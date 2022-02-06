Украина могла бы получать немецкое оборонное оружие не напрямую от ФРГ, а в рамках европейских поставок, - лидер ХДС Мерц

Украина могла бы получать немецкое оружие, но не непосредственно от Германии, а в рамках европейских поставок.

Такое мнение выразил лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину", - сообщил он.

С аналогичным предложением выступал и нынешний вице-канцлер, сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек.

Мерц также не исключает усиления санкций против России в случае открытого вторжения в Украину. "Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются".

В одиночку Германия не будет поставлять оружие Украине, подчеркнула министр обороны Кристине Ламбрехт.

"Это четкая позиция федерального правительства ФРГ: мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации", – цитирует Ламбрехт DW.

Задачу Берлина министр видит в поддержаний усилий по дипломатической разрядке напряженности в регионе.

"В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров: например, в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата". Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - пояснила министр.