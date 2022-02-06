Мы надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, - посол при ЕС Ченцов о "Северном потоке-2"
Чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность на нем, считает посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов.
Об этом он заявил в интервью Die Presse, вышедшему 5 февраля, комментируя газопровод "Северный поток - 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Честно говоря, я не понимаю, как такой проект вообще можно рассматривать, когда происходит атака. Это невероятно... Как власти Германии допустят это строительство, если газопровод находится под контролем "Газпрома", который и снабжает для него газ? Кажется достаточно сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. " Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимой, который заключается в том, что чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь, в ЕС", – заявил посол.
Ukraine DIY@Vlad_Underwood
Відповідь на питання - навіщо це було.
США направили в Европу 10 танкеров с 1.6 млн кубометров сжиженного природного газа, чтобы помочь справиться с зимним дефицитом топлива в европейских странах, пишет Bloomberg. Еще около 20 танкеров, перевозящих 3.3 млн кубометров газа, ожидают подтверждения о пункте своего назначения. Впрочем, скорее всего, они будут направлены в Европу.
Около трети танкеров вышли из терминала Sabine Pass LNG, обслуживаемого компанией Cheniere Energy Inc. Отмечается, что большинство экспортных терминалов в США трудятся на высоких мощностях, а рекордный поток был зафиксирован 19 декабря.
Главным пунктом назначения американских газовых танкеров обычно являются страны Азии. Впрочем, из-за катастрофического дефицита газа и более привлекательных цен на газ на европейском континенте США поставляет в Европу почти вдвое больше газа, чем в Азию.
Штаб-квартира г.Цуг/ Швейцария.