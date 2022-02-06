Украина могла бы получать немецкое оборонное оружие не напрямую от ФРГ, а в рамках европейских поставок, - лидер ХДС Мерц
Украина могла бы получать немецкое оружие, но не непосредственно от Германии, а в рамках европейских поставок.
Такое мнение выразил лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину", - сообщил он.
С аналогичным предложением выступал и нынешний вице-канцлер, сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек.
Мерц также не исключает усиления санкций против России в случае открытого вторжения в Украину. "Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются".
В одиночку Германия не будет поставлять оружие Украине, подчеркнула министр обороны Кристине Ламбрехт.
"Это четкая позиция федерального правительства ФРГ: мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации", – цитирует Ламбрехт DW.
Задачу Берлина министр видит в поддержаний усилий по дипломатической разрядке напряженности в регионе.
"В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров: например, в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата". Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - пояснила министр.
І це демонструється ними (при всіх урядах як ізраїлю так і москви ) в оцінці визвольної боротьби українців і наших Героїв, імена яких вони систематично намагаються спаскудити, принизити. Нашу трагедію, яку вони вперто відмовляються визнавати Геноцидом - бо саме їх однокрівці (москви та ізраїлю) грали "визначну" роль в їх організації та проведенні !!!
І от нарешті Антиукраїнська політика ізраїлю (як і москви) формалізувалася і офіційно ними об'явлена !.. ПУБЛІЧНО, явно і цинічно!
ізраїль засудив німецький фашизм, але підтримав російський ! ізраїль Прибалтам ЗАБОРОНИВ передати нам навіть ПРОДАНУ їм оборонну зброю і сам не допомогає нам озброєннями - ВОРОГ, як і німеччина!і
А потім "щиро" дивуються єврейські спілки- звідки ж береться антисемітизм в Україні, якого в Україні геть не було, коли вона обирала єврея ЗЕ своїм президентом! ... Який завчасно ввів закон про антисемітизм, але навідріз відмовився навіть розробляти АНГАЛОГІЧНИЙ закон - про антиукраїнізм! (все було наперед сплановано з ізраїлем і з ним погоджено?)
Після приходу до влади в Україні до влади патріотичних сил, слід буде відмінити ВСІ двохсторонні договори з росією, німеччиною та ізраїлем, які надають їм любі преференції, чи будь -яку перевагу перед Україною та іншими країнами.
Від нині пропоную ВСІМ форумчанам назви країн, що на офіційному рівні продемонстрували до нас свою ворожість, публічно відмовилоися підтримати Україну в важкий час - писати їх назви з МАЛЕНЬКОЇ букви.,. -росія, німеччина, ізраїль... Проявімо ж, врешті, і ми хоч якусь згуртованість перед мордами згуртованих проти нас, ворогів!
НАТО подлежит чистке от ненужных и даже враждебных ему стран,вроде мадярощаг..
Дело не в названии,а в готовности сражаться за свою страну,и за идеалы Альянса - а эта готовность в Украине на сегодня высочайшая в Европе..
я говорю, по истории, нам тупо надо кланяться на каждое слово в пидтримку и за каждую каску от них.
ты же вроде был адекватным мужиком.
надеюсь что ты либо пьян либо пишешь не ты.
просто смешно, извини, я даже и не хочу отвечать на это
базарю то шо є.
шо ти не юзаєш німецьке?
чвак-чвак - з ким і за що ти сперечаєшся?
срати на німців? так давай, просто їм напр. побоку, а я культурно пояснив вам шо не треба пітузу срати на орла(це не до вас до речі, а до дурачків типу Зєлі і клоунів шо їх любл*ть)
А про нем. автопром и китайский, даже спорить не буду. Там у немцев конкурент только один- японская Тайота.
Liebherr - холодильник дастиш фантастиш немецкое качество дрянь несусветная.
Что поломался через 3 месяца после окончания гарантии и ремонту не подлежит - это простительно.
Нахунахера бюргер крепил обшивку "чёрными" саморезами?
До самой поломки ржавые потёки были. Слава богу - сломался. А вот инкубатор из него - на славу. Немец толк в
холодильникахинкубаторах знает.
Лапотная Россия, при передислокации своих танков к границам Украины, потеряла/привела в негодность в три раза больше боевых машин, чем имеет очень технологичная страна.
Деградация немецкой армии на лицо.
В своё время фирма "Данффос" (котельное оборудование) выиграла тендер на поставку термостатических головок на радиаторы отопления в казармы бундесвера. В техусловии оговаривалось - головка стоящая на кране радиатора должна выдерживать нагрузку не менее 75 кг. Это вес немецкого солдата в боевой прикиде (автомат, подсумки и т.д) Зачем?
1. Солдаты, когда моют окна, опираются ногами на краны и ломают их.
2. Они в нагрузке моют окна? Нет, но без доп. веса - реальный вес военнослужащего бундесвера около 60 кг.
Итог: Тендер "Данффос" выиграл, нагрузка на излом термоголовки осталась.
Тевтон - уже не тот.
Та просто скажи, что ты быкуешь на Германию))) Так бы сразу и сказал, а ещё повёлся, и что-то тебе пытался доказывать)))
Потому что нафиг.
фашизм тогда было неплохо, Италию хотя бы не так унизили, а наоборот
и да, диктатура иногда плохо, см. Муссолини
А вот несколько тысяч Стингеров, это как раз то, что надо. Один Стингер закрывает зону в диаметре 9 км и на пару км высоты. Малограмотные афганские душманы научились им пользоваться за две-три недели, сбили боевых вертолетов 333 штуки, и не только Стингерами, сбили почти две сотни советских военных самолета, при этом не имея ни одной батареи ЗРВ.
Сколько там у Путлера вертолетов? Чуть более 600? Вертолет, это не квадрокоптер, когда летит, то слышно за пару километров - будет время подготовится и сбить.
Но у Украины есть Иглы, старенькие Стрела-2М, комплексы ПВО Сухопутных войск, те же Буки. Есть несколько десятков модернизированных истребителей, есть комплексы ПВО С-125, С-200, С-300.
Насчет контингента. А это как раз может спровоцировать вторжение, потому что у Путлера явно мозги поехали, как и у его окружения, раз они планируют построить после оккупации Украины, множество КОНЦЛАГЕРЕЙ и уже составили списки украинцев, нелояльно к ним настроенных, которых туда посадят ну и потом конечно убьют.
Вот как бы не было противно, но сегодня надо не поддаваться на провокации и готовится самим.
Что там шепчут - х.з.
ах да, в Орде Главком был - говно, как и тут. но и там говно тоже
так як сказали в ізраілі, родичі нашого президента, наприклад
ми забороняємо продавати нашу зброю Україні. все.
например через Словакию.
Советчики, ***...