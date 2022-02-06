РУС
Войска РФ обстреляли наши позиции в районе Водяного и Песков из гранатометов, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Читайте также: Лукашенко пригрозил Киеву общим с РФ военным ответом в случае наступления ВСУ на Донбасс: Мы здесь что, шутим на южной границе?

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.

Читайте также: Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев

+9
06.02.2022 18:02 Ответить
+6
кацапи не лякайте віслюка .....
06.02.2022 17:55 Ответить
+3
Мірноє братськає запарєбрікаває чувирло прадалжаєт соблюдать пєрємірієє...
06.02.2022 17:57 Ответить
кацапи не лякайте віслюка .....
06.02.2022 17:55 Ответить
06.02.2022 18:02 Ответить
Це добре ,але це декілька днів бою . Виробництво пострілів до гранатометів у себе, зелені заблокували ......
06.02.2022 18:11 Ответить
Мірноє братськає запарєбрікаває чувирло прадалжаєт соблюдать пєрємірієє...
06.02.2022 17:57 Ответить
а верховне жабинятко продовжує робити вигляд що воно (пєрєміріє) не порушуеться...
06.02.2022 18:08 Ответить
Непогано б у відповідь кожного разу, а не через раз накидати? Може гобліни хоч боялися б трохи? Хоча,якщо презервативи за цивільними ховаються - х.з. як їх "заспокоювати"?
06.02.2022 18:09 Ответить
Тупин не то что *****. Все гораздо хуже. Оно патологическое трусло. Как только в Украине заканчивается визит международного уровня политиков и лидеров так и начинает свою атаку из подворотни.
06.02.2022 18:18 Ответить
режим припинення вогню.... цікаво на кого розрахована ця локшина
06.02.2022 18:25 Ответить
А що він робить для того щоб воно продовдувало битись. Між іншим із дня в день орки орки там просуваються поступово. Центр Маріуполя у них вже майже під контролем. Є ще правда порт і Азовсталь, звідки вибити наших буде не легко, але орки нікуди не квапляться. Рятувати Маріуполь треба негайно.
10.04.2022 12:58 Ответить
 
 