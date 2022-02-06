Благодаря соглашению о ЗСТ с Анкарой 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, - Шмыгаль
Благодаря соглашению о свободной торговле, которое было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем на этой неделе, 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, сообщил глава украинского правительства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в фейсбуке.
"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлин, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно", - отметил он.
По его словам, соглашение прежде всего положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.
"Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома", - подчеркнул глава правительства.
что мы продавать-то будем?
и не стыдно, что у нас металлолом становиться национальным продуктом.
дожили
я хочу, что бы каждый гражданин спрашивал с избираемой власти только одно.
рост доходов день ото дня каждого гражданина
а не о:
олигархах
дорогах
олимпиадах
кредитах МВФ
миллиардах деревьев
рентах с руды и газа
и всей той каше, что скармливает власть не понимающим сути происходящего людям
человеческий капитал оставляет желать лучшего.
но.
люди меняются, в том числе в рамках одного поколения. не говоря уже о сменах.
ну, и далеко не все деградировали.
заметте, что все, кто покидает Украину - это как раз они.
и там, в нормальных экономических условиях, они вполне себя реализуют.
т.о., создать условия тут для реализации (обратите внимание, что это = росту дохода) и есть то, чего не хватает для будущего Украины.
и опыт других стран говорит, что для старта не нужно ничего кроме экономических условий благоприятных
и опыт других стран говорит, что для огромного прогресса не нужно 100 лет
Будем ездить за украинскими товарами в Турцию?
бизнес просто будет больше зарабатывать, цена не снизится для людей