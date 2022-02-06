РУС
Германия не исключает разных вариантов санкций против России в случае нападения на Украину, в частности по "Северному потоку - 2", - Шольц

Германия не исключает разных вариантов санкций против России в случае нападения на Украину, в частности по "Северному потоку - 2", - Шольц

Перед поездкой в США канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину и угрожал последствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мы должны донести до Кремля единый и последовательный сигнал: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь тяжелые последствия для России: политические, экономические и геостратегические", - подчеркнул он.

Шольц добавил, что с этим согласны все европейские союзники.

Читайте также: Украина могла бы получать немецкое оборонное оружие не напрямую от ФРГ, а в рамках европейских поставок, - лидер ХДС Мерц

По его словам, продолжаются дискуссии о том, как дать понять России, что военная агрессия против Украины будет иметь большие последствия.

"Подготовлены очень точные соглашения с США, ЕС и всеми, кого это касается", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что в ответ на усиление агрессии против Украины обсуждаются мощные санкции, включая приостановку ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".

В то же время Шольц повторил, что Германия не будет предоставлять Украине оружие, отметив, что большинство немцев разделяют это мнение.

Читайте также: Сертификация "Северного потока-2" зависит от комплекса факторов. Прилагаем максимум усилий для противодействия его запуску, - Макогон

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

+7
Этот вопрос к любителям кацапосказки про репку. Где дедка ...-внучку. внучок ...-жучку...
06.02.2022 19:51 Ответить
+5
скоро шольц и не такое запоет
06.02.2022 19:47 Ответить
+5
То-же самое Гитлеровская Германия вместе со своим другом Сталиным втюхивала английскому Чемберлену в Мюнхене 1938 года, пока вместо Чемберлена не пришел настоящий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Слава Великобритании 1939 года за Польшу и 2022 год за Украину.
06.02.2022 20:04 Ответить
скоро шольц и не такое запоет
06.02.2022 19:47 Ответить
https://newsland.com/community/8521/content/sohu-frantsiia-i-germaniia-predadut-vostochnuiu-evropu-radi-kompromissa-s-rossiei/7548695 Sohu: Франція та Німеччина зрадять Східну Європу заради компромісу з Росією
06.02.2022 19:52 Ответить
ссылка не открывается, но это и хорошо

меньше в мою голову попадет спама за недорогие деньги

восточная европа тут не при чем, дело вообще не в ценности конкретных территорий.
дело в самой философии запада.
именно согласно ней запад солидарен в отношении к агрессии москвы
06.02.2022 20:00 Ответить
откуда вы берете такие тексты?
что в комменте, что на том сайте - какая-то каша из фраз, которые пишет человек разучившийся мыслить
07.02.2022 08:28 Ответить
При чем банки швейцарии и австрии
У них всех со штатами договора об отмывании левых денег
Я как открывал себе, там столько всего было для подписи - вы в сташном сне не представите
07.02.2022 17:36 Ответить
Тебе что-то не понятно об отрытии счета в австрии и какие в банке подписываешь документы и как штаты там в докумпнтах выглядят?
Ты троллик, сильно не шуми, тебя хорошо видно
07.02.2022 20:55 Ответить
открылась эта туфта
так и знал
домен подпольный, адрес московский
вам не стыдно приличным людям такое г показывать?
06.02.2022 20:31 Ответить
Я его заспамил, и вы спамте.

Он в других ветках фото пуйла постит...
07.02.2022 00:46 Ответить
особенно если начнется и в Германию приедет 3-4 миллионов беженцев
06.02.2022 20:00 Ответить
беженцы - счастье стареющей германии
разговоры о нежелании принимать беженцев - туфта для вас предназначенная
06.02.2022 20:02 Ответить
Шольц поёт муйню. Если бы он сказал, что отказывается вообще от русского газа, нефти, от Северного потока1, то да можно было бы послушать. А приостановка второго потока - сказка для детей ни о чем
06.02.2022 21:55 Ответить
не торопитесь, и вы все увидите воочию
06.02.2022 21:56 Ответить
В том то и дело, что ничего не увижу даже в случае агрессии. Русские нефть и газ для Германии может отключить только Польша. И правильно сделает
06.02.2022 22:41 Ответить
Нефть и газ не то сырье, которое нельзя за год организовать из других источников
07.02.2022 17:43 Ответить
Поляки все организовали и нефть и газ
08.02.2022 20:48 Ответить
) есть еще этого добра на свете

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам

в шекспир
08.02.2022 20:53 Ответить
Этот вопрос к любителям кацапосказки про репку. Где дедка ...-внучку. внучок ...-жучку...
06.02.2022 19:51 Ответить
херасе фантазия
06.02.2022 20:00 Ответить
Вава, а ты возьми и заклейми те санкции, как дружеские амер данные со спутников(о враге у наших границ).
06.02.2022 19:48 Ответить
кажуть Німечина у разі чого обіцяла, ще направити до України велику партію своїх "свінгерів"!
06.02.2022 19:49 Ответить
Запретят поставлять оригинальные глушители к опелям, мерсам и фольксвагенам?
06.02.2022 19:49 Ответить
10 млрд м3 додатково китаю та кацапам по..й на ваш сп2 чи це їх колись зупиняло в пяному угарі
06.02.2022 19:51 Ответить
Україна мае показовий приклад веденя ввйни, це Англія Черчиля, тим паче, шо Україна мае свого, українського Черчиля, це Ярош!
06.02.2022 19:52 Ответить
свят свят свят
06.02.2022 19:57 Ответить
паче, членчиля судить надо было..... бы.
за Дрезден. жаль что твои дед и бабка там не были, шоб я тут этот комент не писал то
06.02.2022 20:01 Ответить
Ну да-да-да, как и Трумана за Хиросиму и Нагасаки. Агрессор должен нести ответственность за свои действия
07.02.2022 00:03 Ответить
и от чего бежало
06.02.2022 19:55 Ответить
тогда *дружок,ротик прикрой и помолчи
06.02.2022 20:06 Ответить
🖕
06.02.2022 19:55 Ответить
Ви санкції ще не включали-щоб їх не виключати...
06.02.2022 19:55 Ответить
ну тут все такие планы разрисовали захвата нас

перербить газопровод и приехали ... а они молодцы в этом деле

и как всегда путйло недооценивает наш народ

у него рабы, а мы САМОСТІЙНІ

бульбаш там тоже пусть подумает ....
06.02.2022 19:59 Ответить
ну уж точно не от тебя
06.02.2022 20:07 Ответить
я тебе больше скажу я даже на пенсию от украины не расчитываю не то что на твои налоги
06.02.2022 20:14 Ответить
нет конечно я имею убд защищая Украину,что кроме как сбежав ты сделал для Украины или твои *миротворцы немцы
06.02.2022 20:24 Ответить
факт один станет херово у немцев побежишь дальше ты человекбез родины ты слуга холодильника
06.02.2022 20:36 Ответить
у меня а6 2003 мне нравится
06.02.2022 20:39 Ответить
что тебе показать?что немцы прадажные шлюхи?
06.02.2022 20:46 Ответить
нет ты просто приспособленец
06.02.2022 20:57 Ответить
сушеная виноградинка богата фруктозой,полезна для могза,какая от тебя польза
06.02.2022 21:07 Ответить
Добавлю, что будет разбита на территории "росии" вся наземная инфраструктура не только СП2, но и СП1, южного и турецкого потока, мало известных мне нефтепроводов и т.п. И под водой все это дерьмо потеряет целостность.
Приказ, если промедлит "верховный" "главнокомандующий" - патентованый предатель зеленский, отдаст Главнокомандующий УДА Д. Ярош, и он будет исполнен.
06.02.2022 20:45 Ответить
типа фрицам газпромовским светит газенваген...бредятина от шольца.
06.02.2022 20:03 Ответить
Ух ти!!! Яка "різка" заява!
06.02.2022 20:03 Ответить
Непреодолимым препятствием являются нефтянное и газовое эмбарго.
Результативность другого спорная и неограничена во времени.
Эмбарго на полгода - это предельный срок, который может выдержать мордор.
Эмбарго - это игла Кощея, которая находится в яйце, которое держит в своих руках Германия.
Инструмент эмбарго уже давным давно установил бы мир в Европе, но им не пользуются. Почему?
06.02.2022 20:04 Ответить
любому тут если сказать - давай у тя зарплатка завтра урезана будет на 10%
= жалобное скуление - за что?
----- а за то шо Бразилия напала на Эквадор, вот за что.

А теперь по честному.... да я и вопроса то не задам - просто(думай...)
те.

стратегов вижу, развелось до.... багато в общем
06.02.2022 20:04 Ответить
Діло в тому що зарплата яка була - така і залишиться. Могла б зрости на 10 доларів.
06.02.2022 20:18 Ответить
так я ж "образно"
а то шо може зрости - ну так, я-я. живіт хіба, та й то якщо на пиво буде бабло.
06.02.2022 20:24 Ответить
Как же она останется такой же, если себестоимость выпускаемой продукции повысится? Для того, что бы она была конкурентоспособной на мировом рынке, надо или цену на производимый товар повышать или на зарплате экономить. И это ещё хорошо если на 10%, а ведь могут целые отрасли остановиться. Нефтехимия, удобрения, из газа и нефти делается, не говоря уж о тепле и энергии. А эмбарго, это добровольное самоудушение всей цепочки производства. И кому это понравится? И сколько там той Украины, и какая от неё польза, что бы за неё убивать производство?
10.02.2022 17:27 Ответить
То-же самое Гитлеровская Германия вместе со своим другом Сталиным втюхивала английскому Чемберлену в Мюнхене 1938 года, пока вместо Чемберлена не пришел настоящий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Слава Великобритании 1939 года за Польшу и 2022 год за Украину.
06.02.2022 20:04 Ответить
ты посмотри как Гнрманию унизили, а потом раззевай свой тупой рот.
гниды тупо думают - ой, ВНИЗАПНАНАПАЛЕНАФСЕХФОЩЫЗЪМЪ
животные тупые - ты и за совок походу, да?
то же самое - Европе понадобились бараки недогноенного быдла совкового. тьху!
06.02.2022 20:27 Ответить
"А Козел себе все скакал козлом, но пошаливать он стал втихомолочку.
Как-то бороду завязал узлом - из кустов назвал Путю сволочью."
06.02.2022 20:09 Ответить
ты уже купил,человек без родины,а похоже прокацапское отребье через впн
06.02.2022 20:12 Ответить
идите на4ой, пассивные 🐔
06.02.2022 20:11 Ответить
бла- бла - бла від німецьких друзів рашистського к,,,ла.Німецькі санкції за окупацію українського Криму і частини Сходу України від 2014 року-будівництво газової труби ,котра має принести в кишеню українського окупанта біля 60 млр.як не більше доларів ,а також мінус 3 млрд для України транзитних грошей,
06.02.2022 20:13 Ответить
да ну ясно что большенство гансов против дачи оружия.... ведь не вас (пока ) собираются бомбить бомбами и ракетами....но кто знает....может это временно и рашка всё исправит....(( вы там так и не поняли что за горе фашизм? был ваш...стал русский...(( передали получается эстафету пострадавшим от вашего фашизма, теперь они заразились им же...
06.02.2022 20:15 Ответить
Вони могли б ще ввести санкції проти Газпрому відкликавши Шредера з посади.
06.02.2022 20:16 Ответить
как говорил недавно Ю.Швец, Путин подарил кетайцам 4.5 кв.км территории, и кетайцЫ радуются как дети - впервые с 1969 года ( с Даманского) заставили таки ползать "российского лидера" перед СИ. А там дальше возврат Владивостока, Благовещенска до и города Свободный. Войска переброжены, так как фюрер нашел другого "супостата" и эта хрень воевать то способна ? Росбалт нашел финна стратега, тот дал строк рузге в два дня для покорения Украины. Скорее будет наоборот - два дня строку и вся эта угрофинская сволочь убежит к себе на болотные просторы. В 1941 их деды так навоевали, что едва успели убежать из Белоруссиии на реку Угру и Оку.
06.02.2022 20:33 Ответить
разговоры для лохов.
по действиям германии уже давно всё понятно.
оружие - нет, потоки - да. шредер из роснефти уже в совете директоров газпрома, ну что еще кому не ясно?
06.02.2022 22:38 Ответить
"Мы должны донести до Кремля единый и последовательный сигнал: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь тяжелые последствия для России: политические, экономические и геостратегические", - подчеркнул Шольц.

Крым и Донбасс уже не считается за нарушение территориальной целостности Украины???!
07.02.2022 03:40 Ответить
 
 