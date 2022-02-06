Минобороны имеет всю информацию и реалистично оценивает ситуацию: вероятность значительной эскалации до сих пор низкая, - Резников

Украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы Украины, на территории Республики Беларусь и на временно оккупированных территориях Украины – в ОРДЛО и Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В режиме реального времени осуществляется интенсивный обмен информацией с международными партнерами. Сейчас все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов", - подчеркивают в министерстве.

Указывается, что вооруженные силы, Национальная гвардия, подразделения Государственной пограничной службы, Службы безопасности и другие органы сектора нацбезопасности и обороны "в пределах компетенции осуществляют плановые меры по нейтрализации потенциальных угроз".

"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. Через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Одновременно планируется обучение части подразделений Южного военного округа РФ".

Как я сообщал на брифинге в четверг, в настоящее время в Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ, за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля похожих ситуаций.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный ранее подчеркивал, что, начиная с октября прошлого года, принимаются необходимые меры - и на уровне планирования, и на уровне практических учений - об отпоре агрессору. В пятницу прошли учения ведомств системы МВД, на которые я был приглашен. То есть, мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации", - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Одновременно в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.

"Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания".

Набирает обороты развертывания Сил ТрО Вооруженных Сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", - продолжил Резников.

По словам министра, его ведомство "обладает всей полнотой информации и реалистично оценивает ситуацию".

"Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно – в иностранных СМИ. Некоторые уже даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже неоднократно говорил раньше. Обязанность военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые худшие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - подытожил Алексей Резников.

