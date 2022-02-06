Мы надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, - посол при ЕС Ченцов о "Северном потоке-2"

Чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность на нем, считает посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов.

Об этом он заявил в интервью Die Presse, вышедшему 5 февраля, комментируя газопровод "Северный поток - 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Честно говоря, я не понимаю, как такой проект вообще можно рассматривать, когда происходит атака. Это невероятно... Как власти Германии допустят это строительство, если газопровод находится под контролем "Газпрома", который и снабжает для него газ? Кажется достаточно сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. " Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, который заключается в том, что чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь, в ЕС", – заявил посол.

