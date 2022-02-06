Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев
В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный транспортным командованием вооруженных сил США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавер).
По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили по меньшей мере 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в частности в Киев и Львов.
Танки и тяжелую артиллерию можно привозить просто морем.
Спасибо!
Они опираются на оперативную информацию.
Лучше перебдеть.
Джонсон, шо ж ти витворяєш!™
ДЖАВЕЛІН - У КОЖНУ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ !