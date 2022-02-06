РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9719 посетителей онлайн
Новости Война
28 433 223

Лукашенко пригрозил Киеву общим с РФ военным ответом в случае наступления ВСУ на Донбасс: Мы здесь что, шутим на южной границе?

Лукашенко пригрозил Киеву общим с РФ военным ответом в случае наступления ВСУ на Донбасс: Мы здесь что, шутим на южной границе?

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, опасается, что Украина якобы готовит определенное наступление на Донбасс.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

При этом он подчеркнул, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если такое наступление произойдет.

"Опасность одна: что они (Украина. – Ред.)  предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - утверждает белорусский диктатор.

Лукашенко напомнил, что недавно в Послании белорусскому народу и Национальному собранию он отмечал: "Если они (Украина. - Ред.) начнут воевать, я же сказал в Послании, против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать".

Пропагандист Соловьев задал Лукашенко уточняющий вопрос: "А если они (Украина. - Ред.) начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия?"

"Точно так, как российская", - заявил Лукашенко.

"То есть это будет общий ответ?" – уточнил журналист.

"Естественно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", - подтвердил диктатор.

Читайте также: Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины, - Washington Post об угрозе вторжения

Автор: 

армия РФ (20657) Беларусь (8023) Лукашенко Александр (3647) россия (97355) военные учения (3497)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+67
Друг мой, он не дебил. Он циничный и расчётливый ублюдок. А вот дебилы его выбирали себе в президенты более 26 лет подряд и в прошлом году повели себя, как дебилы со своими типа протестами. Впрочем почему "как"?
показать весь комментарий
06.02.2022 15:52 Ответить
+50
дебил. куда ты лезешь? говно усатое
показать весь комментарий
06.02.2022 15:47 Ответить
+34
Вот глупый Лукашенко и спалился, что будет война....

Белорусы отныне официально объявляются врагами Украины.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Лукашенко - апущений . Ми його не слухаємо .
показать весь комментарий
06.02.2022 18:58 Ответить
https://espreso.tv/yarosh-pro-lukashenka-debil-yakiy-uyaviv-sebe-polkovodtsem Ярош про Лукашенка: "Дебіл, який уявив себе полководцем"

Командир Української добровольчої армії (УДА), учасник бойових дій з Росією Дмитро Ярош у неділю, 6 лютого 2022 року, на своїй сторінці FВ https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4874928582583987 написав коментар до заяви незаконного правителя Білорусі Олександра Лукашенка про нібито неготовність України до війни на нових напрямах в разі спільного нападу Білорусі та РФ.
"Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка? Він справді дебіл, який уявив себе полководцем! Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестувальників у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні... Ну-ну… Українці не бояться подібних погроз й чекають недобацьку, разом з його старшим братом Путіним", - зазначив Дмитро Ярош.
"Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", - звернувся Ярош до Лукашенка та Путіна.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:11 Ответить
Даже читать не интересно!!! УСАТЫЙ УБЛЮБОК, КАКОЙ ТЫ НАМ БРАТ??? КОЗЛИНА ТЫ УСАТАЯ! Говори за себя и своего колюю, АК подержал без рожка , думаешь бога за яйца схватил?? Ты у своего народа спросил?? ОНИ ВОЕВАТЬ ХОТЯТ??? ТЕМ БОЛЕЕ С КЕМ И ЗА ЧТО???
показать весь комментарий
06.02.2022 19:12 Ответить
Вот эта Мразь продажная....
показать весь комментарий
06.02.2022 19:13 Ответить
Беларусы против украинцев воевать не пойдут. Может только гвардия фюрера.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:19 Ответить
"Как же он работал в "очистке"?"
показать весь комментарий
06.02.2022 19:50 Ответить
Прыдурок у тебя всей армии 65 тысяч и с четырёх сторон границы с нелояльными тебе соседями. Что ты можешь кинуть, чтоб не ослаблять границы. каких то 10 тысяч. Больной на голову овощ.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:52 Ответить
Гудериан завтра утром уже был бы в Минске, но его труды увы утеряны.....
показать весь комментарий
06.02.2022 22:52 Ответить
Тварь усатая своими словами подтвердил что россия оккупант.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:53 Ответить
Сіндзе,або Або


@oUqXP4RXQRmPtlw

·
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1490349893424136198 2 ч



Не хочу образити біларусів на яких я підписан, але ваша країна стала нам ворогом. Такі заяви не вибачають.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:06 Ответить
Лукашенко никаких других мнений, кроме своего, не признаёт. Поэтому если считает, Украина должна войти в состав союзного с Россией государства, значит так тому и быть.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:06 Ответить
Я знаю только одно, что он с Путиным сами войдут в глубокую, глубокую задницу, из которой у них уже не будет выхода.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:18 Ответить
Нам как-то плевать на то, что там признает или не признает ваш таракан.
показать весь комментарий
07.02.2022 01:20 Ответить
Боже, какое же оно тупое......
показать весь комментарий
06.02.2022 22:15 Ответить
Вот не хотели украинцы еще и Беларусь от диктатуры освобождать.

А придёцца!
показать весь комментарий
06.02.2022 22:35 Ответить
И этого п"дара усатого подвесить за яйца
показать весь комментарий
06.02.2022 22:55 Ответить
Як хуіло раб китайця Сі, так і гриня-самозванець, раб у хуіла!!
показать весь комментарий
06.02.2022 23:46 Ответить
Вообще-то Брест с околицами это украинская этн ческая земля Берестейщина, населенная украинцами и принадлежавшая украинским государствам Руси, Волынского княжества, Украинской Народной Республики еще 100 лет назад.
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:50 Ответить
то жириновский был, теперь ещё одна тварь появилась
показать весь комментарий
07.02.2022 04:45 Ответить
ууу смельчак.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:03 Ответить
Страница 3 из 3
 
 