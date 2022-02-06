РУС
Мы надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, - посол при ЕС Ченцов о "Северном потоке-2"

Мы надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, - посол при ЕС Ченцов о "Северном потоке-2"

Чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность на нем, считает посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов.

Об этом он заявил в интервью Die Presse, вышедшему 5 февраля, комментируя газопровод "Северный поток - 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Честно говоря, я не понимаю, как такой проект вообще можно рассматривать, когда происходит атака. Это невероятно... Как власти Германии допустят это строительство, если газопровод находится под контролем "Газпрома", который и снабжает для него газ? Кажется достаточно сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. " Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, который заключается в том, что чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь, в ЕС", – заявил посол.

Топ комментарии
+10
А де ж Шредер з муркелями годуватися будуть?
06.02.2022 18:43 Ответить
+7
от добре, коли фімілія відображає сутність! не зупиняйся, продовжуй!
06.02.2022 18:57 Ответить
+6
"Харчєвацца" Шаріков казав.
06.02.2022 18:46 Ответить
Тільки геть дурне не робить висновків...
06.02.2022 18:39 Ответить
А де ж Шредер з муркелями годуватися будуть?
06.02.2022 18:43 Ответить
"Харчєвацца" Шаріков казав.
06.02.2022 18:46 Ответить
тут іще одна ІПСО зійшла на пси...

Ukraine DIY@Vlad_Underwood



Відповідь на питання - навіщо це було.

06.02.2022 18:45 Ответить
Там не акції потрібно проводити, а хороше слідство. По 2 справах: 1.- вбивство людей і 2.- взаємовідносини в тій частині. Те, що там негаразд, ніхто й не заперечує.
06.02.2022 18:50 Ответить
Проблема навіть не у германії і кацапії. Проблема в тому, що увесь світ зійшов з розуму, бо в приоритетах на першому місці кількість баксів у кармані, а не демократичні чи загальнолюдські цінності. От у чому біда.
06.02.2022 18:46 Ответить
от добре, коли фімілія відображає сутність! не зупиняйся, продовжуй!
06.02.2022 18:57 Ответить
Не подскажете зачем встречались США с Катаром? Выкинут кацапию как щенков с рынка Европы. Будете своим шефьям в Китай слать с доплатой
06.02.2022 19:51 Ответить
Только США кинули Европу и в самый разгар газового кризиса и переправили танкеры с СПГ в Китай.
06.02.2022 21:02 Ответить
Старую Европу тоже надо было вернуть в реальность. Что бы с кацапией *лядовали поменьше
06.02.2022 21:11 Ответить
Как оно живётся в альтернативной реальности?

США направили в Европу 10 танкеров с 1.6 млн кубометров сжиженного природного газа, чтобы помочь справиться с зимним дефицитом топлива в европейских странах, пишет Bloomberg. Еще около 20 танкеров, перевозящих 3.3 млн кубометров газа, ожидают подтверждения о пункте своего назначения. Впрочем, скорее всего, они будут направлены в Европу.

Около трети танкеров вышли из терминала Sabine Pass LNG, обслуживаемого компанией Cheniere Energy Inc. Отмечается, что большинство экспортных терминалов в США трудятся на высоких мощностях, а рекордный поток был зафиксирован 19 декабря.

Главным пунктом назначения американских газовых танкеров обычно являются страны Азии. Впрочем, из-за катастрофического дефицита газа и более привлекательных цен на газ на европейском континенте США поставляет в Европу почти вдвое больше газа, чем в Азию.
07.02.2022 08:25 Ответить
Это начало декабря прошлого года
07.02.2022 08:25 Ответить
Дождались того, когда в Европе цены на газ взлетели до космоса и стало выгоднее в Европу поставлять, чем в Азию.
07.02.2022 14:22 Ответить
Так ты совсем другое утверждал, балабол
08.02.2022 08:18 Ответить
Если у тебя не хватило мозгов понять, что я говорил то это не другое. Лучше молчи, если нечего в этом не понимаешь.
08.02.2022 18:11 Ответить
Даже если и не заработает Северный поток 2, В чем есть сомнения, то транзита через Украину все равно не будет. И ЕC останется без газа. США не в состоянии обеспечить голубым топливом Европу. Это все прекрасно понимают.
06.02.2022 18:58 Ответить
Ну почему , "Северный Поток 1" (55млрд.м3/год) прекрасно работает.
Штаб-квартира г.Цуг/ Швейцария.
06.02.2022 19:09 Ответить
якщо "північний потік" не запрацює ,то якою трубою крім української,рашист зможе продати 60 млрд кубів газу,які коштуватимуть можливо стількиж млрд,доларів?Можливо ці фінанси українському окупанту не потрібні?
06.02.2022 19:17 Ответить
Ну у РФ уже немало возможностей поставлять и СПГ танкерами (уже кажется седьмой танкер - газовоз типа "Афрамакс" сдают на Звезде). В прошлом году она временами превосходила по его поставкам в в ЕС - США.
06.02.2022 21:38 Ответить
возможности есть ,а вот рашистская окупация соседей, так и оставит возможности ,возможностями.
07.02.2022 09:28 Ответить
в лиці німецьких фріців і французських жабоїдів ,а також угорських "всеріятів" ніяких уроків ЄС не засвоїла. Газова труба,це особиста афера Меркель і Путіна ,котрі рішили цією аферою добряче заробити за рахунок європейців .
06.02.2022 19:12 Ответить
Вони як стояли так і будуть стояти в позі "зю".
06.02.2022 20:06 Ответить
Постає питання, а що то таке тоді "європейські цінності", якщо вони не включають в себе загальнолюдських?
06.02.2022 23:11 Ответить
А уж как это усвоили Штаты с Катаром- ни ЕС, ни }{уйлу и не снилось. Они на пике цен, устроенном }{уйлом, полностью вышибли парашу со спотового рынка ЕС и могут повторить.
06.02.2022 19:23 Ответить
ОН НАМ НЕ НУЖЕН !!!! ОН ГОВОРИТ КАК ПРОПУТИНСКИЙ !!! ЭТО НЕ УРОК-ЭТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА !!!
06.02.2022 23:54 Ответить
 
 