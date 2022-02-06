РУС
19 396 108

Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный транспортным командованием вооруженных сил США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавер).

По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили по меньшей мере 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в частности в Киев и Львов.

Читайте также: Восьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев 01
Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев 02

Читайте также: Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами

Топ комментарии
+88
Амерам та бритам-чергові респекти...
06.02.2022 16:53 Ответить
+64
06.02.2022 17:03 Ответить
+55
Дев'ятий вантажний Boeing 747 приватної американської авіакомпанії Kalitta Air
Британці везуть 12-й рейс військово-технічної допомоги
06.02.2022 17:00 Ответить
Интересно дадут когда нибудь ПВО? И почему не дают до сих пор? .
06.02.2022 18:39 Ответить
Сейчас тут всю секретную информацию партнеры на цензоре ивыложат)
06.02.2022 19:28 Ответить
God bless America and save the Queen!
06.02.2022 19:51 Ответить
Дорогие американцы! Не загоняйтесь!

Танки и тяжелую артиллерию можно привозить просто морем.

Спасибо!
06.02.2022 22:40 Ответить
Дорога ложка к обеду.
Они опираются на оперативную информацию.
Лучше перебдеть.
06.02.2022 23:04 Ответить
Байден, прєкраті!™
Джонсон, шо ж ти витворяєш!™


07.02.2022 10:42 Ответить
РЕСПЕКТ І ДЖОНСОНУ І БАЙДЕНУ- БРАТУ !
ДЖАВЕЛІН - У КОЖНУ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ !
07.02.2022 13:05 Ответить
Любопытно что американцы не боятся парашинского ПВО или истребителей
06.03.2022 23:43 Ответить
