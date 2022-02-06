Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный транспортным командованием вооруженных сил США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавер).

По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили по меньшей мере 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в частности в Киев и Львов.

