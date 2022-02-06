"Аннексия Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение", - Салливан о возможных действиях России в отношении Украины

США и союзники прорабатывают мероприятия с учетом различных сценариев развития событий вокруг Украины, поскольку действия РФ могут принять различные формы, включая аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.

Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Частичная причина, почему мы работали так интенсивно в течение последних месяцев, заключается в том, что подготовка идет не к одному, а ко всем сценариям чрезвычайных событий", - сказал Салливан.

По его словам, действия России в отношении Украины могут принять множество форм, включая возможность "аннексии оккупированных территорий на востоке Украины, известных как Донбасс", "гибридных действий", включая кибератаки и дестабилизацию политической обстановки, или полномасштабное вторжение.

При этом он подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины может произойти в любой момент, и, по мнению Вашингтона, РФ сосредоточила военные силы, способные на "значительную военную операцию в Украине".

Салливан также напомнил о готовности США вести переговоры с РФ по поводу размещения определенных ракетных систем, транспарентности вокруг военных учений, мер по укреплению доверия и предотвращению случайных инцидентов.

"Но мы не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, включающие политику открытых дверей НАТО для стран, отвечающих требованиям (для вступления в альянс – ред.)", - подчеркнул Салливан.