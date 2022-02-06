Благодаря соглашению о ЗСТ с Анкарой 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, - Шмыгаль

РУС
Благодаря соглашению о свободной торговле, которое было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем на этой неделе, 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, сообщил глава украинского правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в фейсбуке.

"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлин, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно", - отметил он. 

Украина и Турция достигли исторической договоренности – о полной либерализации автоперевозок, - Кубраков

По его словам, соглашение прежде всего положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.

"Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома", - подчеркнул глава правительства.

Соглашение о ЗСТ позволит быстро довести товарооборот с Украиной до 10 млрд дол., – Эрдоган

Автор: 

Турция (3543) ЗСТ (539) Шмыгаль Денис (2862)
+16
06.02.2022 15:02
+6
Хы... *)

06.02.2022 15:00
+5
А что Украина в основном экспортирует в Турцию. Правильно. Зерно и муку. Так это во всем мире ходовой товар. Хоть с пошлиной хоть и без нее. А вот Турции есть, что предложить. Только кто от этого выиграет. Да-да - турецкая экономика, а украинские предприниматели будут "сворачивать" свои лавочки
06.02.2022 15:42
Хы... *)

06.02.2022 15:00
Похож.
06.02.2022 15:44
Пабло Пикассо, точно что-то знал про клоунов, 100 лет тому назад...*)
06.02.2022 15:48
06.02.2022 20:07
06.02.2022 15:02
Мы им телок без мыта а они нам все остальное без мыта
06.02.2022 15:03
и? им хорошо - а нам?
06.02.2022 15:03
нам или никак или хуже.
что мы продавать-то будем?
06.02.2022 15:08
А нам чем плохо что товары в Украине подешевеют? Притом из Турции товары намного качественнее чем наши или китайские
06.02.2022 15:18
да ничем. нахер нам своя экономика - будем ширпотреб возить из турции. пусть их производители зарабатывают. а мы будем рапс садить
06.02.2022 15:21
Какая у нас економика? У нас трусы нормальные пошить не могут. А если что то сделают то цену зарядят такую что глаза на лоб лезут. Пускай хоть турки что то для нас делают. А вот с кацапами нам нужно торговлю прикрывать как и границу. Мало того что мы финансируем окупантов так еще нам свое говно они толкают, которое больше ниодна страна мира не принимает.
06.02.2022 15:40
Так, за 21 рiк США, наприклад, закупила товарiв у рашки на 17 млрд. дол, Нiдерланди на 41 млрд, Нiмеччина на 28, Англiя на 22, Пiвденна Корея на 16, Польща на 15, Китай на 63 млрд. i далi ще список немалий. А так дiйсно, жодна краiна нiчого не бере...
06.02.2022 17:51
РФ - одна из очень не многих стран, у которой положительный торговый баланс даже с Китаем. Да и общий торговый баланс положительный примерно на +180 млрд $.
06.02.2022 18:02
Турки на вас заработают а украинские производители ничего! Турки будут шить формы для украинской полиции медицины пожарных и тд. Цены у них будут выше чем если бы на госфабрике пошили формы! Цены станут выше а значит и украсть больше можно и не в гривнях а в евро, закупать у Турции будем же не гривной! А так да, украдут 10% от тендера в Турции но 10% от суммы в гривнях и 10% от суммы в евро очень большая разница значит из бюджета больше украдут так как бюджет из гривни состоит и воровали допустим 10% но в гривнях, а чтобы такую же сумму украсть но в евро нужен 0.5%! Так вот откаты будут в тех же процентов но в евро, но 1 гривня не равно 1 евро!
06.02.2022 18:06
и что подешевеет
06.02.2022 15:06
"Вона також захищає інтереси сторін: наприклад, Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту", - наголосив глава уряду.

и не стыдно, что у нас металлолом становиться национальным продуктом.
дожили

и не стыдно, что у нас металлолом становиться национальным продуктом.
дожили
06.02.2022 15:07
Вы удивлены? Ломать не строить! Я 27 лет в машиностроении и не помню, чтоб с такой скорость, как при нынешней власти, вырезались заводы под 0! Да модернизация производства нужна, но модернизация и ликвидация разные действия и слова!!! Отсутствие мозгов и дикая жадность типичная черта нынешних зеправителей!
06.02.2022 16:17
я не удивлен,
я хочу, что бы каждый гражданин спрашивал с избираемой власти только одно.

рост доходов день ото дня каждого гражданина

а не о:

олигархах
дорогах
олимпиадах
кредитах МВФ
миллиардах деревьев
рентах с руды и газа

и всей той каше, что скармливает власть не понимающим сути происходящего людям
06.02.2022 16:39
К сожалению, у нас очень мало людей думающих о завтрашнем дне, да и вообще думающих. Отсутствует гражданское общество способное контролировать власть! Люди верят популистам и надеятся на доброго дядю, который подарим им коммунизм. Советская власть разрушила способность думать, работать и созидать самостоятельно, а в 90-е мы вырастили поколение которое умеет только отжимать, красть и т.п.
06.02.2022 17:10
резонны ваши наблюдения.
человеческий капитал оставляет желать лучшего.
но.
люди меняются, в том числе в рамках одного поколения. не говоря уже о сменах.
ну, и далеко не все деградировали.
заметте, что все, кто покидает Украину - это как раз они.
и там, в нормальных экономических условиях, они вполне себя реализуют.
т.о., создать условия тут для реализации (обратите внимание, что это = росту дохода) и есть то, чего не хватает для будущего Украины.
и опыт других стран говорит, что для старта не нужно ничего кроме экономических условий благоприятных
и опыт других стран говорит, что для огромного прогресса не нужно 100 лет
06.02.2022 17:36
Советская власть? ты че дурной? её уже 30 лет нет, а 2 майданы уже были, уже 2 раза народ вышел в 2004 и в 2013, но в 2022 советская власть мешает!
06.02.2022 18:12
К сожалению, 30 лет и 3 майдана, а не 2 (1991, 2004, 2014) так и не смогли окончательно искоренить савок в головах многих. Посмотрите за кого голосуют, посмотрите вокруг и послушайте людей!!! Подойдите к зеркалу и постарайтесь понять, что делает лично из вас хама, который обращается на "ты", "чёкает" и грубит не знакомому человеку!!! С прискорбием сообщу вам, что это и есть наследие совка!!! )))
07.02.2022 02:51
замечательно.... бизнес будет экономить.... а что будут экономить жители и люди УКРАИНЫ от их экономии... а мне это говорит следующее .что этот великий теперь бизнес в новь открывшуюся для шару и большую наживу выпрут в турцию теперь всё сырье, зерно и что там ещё не вывезли? в турцию правда не знаю что можно везти там как бы всего полно кроме сырья но наши торгаши найдут что....вот скоро почувствуем снова дефицит каких то товаров...(( я так понял что соглашение с евросоюзом о безпошленной торговле и свободной торговле созданы только для миллионеров большого бизнеса а не для народа...(( а помню как мы все радовались ожидая европейских недорогих новых продуктов в магазинах...а оно наоборот вывезли то что есть и цены взлетели...((
06.02.2022 15:07
Що ви,придурки,туди повезете-"Наташ"?!
06.02.2022 15:12
Нормально. Люблю "Абибас", теперь буду закупаться "брендами" в Украине))) Но это ерунда- взамен то Байроктары! Так что не пищите, и не видитесь на кремлёвскую пропаганду. Всё нормально- это правильное решение!!!
06.02.2022 15:31
на даному етапі турків краще мати в друзяках.
06.02.2022 15:32
Очередная сдача национальных интересов. В Турции для их производителей огромная поддержка государства, различные льготы и дешёвые кредиты, чего не скажешь о нас... Поэтому ряд наших отраслей окажется неконкурент
06.02.2022 15:33 Ответить
Теперь наши товары для народа Турции будут дешевле!
Будем ездить за украинскими товарами в Турцию?
06.02.2022 15:38 Ответить
Лучше дружить с Турцией чем Россией. Турция экономически намного более развита. Пускай сюда лучше заходят турецкие товары чем российские. Да и зашищать новый рынок сбыта для себя туркам станет интереснее чем просто так, за идею, помоготь Украине.
06.02.2022 15:40 Ответить
Какая идея. В Турции сейчас проживает до 8 млн. крымских татар и их потомков. Думаешь они в восторге от того что творят оккупанты в Крыму?
06.02.2022 15:45 Ответить
Да, может быть и не в восторге. Только что то я не вижу их масовой записи добровольцев в десантные отряды.
06.02.2022 16:01 Ответить
И не увидишь. Турция, в отличии от вас, руцьких, жизнями солдат не разбрасывается.. Вы уже залетали на турецкую территорию и ... - минус один ероплан межгалактических сил Параши
06.02.2022 16:08 Ответить
Это ты что то попутал. Руцькие как ты их называешь ближе тебе чем мне, судя по всему Фрол Федоров. Так что проходи мимо.
06.02.2022 16:18 Ответить
Для ватных недоумков. Фамилия означает лишь то, что кто-то из предков по мужской линии быд с такой фамилией. Далее, только дебил может вестись на ник. Исходя из твоей же логики дауна,, твоя фамилия "в ночи. "
06.02.2022 16:27 Ответить
Ок, логик ты наш. Ну ка обоснуй исходя из твоей логики мою причастность к руцьким и ватникам. Интересно будет понаблюдать.
06.02.2022 16:37 Ответить
У рабов слуг нет. Кацап, он и есть, кацап. Слава Украине!
06.02.2022 16:45 Ответить
Пока что меня твоя логика только в ступор ставит. Ну ты продолжай, не стесняйся. Героям Слава.
06.02.2022 17:02 Ответить
с каждым разом все тупее. Так как там предки нарекли? Неспящий? Больной?
06.02.2022 17:23 Ответить
Неплохо, неплохо. А какие еще выводы обо мне ты можешь сделать?
06.02.2022 17:27 Ответить
Скучный ты...
06.02.2022 21:10 Ответить
Отечественные аграрии наверняка рады турецким помидорам
06.02.2022 15:41 Ответить
А что Украина в основном экспортирует в Турцию. Правильно. Зерно и муку. Так это во всем мире ходовой товар. Хоть с пошлиной хоть и без нее. А вот Турции есть, что предложить. Только кто от этого выиграет. Да-да - турецкая экономика, а украинские предприниматели будут "сворачивать" свои лавочки
06.02.2022 15:42 Ответить
Ну и какого хрена ты врешь, сохатый?
06.02.2022 16:11 Ответить
А людям что с этого ?

бизнес просто будет больше зарабатывать, цена не снизится для людей
06.02.2022 16:09 Ответить
Коли турецькі джинси і футболки подешевшають!?Шмигаль!???
06.02.2022 16:26 Ответить
Завалим Турцию вышиванками!
06.02.2022 16:46 Ответить
Три рази перечитав -- так і не зрозумів, чи будуть турецькі товари обкладатись митом у нас чи ні ?
06.02.2022 17:04 Ответить
При Порошенко такого не было !
06.02.2022 17:41 Ответить
А Янукович отказался подписывать такой документ и отложил подписание и требовал выгодные условия для Ураины! Что потом было? все прекрасно знают! 9 лет прошло не фига себе!
06.02.2022 17:52 Ответить
*Украины
06.02.2022 17:53 Ответить
Турки и так захватили рынок овощей..теперь захватят и рынок зерна...
06.02.2022 18:04 Ответить
Знову зрада у коментах
06.02.2022 18:41 Ответить
Тепер херсонські фермери будуть продавати помідори по собівартості)
06.02.2022 19:52 Ответить
 
 