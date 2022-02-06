"Аннексия Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение", - Салливан о возможных действиях России в отношении Украины
США и союзники прорабатывают мероприятия с учетом различных сценариев развития событий вокруг Украины, поскольку действия РФ могут принять различные формы, включая аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.
Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Частичная причина, почему мы работали так интенсивно в течение последних месяцев, заключается в том, что подготовка идет не к одному, а ко всем сценариям чрезвычайных событий", - сказал Салливан.
По его словам, действия России в отношении Украины могут принять множество форм, включая возможность "аннексии оккупированных территорий на востоке Украины, известных как Донбасс", "гибридных действий", включая кибератаки и дестабилизацию политической обстановки, или полномасштабное вторжение.
При этом он подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины может произойти в любой момент, и, по мнению Вашингтона, РФ сосредоточила военные силы, способные на "значительную военную операцию в Украине".
Салливан также напомнил о готовности США вести переговоры с РФ по поводу размещения определенных ракетных систем, транспарентности вокруг военных учений, мер по укреплению доверия и предотвращению случайных инцидентов.
"Но мы не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, включающие политику открытых дверей НАТО для стран, отвечающих требованиям (для вступления в альянс – ред.)", - подчеркнул Салливан.
Де та шо намазувала на Г+Г?
https://twitter.com/billi_67/status/1490207055403270145 10 ч
Хліб, що продається в українській крамниці "Future Bakery" в Торонто (Канада) Фото: Mykola Halushchak
https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 КЛАЦ
заходи не бойся, выходи не плачь
Україна відтепер - лише сама чутлива точка можливого застосування ординських військових сил, напрямок їх першого удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч та сама Литва. Або Фінляндія. Польща.. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про який в Орді так весело радісно "розмірковують"...
Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє фізичне виживання (а не лише про енергетичне).
Боротиметься на території України - але вже й не лише за неї.
Він тепер Захід (окрім явно прикуплених московським карликом маріонеток, як і ЗЄко-Манди) боротиметься проти Путіна.
обидва вищеозначених судження вірні
це суперечить всім правилам логіки,
але ісимо те гівно, що нам підсунули
https://www.slideshare.net/inforesist/200-1-2016
но американский эстеблишмент неоднороден
его додавливают здоровые силы, и додавят
заметте, что Блинкен говорит иначе, а это другое крыло, и оно побеждает в данный момент
он кстати реальный друг Украины, и очень активный в этом, имеет высокопоставленных друзей в штатах, и вашингтоне диси живет, недалеко от них
он точно больше делает, чем все зе вместе взятые
https://mobile.twitter.com/ZampolitGistapo/status/1490250405674209282 6 ч
Вчора російські мавпи знову обстріляли https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA?src=hashtag_click #Донецьк
Приезд стешина и пегова означает постановочные обстрелы.
Обратите внимание на то, что тезис по обстрелу Донецка понесли сразу все гру-шные тг аналы.
Мораль: пАлитесь, сукины дети, пАлитесь.
PS. А в https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдіївка взагалі гіперзвук!
но крутейший разведыварельный беспилотник ввс сша на высоте более 15 км возле наших восточных границ в т,ч, возле зоны разграничения намотал тысячи киломеров кругов
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2ab95aba
Протистояння Росії тепер буде скрізь.
На будь-якому театрі бойових дій.
У будь-якій сфері їхньої гібридної війни. - Енергетичній.,інформаційній, кібернетичній, економічній.
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!
І Україна у цій серії переможе.
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…
Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!
Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.
Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни
Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
Украина - это не территория.
Украина - это люди.
И победа - это когда мы отстояли себя, свою землю и не потеряем или почти не потеряем людей.
Потому побеждать надо без жертв.
Умом.
Хитростью.
Осознанной солидарностью
Политической зрелостью.
Хорошим, лучшим на свете оружием
Еще раз умом
Не силами НАТО, а країнами альянсу. Є резолюція НАТО - по "бомбити Югославію"?
Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла. -
А може так...
Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Сполучених Штатах ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла.
"американцы поставят в Афганистане ракеты и с гор им будет лучше обстреливать Мацкву"
Військовослужбовці зазначають, що М-141 простий у використанні, проте має низку особливостей, на які необхідно зважати підчас експлуатації.
"На відміну від РПГ-22, новий зразок після розгортання можна повернути в початкове положення, якщо необхідність у пострілі зникла. А потужність вибуху М-141 сильніша, ніж 82-мм міна", - наголошують у Збройних силах.
https://www.facebook.com/watch/?v=660687805128112
і в кінці ми всі помремо!
этот - путин-ферштейн
Вони чекають, щоб ми дали достатню картинку для того щоб змогли потужно розверещатись скабєєва, соловйов і подібні. Наприклад, жорстке силове протистояння на майдані з вигідними їм лозунгами. Інший варіант - вони намагаються щось самі придумати й інсценізувати.
В Госдепе у Салливана неформально позиция "рупора Кремля" все это знают и берут во внимание. И наверно глупо печатать в якобы патриотических СМИ высказывания ******** подыгрывающего кацапам.