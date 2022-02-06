РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9719 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
2 826 60

Украина могла бы получать немецкое оборонное оружие не напрямую от ФРГ, а в рамках европейских поставок, - лидер ХДС Мерц

Украина могла бы получать немецкое оборонное оружие не напрямую от ФРГ, а в рамках европейских поставок, - лидер ХДС Мерц

Украина могла бы получать немецкое оружие, но не непосредственно от Германии, а в рамках европейских поставок.

Такое мнение выразил лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину", - сообщил он.

С аналогичным предложением выступал и нынешний вице-канцлер, сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек.

Мерц также не исключает усиления санкций против России в случае открытого вторжения в Украину. "Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются".

В одиночку Германия не будет поставлять оружие Украине, подчеркнула министр обороны Кристине Ламбрехт.

"Это четкая позиция федерального правительства ФРГ: мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации", – цитирует Ламбрехт DW.

Задачу Берлина министр видит в поддержаний усилий по дипломатической разрядке напряженности в регионе.

"В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров: например, в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата". Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - пояснила министр.

Автор: 

Германия (7284) оружие (10440) ХДС (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
06.02.2022 14:53 Ответить
+11
Україна могла б відмовитись від приниження перед Німеччиною ,як це зробили британці що демонстративно облітають територію гнилості,й зосередитись на діалозі зі справжніми друзями! Тим паче що Німеччина завжди буде дивитися на Європу таким же поглядом як і Росія-зона впливу,життєвий простір,джерело ресурсів! Спів в "унісон" Росії,Германії,Угорщини,мовчання Італії-цю "мелодію" Європа вже чула перед 2 Світовою ,має пам'ятати!
показать весь комментарий
06.02.2022 15:10 Ответить
+4
Украина уже одна из ведущих стран НАТО,хотите вы этого,или нет,майне херрен..
НАТО подлежит чистке от ненужных и даже враждебных ему стран,вроде мадярощаг..
Дело не в названии,а в готовности сражаться за свою страну,и за идеалы Альянса - а эта готовность в Украине на сегодня высочайшая в Европе..
показать весь комментарий
06.02.2022 15:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.02.2022 14:53 Ответить
та нічьо-баби ісчьо наражают,правда там і баби вже закінчуються...
показать весь комментарий
06.02.2022 14:55 Ответить
Опозиція і представники зелених шукають варіанти допомоги Україні. Правлячі с-деки проти. А через Нато, то це через Угорщину? Спасибі.
показать весь комментарий
06.02.2022 14:58 Ответить
А як діє ЗЕ? Хіба не в дусі і на догоду інтересам ізраїлю і кремлю -одночасно? Антиукраїнські інтереси кремля і тель-авіва давно збігаються...
І це демонструється ними (при всіх урядах як ізраїлю так і москви ) в оцінці визвольної боротьби українців і наших Героїв, імена яких вони систематично намагаються спаскудити, принизити. Нашу трагедію, яку вони вперто відмовляються визнавати Геноцидом - бо саме їх однокрівці (москви та ізраїлю) грали "визначну" роль в їх організації та проведенні !!!

І от нарешті Антиукраїнська політика ізраїлю (як і москви) формалізувалася і офіційно ними об'явлена !.. ПУБЛІЧНО, явно і цинічно!

ізраїль засудив німецький фашизм, але підтримав російський ! ізраїль Прибалтам ЗАБОРОНИВ передати нам навіть ПРОДАНУ їм оборонну зброю і сам не допомогає нам озброєннями - ВОРОГ, як і німеччина!і

А потім "щиро" дивуються єврейські спілки- звідки ж береться антисемітизм в Україні, якого в Україні геть не було, коли вона обирала єврея ЗЕ своїм президентом! ... Який завчасно ввів закон про антисемітизм, але навідріз відмовився навіть розробляти АНГАЛОГІЧНИЙ закон - про антиукраїнізм! (все було наперед сплановано з ізраїлем і з ним погоджено?)

Після приходу до влади в Україні до влади патріотичних сил, слід буде відмінити ВСІ двохсторонні договори з росією, німеччиною та ізраїлем, які надають їм любі преференції, чи будь -яку перевагу перед Україною та іншими країнами.

Від нині пропоную ВСІМ форумчанам назви країн, що на офіційному рівні продемонстрували до нас свою ворожість, публічно відмовилоися підтримати Україну в важкий час - писати їх назви з МАЛЕНЬКОЇ букви.,. -росія, німеччина, ізраїль... Проявімо ж, врешті, і ми хоч якусь згуртованість перед мордами згуртованих проти нас, ворогів!
показать весь комментарий
06.02.2022 15:04 Ответить
Бабы не успевают, даже если чеченцы за дело возьмутся не успеют
показать весь комментарий
06.02.2022 15:12 Ответить
Из этого говна даже удобрения не получаются. Говно к говну. Так будет по христиански. Рефрижератор-дератизатор для руссокрысни самое то. Откуда вылезло там пусть и гниет дальше.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:29 Ответить
германию русские и арабы мусульмане окупировали уже, скоро также будет ГЕРМАНОБАД КАК И МАСКВАБАД РАШАСТАН. у них одна судьба....(( ладно рашка..... а немцы....где арийская голубая кровь....? конец нации...
показать весь комментарий
06.02.2022 14:57 Ответить
Последняя голубая арийская кровь закончилась в Арденнах и на Зееловских высотах. Почти 50 лет совковой оккупации не прошли даром. Нация воинов превратилась в нацию торгашей.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:34 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 14:59 Ответить
Украина уже одна из ведущих стран НАТО,хотите вы этого,или нет,майне херрен..
НАТО подлежит чистке от ненужных и даже враждебных ему стран,вроде мадярощаг..
Дело не в названии,а в готовности сражаться за свою страну,и за идеалы Альянса - а эта готовность в Украине на сегодня высочайшая в Европе..
показать весь комментарий
06.02.2022 15:03 Ответить
Господин Мерц, если коротенько, то нам абсолютно монопенисуарно как мы получим оружие, напрямую от ФРГ или сикось-накось, Украине главное получить современное эффективное оружие (а не советско-ГДРовские 122-мм гаубицы Д-30) чтобы было чем воевать против москальских орков... А какими там проводками это оружие проведет ваша бухгалтерия, нам реально по-цимбалам...
показать весь комментарий
06.02.2022 15:03 Ответить
Свои каски пусть напяливаю на свои ягодицы. Ведь когда лаптеногие будут повторять подвихи своих дидоваевалей, то будут напяливать дойчен ШЛЮХЭН на швабры и бутылки.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:05 Ответить
Україна могла б відмовитись від приниження перед Німеччиною ,як це зробили британці що демонстративно облітають територію гнилості,й зосередитись на діалозі зі справжніми друзями! Тим паче що Німеччина завжди буде дивитися на Європу таким же поглядом як і Росія-зона впливу,життєвий простір,джерело ресурсів! Спів в "унісон" Росії,Германії,Угорщини,мовчання Італії-цю "мелодію" Європа вже чула перед 2 Світовою ,має пам'ятати!
показать весь комментарий
06.02.2022 15:10 Ответить
Вони повністю забороняють, що безпосередньо, що ні. На зброю німецького виробництва табу на експорт в Україну. Так само робить і Ізраєль - жертва нацизму, мля
показать весь комментарий
06.02.2022 15:26 Ответить
Как то по еврейски все смотрится.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:26 Ответить
Немцы на прямую говорят: "Будет вторжение, дадим оружие. Не будет- не дадим!". При вторжении поставки оружия с Германии в Украину, равно двух часов. Т.к. именно столько длится перелёт самолёта. И нечего устраивать спектакль- Германия действует логично, в связи с её территориальной расположенностью. Так что два часа при рос.наступлении, и Украина будет вооружена в т.ч. и немецким оружием.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:27 Ответить
Пусть немцы свой хлам себе оставят
показать весь комментарий
06.02.2022 15:33 Ответить
У немцев по определению- не хлам. Немцы очень технологичная страна по определению(зайди на любую стройку и посмотри чья техника). Всему виной разделение детей ещё в 5 классе- на умных и не очень. Грубо говоря "социальный лифт" работает во всю мощь- дети хоть и плачут, детские травмы и всё такое, но максимум "ПТУ", так "ПТУ". И никаких шансов управлять страной балбесами.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
всякое говно квакает.
я говорю, по истории, нам тупо надо кланяться на каждое слово в пидтримку и за каждую каску от них.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:50 Ответить
Это ты будешь кланяться, очколиз кацапский
показать весь комментарий
06.02.2022 15:53 Ответить
кто про шо, а шварболюб про отечество.
ты же вроде был адекватным мужиком.
надеюсь что ты либо пьян либо пишешь не ты.
просто смешно, извини, я даже и не хочу отвечать на это
показать весь комментарий
06.02.2022 16:16 Ответить
Повторяю, что ты такое, чтобы чтобы здесь вонять. "сливной бачек" местного разлива? Свою кацапскую пасть разевать будешь, когда тебя спросят.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:32 Ответить
не кричи.
базарю то шо є.
шо ти не юзаєш німецьке?
чвак-чвак - з ким і за що ти сперечаєшся?
срати на німців? так давай, просто їм напр. побоку, а я культурно пояснив вам шо не треба пітузу срати на орла(це не до вас до речі, а до дурачків типу Зєлі і клоунів шо їх любл*ть)
показать весь комментарий
06.02.2022 16:52 Ответить
Запор мысли. словесный понос. . бачек он и есть бачек.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:56 Ответить
та попейте минералки уже, я все правильно сказал то.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:59 Ответить
У нас в основном на стройках японская корейская и китайская техника, от немцев начали уходить так как экономически неоправданна. Только грузовики есть немецкие так как запчастей полно, и то их уже Рено и Форды выдавливать с рынка начали
показать весь комментарий
06.02.2022 16:04 Ответить
Эскалаторы, краны? Асинхронные двигатели? Машины по бурению?? "Китайские" используются только у временных конторах, которые рассчитаны на короткое строительство, т.к. с качеством и комплектующими есть большие проблемы.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:12 Ответить
Очень много корейской и японской техники, также американская. Краны есть немецкие либхер в портах в основном ставят, и потом долго и нудно ремонтируют, а движки асинхронные даже в Украине хорошие делают, у них конструкция почти у всех одинаковая, вопрос больше с частотными преобразователями, тут да встречаются гавносименсы но и не только они. Я для себя уже давно сделал вывод что немецкая техника себя не оправдывает и ее сейчас покупают в основном бюджетные организации за неплохие откаты.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:21 Ответить
Ну если сравнивать моторы лекговых машин к примеру BMW и китайской beijinauto, я бы поспорил где ещё дерьмо. А китаезы (hikvision и dahua) своей "дерьмовой" электроникой ваш бош-сименс выкинули за пределы рынка систем безопасности навсегда. Уже даже немецкая сеть супермаркетов metro на китайских хлам перешла.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:48 Ответить
Метро- это помойка для мелкого бизнеса. Он и создавался для сбыта всякой китайской дешёвки. А Сименс, это другое. Это многовариативный комплекс. Это и турбины и провода с смешным сечением. Сименс- это предприятия в "каждом"городе Германии. И он занял свою нишу- качественно, но дорого. А китайцы свою- дешево, но не надолго.
А про нем. автопром и китайский, даже спорить не буду. Там у немцев конкурент только один- японская Тайота.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:56 Ответить
Liebherr - хорошие строительные краны. Стройные, высокие.
Liebherr - холодильник дастиш фантастиш немецкое качество дрянь несусветная.
Что поломался через 3 месяца после окончания гарантии и ремонту не подлежит - это простительно. Наху нахера бюргер крепил обшивку "чёрными" саморезами?
До самой поломки ржавые потёки были. Слава богу - сломался. А вот инкубатор из него - на славу. Немец толк в холодильниках инкубаторах знает.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:22 Ответить
У немцев по определению- не хлам. Немцы очень технологичная страна по определению(зайди на любую стройку и посмотри чья техника).
Лапотная Россия, при передислокации своих танков к границам Украины, потеряла/привела в негодность в три раза больше боевых машин, чем имеет очень технологичная страна.
Деградация немецкой армии на лицо.
В своё время фирма "Данффос" (котельное оборудование) выиграла тендер на поставку термостатических головок на радиаторы отопления в казармы бундесвера. В техусловии оговаривалось - головка стоящая на кране радиатора должна выдерживать нагрузку не менее 75 кг. Это вес немецкого солдата в боевой прикиде (автомат, подсумки и т.д) Зачем?
1. Солдаты, когда моют окна, опираются ногами на краны и ломают их.
2. Они в нагрузке моют окна? Нет, но без доп. веса - реальный вес военнослужащего бундесвера около 60 кг.
Итог: Тендер "Данффос" выиграл, нагрузка на излом термоголовки осталась.
Тевтон - уже не тот.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:13 Ответить
Пффф... тоже мне претензия. В том то и дело, что они пытаются продумать всё(даже продумать такие вещи). В итоге им это боком выходит. Т.к. "реальность всегда не совпадает с действительностью"- вот как хотите, так это высказывание и понимайте))) Никто не понимает, а оно как то так и выходит....
показать весь комментарий
06.02.2022 16:20 Ответить
У нас в рыбпорту в Ильичёвске поставили либхеровские краны, их уже чинить все затрахались, даже старое гнилое совковое дерьмо на релюшках ломается не так часто
показать весь комментарий
06.02.2022 16:53 Ответить
Ой, всё- я понял)) Если уж ты совковый металлолом ставишь в сравнение))
Та просто скажи, что ты быкуешь на Германию))) Так бы сразу и сказал, а ещё повёлся, и что-то тебе пытался доказывать)))
показать весь комментарий
06.02.2022 17:01 Ответить
Я не быкую на Германию, я говорю все как есть, немецкие авто превратились из надёжных в ломучее говнище которое сгнивает, за пять лет полностью, электроника бестолковая и по завышенной цене, бытовая техника тоже стала так себе, те же итальянцы и французы делают намного качественнее. Покупают это все ты чисто по инерции потому что всегда так делали и привыкли к оборудованию и сервису но слава богу есть достойная замена и очень скоро они отожмут к немецких халтурщиков рынок
показать весь комментарий
06.02.2022 17:26 Ответить
У родителей либхер был холодильник, сломался через 5 лет. Повезли в сервис а там таких штук 20 трупов стоит.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:50 Ответить
И ремонт 80% от цены нового, но уже не немецкого.
Потому что нафиг.
показать весь комментарий
06.02.2022 17:13 Ответить
Нет там проблема с вечной утечкой хладагента, трубки рвет внутри холодильника. Починить можно но приходится ставить внутри холодильника китайский испаритель и выполнить наружу новые трубки, выглядит это так себе, но работает. Кстати компрессора у них отличные. Ещё в этих странных либхерах ручки ломаются периодически, это вообще треш
показать весь комментарий
06.02.2022 17:30 Ответить
Логічно діють Польща, Британія, та країни Балтії, США більш логічно почали діяти. А позиція Німеччини - це "пропетляти по між крапельками", та - "віддамо людожерові руку, може він наїсться... назавжди"
показать весь комментарий
06.02.2022 15:36 Ответить
лежиш ты такой красивый на слоле у херурга,а медсестра и говорит-анастезиолог тоже подойдёт,как только доктор резать начнёт.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:37 Ответить
можe нe тeррозпoлoжeння а куча русских на ii тeриторii.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:50 Ответить
Главные Фашисты 21 века - Германия РФ и Израиль ... кто бы мог подумать ?
показать весь комментарий
06.02.2022 15:31 Ответить
почитай про Италию и фашистов, совок.
фашизм тогда было неплохо, Италию хотя бы не так унизили, а наоборот
и да, диктатура иногда плохо, см. Муссолини
показать весь комментарий
06.02.2022 15:55 Ответить
по всему остаются до нападения ДНИ(!!!) Украине нужны ПВО...стингеры конечно тоже,но и серьёзное железо.нужны волевые решения,а их нет.Все разговоры о Киеве за 3 дня контрпродуктивны..звучит как смирение перед фактом.Предотвратить вторжение могло бы только немедленное продвижение в Украину несколько тысяч минимум контингента НАТО,под любым предлогом.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:32 Ответить
Их станции ПВО поставить можно (и в долги залезть), но обучит боевые расчеты можно лишь минимум за полгода - а их у нас может не быть.

А вот несколько тысяч Стингеров, это как раз то, что надо. Один Стингер закрывает зону в диаметре 9 км и на пару км высоты. Малограмотные афганские душманы научились им пользоваться за две-три недели, сбили боевых вертолетов 333 штуки, и не только Стингерами, сбили почти две сотни советских военных самолета, при этом не имея ни одной батареи ЗРВ.

Сколько там у Путлера вертолетов? Чуть более 600? Вертолет, это не квадрокоптер, когда летит, то слышно за пару километров - будет время подготовится и сбить.

Но у Украины есть Иглы, старенькие Стрела-2М, комплексы ПВО Сухопутных войск, те же Буки. Есть несколько десятков модернизированных истребителей, есть комплексы ПВО С-125, С-200, С-300.

Насчет контингента. А это как раз может спровоцировать вторжение, потому что у Путлера явно мозги поехали, как и у его окружения, раз они планируют построить после оккупации Украины, множество КОНЦЛАГЕРЕЙ и уже составили списки украинцев, нелояльно к ним настроенных, которых туда посадят ну и потом конечно убьют.

Вот как бы не было противно, но сегодня надо не поддаваться на провокации и готовится самим.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:49 Ответить
Вермахт Киев не сразу взял, против даже демораллизованной Орды.
Что там шепчут - х.з.
ах да, в Орде Главком был - говно, как и тут. но и там говно тоже
показать весь комментарий
06.02.2022 15:53 Ответить
Фигня. Германия не производит супер современного вооружения. Чем закупать ихнее, лучше делать отечественное. Вот у США, Великобритании и Швеции много современного вооружения.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:38 Ответить
Вже остобісіли такі їхні заяви про зброю, як вроді на них зійшовся клином білий світ. "Сімменси" бач в обхід санкцій в Крим можна було постачати.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:53 Ответить
а мерц не знє що виробник може сказати ні????
так як сказали в ізраілі, родичі нашого президента, наприклад
ми забороняємо продавати нашу зброю Україні. все.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:10 Ответить
Спасибо не надо. Тест на вшивость не пройден.
показать весь комментарий
06.02.2022 17:03 Ответить
Фрицы, вы так и газ получайте не непосредственно из росии, а через другие страны,
например через Словакию.
Советчики, ***...
показать весь комментарий
06.02.2022 17:18 Ответить
Теперь понятно, как Германия просрала обе мировые. Начальник Генштаба: "Доннерветтер! Нам нужно больше оружия, чтобы удержать фронт!" Министр обороны: "Мы должны постараться решить этот конфликт дипломатическим путем."
показать весь комментарий
06.02.2022 22:31 Ответить
Колишніх фашистів не буває.
показать весь комментарий
06.03.2022 02:10 Ответить
 
 