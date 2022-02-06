Лукашенко пригрозил Киеву общим с РФ военным ответом в случае наступления ВСУ на Донбасс: Мы здесь что, шутим на южной границе?
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, опасается, что Украина якобы готовит определенное наступление на Донбасс.
Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.
При этом он подчеркнул, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если такое наступление произойдет.
"Опасность одна: что они (Украина. – Ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - утверждает белорусский диктатор.
Лукашенко напомнил, что недавно в Послании белорусскому народу и Национальному собранию он отмечал: "Если они (Украина. - Ред.) начнут воевать, я же сказал в Послании, против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать".
Пропагандист Соловьев задал Лукашенко уточняющий вопрос: "А если они (Украина. - Ред.) начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия?"
"Точно так, как российская", - заявил Лукашенко.
"То есть это будет общий ответ?" – уточнил журналист.
"Естественно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", - подтвердил диктатор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Командир Української добровольчої армії (УДА), учасник бойових дій з Росією Дмитро Ярош у неділю, 6 лютого 2022 року, на своїй сторінці FВ https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4874928582583987 написав коментар до заяви незаконного правителя Білорусі Олександра Лукашенка про нібито неготовність України до війни на нових напрямах в разі спільного нападу Білорусі та РФ.
"Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка? Він справді дебіл, який уявив себе полководцем! Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестувальників у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні... Ну-ну… Українці не бояться подібних погроз й чекають недобацьку, разом з його старшим братом Путіним", - зазначив Дмитро Ярош.
"Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", - звернувся Ярош до Лукашенка та Путіна.
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1490349893424136198 2 ч
Не хочу образити біларусів на яких я підписан, але ваша країна стала нам ворогом. Такі заяви не вибачають.
А придёцца!
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.