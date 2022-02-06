Благодаря соглашению о ЗСТ с Анкарой 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, - Шмыгаль

Благодаря соглашению о свободной торговле, которое было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем на этой неделе, 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, сообщил глава украинского правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в фейсбуке.

"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлин, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно", - отметил он.

По его словам, соглашение прежде всего положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.

"Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома", - подчеркнул глава правительства.

