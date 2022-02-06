Сборная Украины по футзалу уступила Испании в игре за третье место на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании матч за бронзовые медали XII чемпионата Европы со счетом 1:4.

Мячи забили: Игорь Чернявский (17-я минута) – в нашей команде; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсиско Солана (18), Боис (31) и Адольфо (32) – в составе двукратных чемпионов мира и семикратных чемпионов континента.

Добавим, что ранее "сине-желтые" встречались с испанцами в финальных турнирах 11 раз, уступив пиренейцам во всех матчах. На предыдущем континентальном первенстве испанцы оказались сильнее в четвертьфинале (1:0).

