить
...це я про ту мавпу, яка зображує, нібито вона Президент України, вася... А до Пекіну їздило ***** усія ерефії
06.02.2022 14:05 Ответить
Це що, тарган вусатий? А де ж вуси і вірьовочка, за яку царь смикає?
показать весь комментарий
06.02.2022 13:24 Ответить
А шо это случилось с бацькой. притих , шо рыба об лед?
06.02.2022 13:26 Ответить
...к сожалению, кукарекает аж бегом
06.02.2022 13:30 Ответить
Ви вже здриснули до Аравії, чи проксі глюкнув?
06.02.2022 13:31 Ответить
Лукашенко - колбаса, на веревочьке оса ( из детства )
06.02.2022 13:29 Ответить
Ага. Расскажите азербайджанцам, которые во аремя операции в Карабахе, перещелкали десятки ос
06.02.2022 13:30 Ответить
А применял ли спепанакерт авиацию? А могут ли сушки и миги обнаруживать и сбивать байрактары?
Вмешалась ли рашка с армение в конфликт официально?
06.02.2022 13:41 Ответить
При одинаковых технологиях РЛС и средства наведения у истребительной авиации слабее чем у наземных комплексов ПВО. А сам истребитель прекрасная цель для ракет ВВ, которые байрактар может нести так же как и средства ВЗ. Вобщем к жареным танкистам и жареным ПВОшникам добавятся еще и жареные пилоты.
06.02.2022 15:54 Ответить
И? Один хер над Беларусью стремно летать.
06.02.2022 13:31 Ответить
Когда там наступ уже? нужно положить кацапам звиздец!!!
06.02.2022 13:33 Ответить
В таваріща прапорщіка спрасі
06.02.2022 15:04 Ответить
06.02.2022 13:34 Ответить
Так бульба в автоматах розбирається, в безпілотниках ні.
показать весь комментарий
картопляник себе відчув світовим лідером
06.02.2022 13:37 Ответить
в последнем слове у вас ошибка , не ≪Л≫ а ≪П≫
06.02.2022 13:41 Ответить
Картохой пуляли?
06.02.2022 13:43 Ответить
вашей страны биларуссия - не существует.... агенство тасс-мы не читаем!)
06.02.2022 13:55 Ответить
джин з тоніком


Грузинський бренд одягу Person, запустили лінійку худі у підтримку України. 50% коштів від продажу худі піде на проекти АРМІЯ SOS та підтримку Української армії.



06.02.2022 14:07 Ответить
ЗРК "Оса-Ока" був прийнятий на озброєння в сімдесятих роках минулого сторіччя.
06.02.2022 15:25 Ответить
Голова колгоспу нехай займеться колорадськими жуками які завелися на його полі
06.02.2022 15:29 Ответить
Знов бурято-осєтіни в гостях у сказкі..
https://real-vin.com/vozle-granicy-ukrainy-razmestilas-********-brigada-iz-burjatii/amp
06.02.2022 15:44 Ответить
Из какого музея они их выкопали? Неужели Панцирей С у РФ не выпросили?
06.02.2022 15:48 Ответить
у Вейншории невидимки. засечь невозможно)
06.02.2022 16:14 Ответить
 
 