Новости
2 038 14

Сертификация "Северного потока-2" зависит от комплекса факторов. Прилагаем максимум усилий для противодействия его запуску, - Макогон

Сертификация газопровода "Северный поток-2" зависит от комплекса факторов, в том числе от геополитического.

Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс.

"Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины, и мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация – это бюрократический процесс, реализуемый немецким регулятором. Кроме того, будет привлечена Европейская комиссия, и наша задача – активно участвовать в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса факторов, включая геополитический", – отметил Макогон.

Германия (7284) Северный поток (1463) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)
+3
06.02.2022 14:35 Ответить
+2
а щож це нещастя нічого не робив.. коли був президентом? а навпаки торгував з ***** і вів бухнес з медведчуком і його кумом
06.02.2022 14:50 Ответить
+1
Это с тем Мертвячуком, что имеет большую долю, чем Игорьвалерьевич в пропреЗЕденском канале Г+Г?...
06.02.2022 14:52 Ответить
а щож це нещастя нічого не робив.. коли був президентом? а навпаки торгував з ***** і вів бухнес з медведчуком і його кумом
06.02.2022 14:50 Ответить
Это с тем Мертвячуком, что имеет большую долю, чем Игорьвалерьевич в пропреЗЕденском канале Г+Г?...
06.02.2022 14:52 Ответить
бггг, іще один русскій лібєрал накрився украінскім вопросом...

Державний телеканал "Дом" запустив в ефір колишнього депутата Госдуми РФ Дмітрія Гудкова, який скаржився на відсутність викладання російської мови у начальних закладах в Україні.

https://gazeta.ua/articles/politics/_prepodavat-porusski-eksdeputat-gosdumi-rf-na-derzhtelekanali-dom-pochav-povchati-**********/1069657
06.02.2022 14:41
НИХ у вас не получится потому что немецкие патриоты любят деньги больше фатер мутер фатерлянд
06.02.2022 14:53
вот с таким усердием Зекоманда занималась бы ростом доходов граждан
06.02.2022 14:53
Какой там ещё "северный поток" когда "ваньки" у границ толкутся.
06.02.2022 15:06
Мабуть, що Німеччина вже таки отруєна газом з РФії. А може там, у газі, що качають по Північному потоку до Німеччини, "новічок", котрий так ефективно на них, на німців, діє? Адже, як нгаважитися і піти на таке настирне бажання отримати газ від Москви, знаючи підступність продавця та його гібридні "фіглі-міглі". Йдеться про те, що сталося: штучний дефіціт газу, зростання цін та подальша енергетична криза. А ще Північним потоком спаплюжити саму ідею щодо запобігання зміни клімату. Ну посудіть, яке це запобігання змінам клімату, тобто - політика "вуглеродної нейтральності", коли газ, що містить саме той антропогенний вуглерод поступає з Азії, а спалюється у центрі Європи, забруднюючі атмосферне повітря? Де ж та "вуглеродна нейтральність"?
06.02.2022 15:40
Яких там ще "зусиль" потрібно ? Вистачить одного кіло вибухівки на обидва потоки !!!
06.02.2022 17:08
Меры нужно было принимать когда шли разговоры
о строительстве СП-2
Теперь поздно матушка я уже умер
Кто выбросит такие деньги на которых очень хорошо
Можно заработать не только россии но и германии
Поставте себя на их место сначала думайте потом говорите
06.02.2022 17:57
 
 