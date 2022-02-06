РУС
Власть оказывает давление на крупный бизнес, основываясь на незаконных судебных решениях, - эксперт

Обыски на крупных предприятиях связаны не с нарушениями в налоговом законодательстве, это лишь повод для давления.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У налоговой есть практика выставления абсолютно необоснованных претензий, которые никак не устоят в суде. Но для налоговой это также повод наехать на предприятие, создать проблемы и покошмарить бизнес", - рассказал Каленков.

Причем, по его словам, в последние годы налоговая служба начала таким образом давить не только на средний и малый бизнес, но и на крупный, производя фактически рейдерские захваты.

Читайте также: Атаки власти на белый бизнес приведут к оттоку инвестиций и бегству инвесторов, - СМИ

"На самом деле налоговая сегодня опубликовала, что не имеет претензий к "Метинвесту" вообще. Есть решение суда, которое, кстати, было оформлено с существенными нарушениями, которые делает его недействительными. Но при этом это повод для того, чтобы просто целая группа силовых органов сделала такой вот заход на предприятие. Начала кошмарить бизнес, заводить уголовные дела против конкретных должностных лиц, проводить обыски - и там, где указано в этом липовом решении суда, и там, где не указано", - объяснил Каленков.

Эксперт подчеркнул: "Горно-металлургический бизнес давно вышел на международный уровень и работает строго в рамках законодательства, поскольку любое нарушение - репутационные потери. Они не могут позволить себе допускать нарушения в налогообложении".

"Бизнес горно-металлургический - это международный бизнес, "Арселор" - крупнейшая компания. Ей легче заплатить больше, чем иметь репутационные риски. "Метинвест" - тоже глобальная компания. Она занимает средства за рубежом, 80% продукции продает - экспортирует за границу. Там выставляются жесткие требования, в том числе и к финансовой отчетности. Поэтому понятно, что крупные международные компании существуют в рамках международного права", - отметил Каленков.

Читайте также: Совершая давление на бизнес, силовики злоупотребляют своими полномочиями, - экономист

Он также обратил внимание на выборочность в работе налоговой, которая с надуманными обвинениями приходит с проверками на предприятия одних собственников, но совершенно не имеет претензий к аналогичному бизнесу других владельцев.

"Например, марганцевая руда - тоже железная. Существующие принципы налогообложения, с которыми сейчас заходят к "Арселору", "Метинвесту", распространяются и на марганцевые ГОК группы "Приват". Но к ним никто не заходит. Тут не выборочность законодательства, а выборочность решений", - подытожил Каленков.

Напомним, ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что нынешним представителям власти стоит помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес.

Читайте также: Власти избирательно оказывают давление на легальный бизнес и поддерживают "своих" олигархов, – нардеп

+7
Бідний наш великий бізнес... Мабуть з торбами піде
06.02.2022 15:13 Ответить
+3
Уточни, що корова це дрібний і частково середній бізнес. А щодо великого - дивись на списки Форбс.
06.02.2022 15:17 Ответить
+3
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
06.02.2022 15:18 Ответить
То чому ж податкова дала задню, стіко порушень аж перевірка, а тут хопа і тишина
показать весь комментарий
Він то не піде, а от убогі ідіоти, тобі подібні, точно підуть.
06.02.2022 15:18 Ответить
Мнєніє удмурдского барана нєінтєрєсна
06.02.2022 15:20 Ответить
Само собою навіть не цікавишся? Шизофренію лікувати не пробував?
06.02.2022 15:22 Ответить
Вам, убогім удмурдам, віднєє А гдє ти лєчішься?
06.02.2022 15:24 Ответить
Від дзеркала, придурку, відійди, а то ще розіб`єш і покалічишся.
06.02.2022 15:26 Ответить
Лексіка Гала :убогі ідіоти, шизофренія, висрало убоге... Чекаємо подальших шедеврів.
06.02.2022 15:26 Ответить
То не в моїй лексиці, придурку, проблема, а у вас, ЗЕдебілах. В черговий раз обісрались і знову винного шукаєте. А чого ж, ходіть так, вам пасує, засранцям.
06.02.2022 15:29 Ответить
БІзнес в Україні-дійна корова для влади яку не годують а тільки доять...
06.02.2022 15:14 Ответить
так мова йде саме про корів а не про ненажерливих свиней...
06.02.2022 15:20 Ответить
великий бізнес намекнув зеЛоху що кловани при владі - то горе в Україні..
лохторат у зеЛоха офшорного стає все меньшим..
06.02.2022 15:20 Ответить
І судові рішення незаконні, і СБУ діє незаконно,,і і і . Єдине що законно, так це ухиляння навіть тих тих МІКРОСКОПІЧНИХ податків, які повинний платити великий бізнес.
06.02.2022 15:16 Ответить
Ну і що ти висрало, убоге?
06.02.2022 15:20 Ответить
Гал, ти грузчиком, чи на стройці у мокшів працював? Одарєнний в 5 поколінні.
06.02.2022 15:23 Ответить
Ударений ти наш, ЗЕдебіле, а попробуй докупи зліпити то, що ти тут висрало.
06.02.2022 15:25 Ответить
Он редкой породы упоротости и тупости=)))
06.02.2022 15:27 Ответить
Два ЗЕбіла єто сіла!
06.02.2022 15:30 Ответить
Мародерам сейчас главное больше урвать, чтобы потом если что свалить и было на что внукам жить))
06.02.2022 15:23 Ответить
З вогнем граються, це не ФОПів кошмарити.
06.02.2022 15:43 Ответить
На всех слуг конвертов не хватает. А тут еще запросы "сотрудников" офиса и запросы дружка Бени Карабаса
06.02.2022 15:49 Ответить
А чьо?😲 Валили Порошенка Бєня разом з Ахметовим. Тобто були в одній упряжці. А що тепер? Путі-дарожкі разашлісь? 😊 Хоча можу закластися, що і один, і інший знову об'єднаються, якщо Порошенко знову піде у президенти. Бо при Порошенку один взагалі за кордоном сидів, а другий збіднів ледве не у три рази. А при Зєлєнскому обидва наростила капітал. Правда, Коломойський - більше.
06.02.2022 15:49 Ответить
на нари йому дорога а не у президенти
06.02.2022 16:43 Ответить
Великий бізнес в Україні взагалі незаконний. Тільки на жаб'ячі рила натягли смокінги і хочуть, щоб усі забули як виник цей бізнес.
06.02.2022 16:06 Ответить
Головне не Барига. Їжте...
06.02.2022 16:46 Ответить
рішення суду, яке, до речі, було оформлено з істотними порушеннями, які робить його недійсними Джерело: *****, рішення робить недійсним його скасування вищестоячою інстанцією, а не недоліки в офрмленні, але дурналісти такі дурналісти.
06.02.2022 17:12 Ответить
Податки треба платити всім і великим і малим.
06.02.2022 21:14 Ответить
 
 