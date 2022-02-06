Сертификация "Северного потока-2" зависит от комплекса факторов. Прилагаем максимум усилий для противодействия его запуску, - Макогон
Сертификация газопровода "Северный поток-2" зависит от комплекса факторов, в том числе от геополитического.
Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс.
"Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины, и мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация – это бюрократический процесс, реализуемый немецким регулятором. Кроме того, будет привлечена Европейская комиссия, и наша задача – активно участвовать в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса факторов, включая геополитический", – отметил Макогон.
о строительстве СП-2
Теперь поздно матушка я уже умер
Кто выбросит такие деньги на которых очень хорошо
Можно заработать не только россии но и германии
Поставте себя на их место сначала думайте потом говорите