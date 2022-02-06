Сборная Украины по футзалу уступила Испании в игре за третье место на Евро-2022
Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании матч за бронзовые медали XII чемпионата Европы со счетом 1:4.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мячи забили: Игорь Чернявский (17-я минута) – в нашей команде; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсиско Солана (18), Боис (31) и Адольфо (32) – в составе двукратных чемпионов мира и семикратных чемпионов континента.
Добавим, что ранее "сине-желтые" встречались с испанцами в финальных турнирах 11 раз, уступив пиренейцам во всех матчах. На предыдущем континентальном первенстве испанцы оказались сильнее в четвертьфинале (1:0).
Знаете я высказала свою точку зрения, она не должна быть вашей.
Что касается меня,то моя позиция неизменна, когда на трибуне сидит кремлевский упырь, которому гильотина- мало, нас там быть не должно.
Врага надо видеть в прицел. Не надо обижаться на весь мир потому что у нас самих 73% идиоты живут.
Кто вам сказал что я обижаюсь на мир?Я четко обозначила свою позицию относительно нашего участия в Олипиаде, мало того что Китай поддержал наших убийц, но и Украина окружена войсками тех ,с кем мы играемся в футбол.Я этого - не приму!. Давайте не навязывать друг другу свою точку зрения. Меньше всего я хотела ссориться с вами.
Жизнь ,увы ,научила меня ,что там где в приоритете деньги,все покупается и продается.
Поэтому я не разделяю ваших восторгов в относительно участия в этой Олипиаде,тем более при сложившейся ситуации в Украине.
Но участие для меня не нонсенс, учитывая кто заведует спорткомитетом Украины.
Прицел не запотел. Пролежал в госпитале без движения. Сейчас купил пневмат ПМ, на воронах навыки восстанавливаю. Мелкашку позже приобрету.
Та Вы шо? А Вам надо долго гуглить чтобы понять что войска рабссеи уже были в Крыму в качестве ЧФ РФ? Сколько залпов из всех калибров сделал Кучма?
Хотя я Вам подскажу: В итоге очередных консультаций Украины и Российской Федерации, прошедших 12-13 июля 2005 года, пресс-служба МИДа Украины объявила, что Россия признала принадлежность Украине острова Коса Тузла в Керченском проливе и «вод вокруг него»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B#cite_note-7 [7] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликт_вокруг_Тузлы
К остальным отдыхающим притензий практически не было.
а Путин все равно - Ху#ло !!!
Наші перемоги попереду, і не тільки у спорті !
Не бачу там за що дякувати.
спорт есть спорт...
на чье-то стороне удача и везение, а другим - оптимизма и выводов (разбора полетов)
воистину ***** !
Тим більше після всіх тих ватних хвороб, які переслідують українських спортсменів.
<Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу.
То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.
Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.
Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.
Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.
Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!
И так:
Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский
Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.
У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!
Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.
Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.
На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.
По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.
Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:
Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом не менее 3 млрд. долларов в год.
Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.
И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.
В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.
А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?
Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.
Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.
Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.
Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.
Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.
По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.
Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.
В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.
Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.
Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/06/120479/izgoj-kak-si-unizil-ne-ves-mir-pu.shtml