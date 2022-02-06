РУС
7 768 87

Минобороны имеет всю информацию и реалистично оценивает ситуацию: вероятность значительной эскалации до сих пор низкая, - Резников

Украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы Украины, на территории Республики Беларусь и на временно оккупированных территориях Украины – в ОРДЛО и Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В режиме реального времени осуществляется интенсивный обмен информацией с международными партнерами. Сейчас все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов", - подчеркивают в министерстве.

Указывается, что вооруженные силы, Национальная гвардия, подразделения Государственной пограничной службы, Службы безопасности и другие органы сектора нацбезопасности и обороны "в пределах компетенции осуществляют плановые меры по нейтрализации потенциальных угроз".

"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. Через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Одновременно планируется обучение части подразделений Южного военного округа РФ".

Как я сообщал на брифинге в четверг, в настоящее время в Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ, за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля похожих ситуаций.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный ранее подчеркивал, что, начиная с октября прошлого года, принимаются необходимые меры - и на уровне планирования, и на уровне практических учений - об отпоре агрессору. В пятницу прошли учения ведомств системы МВД, на которые я был приглашен. То есть, мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации", - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Одновременно в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.

"Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания".

Набирает обороты развертывания Сил ТрО Вооруженных Сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", - продолжил Резников.

По словам министра, его ведомство "обладает всей полнотой информации и реалистично оценивает ситуацию".

"Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно – в иностранных СМИ. Некоторые уже даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже неоднократно говорил раньше. Обязанность военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые худшие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - подытожил Алексей Резников.

+18
Хто така Рєзніков і ким вона була в 2014? за плечима мабудь гарячі точки, успішні військові операції аналітик хєров...
06.02.2022 18:47
+11
не должен вот пусть и нелезет куда не просят
06.02.2022 18:56
+9
Особливо під час війни. Сарказм
06.02.2022 18:57
Вже навіть ***** в шоці з наших говнокомандуючих.

06.02.2022 18:46
Хто така Рєзніков і ким вона була в 2014? за плечима мабудь гарячі точки, успішні військові операції аналітик хєров...
06.02.2022 18:47
так ему не воевать может что угодно говорить
06.02.2022 18:50
Министр обороны не должен быть военным - насколько я знаю
06.02.2022 18:56
не должен вот пусть и нелезет куда не просят
06.02.2022 18:56
Особливо під час війни. Сарказм
06.02.2022 18:57
Воно ніяке, колаборант Ж2, границю з па Рашею і біЛопарашею укріпив, невдашка.
06.02.2022 21:21
Партнер компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81 «Астерс» (з листопада 2018 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] до березня 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] ), заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської міськадміністрації (з квітня 2016 року до вересня 2018 року), заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 міського голови - секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради (з червня 2014 року до грудня 2015 року), адвокат
06.02.2022 18:56
Ні ну тоді можна не хвилюватися ПРОФІ з такими як у Бога за пазухою))
06.02.2022 19:02
Зевса нема.(є)
06.02.2022 19:10
его задача ,как министра обороны,обеспечивать армию,принимать ништяки ,которые сейчас идут воздушным и наземным эшелоном из стран запада.
а анализировать и принимать решения.будет главнокомандующий вс (не путать с верховным наполеончиком)
06.02.2022 19:13
Аби ж то він цим і займався, мовчки. Та окрім прийняття ніщтаків він базікає про 10 річні контракти і оцінє рівень загрози.
06.02.2022 19:19
контракти-то його компетенція...а от загрози -не його
06.02.2022 19:20
Данилов рулит,нехороший человек,редиска.Упреждает все . Не дает людям заработать на брехне.
06.02.2022 20:21
Далеко не полный список!Еще и Януковича лишил президенства в 2004,как адвокат..
06.02.2022 20:19
Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо - в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося 8 років тому. Хочу ще раз підкреслити, про що я вже неодноразово казав раніше. Обов'язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька Джерело:

вроді норм говорить
правда я теж норм говорю, ала я панк, а він - магістр
06.02.2022 19:09
ймовірність значної ескалації досі низька, - Резніков Джерело:
що таке ,,значної,, непонятно...
показать весь комментарий
06.02.2022 20:11
показать весь комментарий
06.02.2022 20:14
показать весь комментарий
06.02.2022 20:19
я с.е.р.у.
на н.ь.о.г.о
на Путіна?
показать весь комментарий
06.02.2022 20:22
Кацапы живущие под Ростовом пишут . , что эшелоны с техникой идут по ночам просто один за другим на Таганрог сейчас ,когда вроде как по заверениям наших главзебилов путя отводить начал
06.02.2022 22:40
Звичайно, що загарбницьку війну не вигравав ще жоден фюрер -ні товаріщ Гітлєр, і Муссоліні, не виграють і недофюрери Путін і Зєля! Ніхто і Ніколи!

Протистояння Росії тепер буде скрізь. (правда ЗЄко-***** вийде з квітами на зустріч однодумців, тобто -головорізів Путіна)

На будь-якому театрі бойових дій росії Путіна буде вчинено масштабний опір!
У будь-якій сфері путінської гібридної війни - енергетичній, інформаційній, кібернетичній, економічній...
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!

І Україна у цій серії переможе!

Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…

Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!

Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.

Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни

Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
06.02.2022 19:15
кто бы забрал этого резникова куда нибудь

стало бы спокойнее
06.02.2022 18:49
если бы только его одного
06.02.2022 18:51
и всех остальных
06.02.2022 19:40
а вообще надо менять этот совковый рудимент времен сталина что президент главнокомандующий
06.02.2022 18:52
Ты уже показала мразь, кто ты есть на самом деле!
Одно твое заявление про "десятилетний контракт в ВСУ" и всем все стало ясно.
Тварь кацапская.
показать весь комментарий
06.02.2022 18:53
Резніков-один з адвокатів який відстояв у Верховному суді перемогу Ющенка і першого майдану,а хто ти нікчема???
06.02.2022 20:36
бурні оваціі від путіна цим горе командирам
06.02.2022 18:53
так для этого вам самим надо слезть в кадыровских бутылок .
06.02.2022 19:15
Для каждого выступающего свой слушатель. Для Резника это украинцы, чтобы верили в свою армию и её мощь. Для американских и британских СМИ это их налогоплательщики, что их деньги идут на спасение демократической Украины от агрессивной рф. Никто никому не мешает в конечной цели - остановить и устранить Пуйла.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:00
Він каже те, що має казати.
Гордон люто ненавидить Порошенка через те, що влітку 2014 він, на запитання Гордона про курс сказав, що він буде 10-12грн/долар. Гордон через це втратив чимало грошей, бо вклався у гривневі депозити.
Але з іншого боку, а що він хотів почути від Порошенка? Ну уявімо собі, що той передбачав, що клопомойський вкраде 5,5млрд з Прибатбанку, курс стрибне до 22, а потім стабілізується на 28 і сказав про це Гордону. Хіба Гордон зберіг би таємниццю? Всі євреї, що ходять у синагогу, а вона навпроти Гордонового офісу, знали б про це на ступного ж дня! А потім почалася б валютна паніка.
І думаєте Гордон цього не розуміє? Розуміє, але не може себе подолати, бо для єврея любов до грошей понад усе!
Тут щось подібне. Рєзніков каже те, що має казати, так само як Юля, заявляючи у 2008, що кризи у нас не буде, бо вона зачинила перед нею двері, теж казала те, що мала казати.
06.02.2022 19:03
Как, человек, который продавал целительные "пирамидки", не смог самостоятельно спрогнозировать курс?
06.02.2022 19:06
А він і зараз їх продає.
Продавав пірамідки від усіх хвороб, а потім тим само лохам впарював, що ті пірамідки їм не допомогли, бо вони були неправильні, треба щоб дротика були закручені спіралькою, та позолочені!
А тепер - продав Зєлєнскава і так само як і колись, без тіні докорів сумління, впарює тим само лозам, що Зєєєля був неправильний, потрібен інший Зєєєля, ви головне вірте йому, дурні вівці!
06.02.2022 19:13
еще более скажу - как ему не болит то шо куча люжей верили в єти пирамидки и отправились в "ад".
и за него скажу - "вам мозг кто то покупал?"
...........
06.02.2022 19:14
Меня наша страна не перестает удивлять.
К аферистам и мошенникам в политике, все как то уже привыкли.
Но кидала в журналистике, это для меня нечто новое...
06.02.2022 19:16
оно то так, но я вообще думаю что тут, планета, как будто "ферма" - сам посм., даже война первая и потом вторая - тупо как..... ""по приказу" начались.
ну и сейчас - кто и как тянет эту лысую хрень к войне?
не знаю, естьвроде бы "судьба", т.е. если "предписано" сто тыщам ванек не дожить до 30-ти лет - то так и быть(а сколько других они убьют еще...)
сумбурно, или как там, но я вроде нормально сказал.
06.02.2022 19:27
таке може нести лиш проросійський "слуга" ,але не "слуга" України. Ось фотографії супутника- в реальному часі,і якщо їх порівняти з минулими фотографіями супутників, то не потрібно бути міністром і нести високопарні слова про імовірність значної екскалації ,а розказати українському народу ,як буде називатися екскалація тією кількістю рашистської зброї,котра є біля границь з Україною і чому вся техніка на знімках вже почищена від снігу в порівнянні з минулими фотографіями?
06.02.2022 19:06
ну так просчитывайте молча.и молча делайте свое дело.пусть наркозельцер подпрыгивает перед микрофоном.
06.02.2022 19:06
И поэтому нам заграница помогает оружием?
06.02.2022 19:07
что вы там готовите, даже во времена майдана соорудили посты из блоков на въездах в город, а вы что сделали?
06.02.2022 19:08
ясно... когда с Лаврской колокольни увидим броню кацапов переезжающих мост патона то тогда уровень опасности будет высокий !? .. я правильно понял !?
06.02.2022 19:08
не... и тогда (не дай Боже) будет токо провокация ! (сарказм)
06.02.2022 19:12
на то время, когда танки на мосту Патона, все виновники уничтожения госбюджета уже сипутца на теплые острова
07.02.2022 08:16
Після заяв Квін і Псакі це вже зрадою не вважається.
06.02.2022 19:10
Зараз не тільки військові повині мобілізуватись, а весь українсткий народ, в Україні живуть вільні люди, і будуть захищати свою свободу від людиноподібних варварів до останього, свобода, або смерть, їх треба нищити всюди, хоооший москаль - мертвий москаль.
06.02.2022 19:12
я йому не вірю і цій 3е команді і маю на це право
06.02.2022 19:12
Ну, припустимо, ок.
"А чо, ***, еси нет"? От що? Ви, мимрики, сподіваєтеся стати "урядом у вигнанні"? Да хєр вам від хряка.
06.02.2022 19:13
Єврей- вічний рятувальник України...Єпть...
06.02.2022 19:15
говорить он может все что угодно (может это у него тактика такая - типа я спокоен и заболтать врага до смерти)) мне (нам) главное чтоб это не останавливало выполнение оборонных заказов и финансирование Армии, не расхолаживало-успокаивало военных, а еще не отталкивало тех, кто хочет помогать, подсказывать и показывать опасность до того, пока она не ударила в линзы...
06.02.2022 19:19
зєхолуй.
(до бану готовий)
06.02.2022 19:19
"Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля похожих ситуаций." Для контроля похожих ситуаций всё необходимое делалось в 2014 году, а не сейчас. Несколько выживших псковских десантников не дадут соврать.
06.02.2022 19:20
У ботаніка Резнікова взор дебіла. "Хто тут?" Нічого жахливого немає для нас, але стільки зброї нам надають, мабуть бізнес Коломойського піде ще більш в гору - торгівля зброєю найуспішніший бізнес.
06.02.2022 19:31
сподіваюся що ні, але якщо так - то то вже остаочно...
06.02.2022 19:49
в нас лишилося останнє життя на цьому рівні! то-ж якщо що - то хоча б по 10 московитів пригорюнити і то вже добре! І для землі родюючої і для московських гадів повзучих!
06.02.2022 19:52
Мирослав Гай: Путін готує локальну бійню, наша задача - не дати політикам капітулювати

06.02.2022, 19:01 • 363 • https://uainfo.org/blognews/1644166583-miroslav-gay-putin-gotue-lokalnu-biynyu-nasha-zadacha-.html#mc-container 2



Зараз є висока імовірність, що на Україну розпочнеться нова фаза військово-політичного тиску РФ.

Про це https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10158089793212163 пише волонтер, громадський діяч Мирослав Гай, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Захопити Україну тими силами, що зосереджені у нас на кордоні РФ не може.

А створити військово-політичний тиск, спробувати нанести ураження нашим угрупуванням, провести локальні операції з великою кількістю загиблих, захоплення прикордонних територій і спробувати перевести тактично-оперативні успіхи в політичні - може... може спробувати.

І тут питання не стільки нашої готовності чинити військовий супротив, скільки чинити супротив політичний.

Київ, як місто, як споруди, ми втримаємо навіть при загрозі килимних бомбардувань, як і інші крупні міста.

Західні партнери швидко припинять ці ігри, в країні де є 15 атомних енергоблоків.

Питання в політичній волі боротися за національний суверенітет та свободу.

Питання, чи ми втримаємо ці міста політично....

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1644075586-new-york-times-rossiya-nahoditsya-na-finalnom-etape-podgotovki.html New York Times: Россия находится на финальном этапе подготовки к вторжению в Украину

Розвідки всіх країн світу, військові та політичні аташе амбасад, іноземні журналісти, експерти та соціологи, як західні, так і російські, проводили останній рік заміри готовності українського суспільства боротися і воювати.

З політиками все зрозуміло, опитували та досліджували суспільство.

Результати суперечливі, інакше ми не опинилися б в такій ситуації. Та і Росія б не ризикувала б, якби була впевнена, що тут стіна.

За моїми оцінками вони хочуть хапнуть частину Сумської області, зайти у межі Донецької та Луганської, забрати Південь, поставити у складну ситуацію Київ зі спробою нас налякати певними діями із заходом їх військ на півночі, які не втягнуться у занадто важкі бої та відійдуть після початку перемовин.

Паніка, хаос забезпечені. США вводить санкції, Німеччина лобіює їх знімання разом з Угорщиною та блокують допомогу, процес затягнеться на десятки років, як показує досвід інших подібних ситуацій.

Україна в менших кордонах з окупованими територіями будує Британсько-Українький-Польський союз.

Це тільки припущення, тільки думка.

Головне у цій ситуації втримати Київ і не дати капітулювати політикам.

І так пробував робити Путін з Порошенко під час Іловайську та Дебальцево, і так само він буде діяти з Зеленським. І коли Петро Порошенко пішов на Мінськ аби зупинити бійню та виграти час та зміцнити армію та організувати міжнародну коаліцію для введення санкцій, то на що піде Зеленський, якщо ми втратимо Суми, а у напрямку Овруч-Іванків підуть колони російської техніки із підтримки їх авіації та ескандерів - ніхто не знає... Я принаймні ні.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1643960783--putin-ne-diyatime-peredbachuvano-klimkin-ozvuchiv-ymovirniy.html "Путін не діятиме передбачувано": Клімкін озвучив ймовірний план Росії зі знищення України

Ми маємо серйозну загрозу, якої не було навіть у 2014.

Бо не було Ескандерів, Каллібрів та таких угрупувань біля наших кордонів.

Зупинити росіян ЗСУ спроможні, питання не в цьому.

Путін розраховує, що українське політичне керівництво та суспільство злякається і не готові до великих втрат при важкій економічно-політичній ситуації в країні, а отже ладні до підписання будь-чого, аби зупинити більшу війну.

Що робити нам?

Ми маємо бути готові до національного супротиву.

Треба, аби в парламент було внесено, як невідкладний, що зробила наприклад Латвія два роки тому, закон про заборону зупиняти супротив навіть при втраті зв'язку з військовим та політичним керівництвом, а будь-які накази про припинення боротьби вважати злочинними.

Де Латвія, в якій немає гарячої фази війни, а де Україна? У них є такий закон, а у нас ні.

Ми живемо у дуже важкий і загрозливий час. І питання стоять дуже прості - Чи існуватиме Україна? Чи існуватиме в чинних кордонах? Чи існуватиме український народ у своїй державі?

Інші питання будуть ставити наступні покоління, якщо ми передамо їм Державу Україну", - пише Мирослав Гай.
06.02.2022 19:43
https://zloy-odessit.livejournal.com/3741976.html?utm_medium=endless_scroll

https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit
6 февраля 2022, 18:20 https://www.livejournal.com/ratings/?country=appropriate&utm_medium=endless_scroll Сейчас запись на 69 месте в рейтинге










11https://zloy-odessit.livejournal.com/3741976.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments 37



Категории:

https://www.livejournal.com/category/armiya?utm_source=post Армия
https://www.livejournal.com/category/obschestvo?utm_source=post Общество

Оккупанты созывают иностранных журналистов в Донецк под готовящуюся "кровавую" провокацию

В последние дни мы можем наблюдать как российские и пророссийские СМИ, а так же информационные площадки на оккупированных территориях Донбасса генерируют огромное количество новостного контента провокационного характера.



Все эти ресурсы, курируемые как МО РФ, так и непосредственно ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), слаженно осуществляют ежедневные вбросы о якобы "провокациях и обстрелах и нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", а также сообщают о "гибели" мирного населения в так называемой "ДНР" от обстрелов "украинской" армии. При этом никаких существенных доказательств оккупанты предоставить не могут, оперируя лишь словоблудием.



Однако интенсивность этих вбросов нарастает с каждым днём, в особенности на фоне того, что неоднократно представителями международных и украинских спецслужб сообщалось о том, что российскими оккупантами планируется масштабная ИПСО с соответствующими "декорациями" и "кровавыми жертвами" и дальнейшим обвинением Украины.


Как известно из анонсов российских и пророссийских ресурсов, 11 февраля в 12:00 в Донецке состоится очередная пресс-конференция так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.



И вот, как мне сообщают мои знакомые в иностранных СМИ журналисты, к ним в редакцию пришло приглашение из "ДНР" на это масштабное пропагандистское шоу Дениса Пушилина, которым будет управлять невидимая рука ГРУ.



Разумеется, никто из уважающих себя иностранных СМИ этот шабаш даже не планирует посещать, но попросили меня прокомментировать, что это может значить исходя из анонсированного релиза этого действа? Почему именно сейчас?



Вашему вниманию текст приглашения, который был отправлен в иностранную редакцию:



"Dear media representatives, we invite you to take part in the press conference of the Donetsk People's Republic Head Denis Pushilin. It will be held on February 11 in Donetsk.



The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People's Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces.



The event will be held both offline and online.



For participation please pass the registration and send an email to [email protected] with attached documents till February 7, 2022 (till 1:00 PM, Moscow time)."



Из анонса пресс-конференции уже видно, какие цели она будет преследовать и что на ней собираются презентовать прессе весь тот список фейков, о которых мы уже слышали от Басурина, Пушилина, т.н. "военкоров" ГРУ и других российских "говорящих голов", и которые ежедневно развенчивают в Украине.



Но Гризодубова не была бы Гризодубовой если бы ко дню или в день пресс -конференции для усиления эффекта "преступлений киевского режима" не провела бы какую-либо "кровавую" провокацию. Особенно с учётом того, что ряд сценариев, о которых упоминалось, до сих пор не были реализованы оккупантами и находятся в ждущем режиме.



Поэтому, на следующей недели можно ожидать всплеск деятельности российских пропагандистов, освещающих и распространяющих подобного рода фейки. Очевидно, что и задействованы, будут более масштабные провокации, что называется - с размахом.
06.02.2022 19:57
Яке воно дурне, той Резніков, те що зараз відбувається, це останній цвях в труну гібридної війни з Лаптестаном.
Дивитися треба ширше і дихати глибше.
Заходу і нам треба лаптей налякати так, щоб цеглою срали.
Найкраща перемога та, що отримується до битви.
06.02.2022 20:00
Якщо десь у Лас-Вегасі чи Монако додумаються відкрити тоталізатор: кацапи на Україну нападуть - не нападуть, то хтось на цьому заробе мільярд зелених.
06.02.2022 20:43
Ти чому,пристосуванець хренов,не закупив каски й бронежилети?!
06.02.2022 20:52
Резніков як і всі жиди в керівницьтві може тільки язиком.
06.02.2022 21:13
Укріплення на кордоні зробив Резніков, а на хера говориш що Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька"
06.02.2022 21:27
Все комментарии панические и деструктивные, а в это время Украина и Турция продолжают наращивать сотрудничество во многих областях. Ясно видно, как у "патриотов", которые маскируются под антирусную, пригорает от этого.
06.02.2022 21:22
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZX0vD8eyr-ZZkPHeRBYv6ujHm7Dx6r8SG0tmouYxiGH9UUAIDELG5MHhvhkeqrJOVl8bw2TkRF_qYoG26SUeX-snaYyfpeen4i82O1UWJ2ClXgsJ_X_HxZRV7_f6CeU8GQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4836052233126937?__cft__[0]=AZX0vD8eyr-ZZkPHeRBYv6ujHm7Dx6r8SG0tmouYxiGH9UUAIDELG5MHhvhkeqrJOVl8bw2TkRF_qYoG26SUeX-snaYyfpeen4i82O1UWJ2ClXgsJ_X_HxZRV7_f6CeU8GQ&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·



Україна - найбільш сприятлива для євреїв країна.

В Україні єврею зробити політичну чи бізнесову кар´єру легше, ніж в Ізраїлі.

В Україні єврею легше розбагатіти чи зробити кар´єру, ніж українцю.

В Ізраїлі для того, щоб стати прем´єрміністром єврею необхідно перед тим відзначитися на війні. В Україні це не обов´язково.

В Україні президент єврей, прем´єр єврей, міністр оборони єврей.

В Ізраїлі (за достовірними даними) президент єврей, прем´єр єврей і міністр оборони єврей, але підтримують вони не українських євреїв, а московських антисемітів. Не Україну, а московію.

Зеєв Жаботинський перевертається в труні!

Голда Меїр перевертається в труні!

Бейліс перевертається в труні!

Євреї видані москвою нацистам у 1939-40 роках перевертаються в трунах!

Єврейські біженці потоплені московицькими підводники первертаються у своїй страшній могилі на морському дні.

Євреї розстріляні московитами під час післявоєнної антисемітської кампанії в СССР перевертаються в своїх невідомих могилах.

Євреї вбиті московською зброєю в арабо-ізраїльських війнах перевертаються в трунах.

Євреї загиблі від терактів вчинених учнями КГБ перевертаються в трунах.

Ізраїль підтримує фараона. Мойсей перевертається в труні.
06.02.2022 21:26
06.02.2022 21:28
Українці, ще раз допустите євреїв до влади вам капець.
06.02.2022 21:36
вже піздно, капець буває лише 1 раз, і він вже настав
07.02.2022 08:20
Від автора блокбастера "+100 бригад і10 річний контракт з ЗСУ" - хух я спокійний
06.02.2022 21:48
і цей сере зеленим калом з рота.
06.02.2022 22:00
07.02.2022 00:44
Кремлю подобаються красиві дати, наприклад 20.02.2022 або 22.02.2022
07.02.2022 06:23
Когда человек идиот, то это надолго
07.02.2022 08:37
Пока в массе люди не кипишуют, только на этом форуме психоз наблюдаю. И это огромный успех, занчит военый шантаж кацапов не достиг своей цели: гречку не сметают, на Запад массрво не тикают, панику не распостраняют. Не вижу поводов не верить Резникову, серьезные военные эксперты тот же Жданов, Бадрак и другие подтвержают правоту министра.
07.02.2022 11:02
 
 