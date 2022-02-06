Лукашенко пригрозил Киеву общим с РФ военным ответом в случае наступления ВСУ на Донбасс: Мы здесь что, шутим на южной границе?

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, опасается, что Украина якобы готовит определенное наступление на Донбасс.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

При этом он подчеркнул, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если такое наступление произойдет.

"Опасность одна: что они (Украина. – Ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - утверждает белорусский диктатор.

Лукашенко напомнил, что недавно в Послании белорусскому народу и Национальному собранию он отмечал: "Если они (Украина. - Ред.) начнут воевать, я же сказал в Послании, против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать".

Пропагандист Соловьев задал Лукашенко уточняющий вопрос: "А если они (Украина. - Ред.) начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия?"

"Точно так, как российская", - заявил Лукашенко.

"То есть это будет общий ответ?" – уточнил журналист.

"Естественно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", - подтвердил диктатор.

