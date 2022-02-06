Германия не исключает разных вариантов санкций против России в случае нападения на Украину, в частности по "Северному потоку - 2", - Шольц

Перед поездкой в США канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину и угрожал последствиями.

"Мы должны донести до Кремля единый и последовательный сигнал: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь тяжелые последствия для России: политические, экономические и геостратегические", - подчеркнул он.

Шольц добавил, что с этим согласны все европейские союзники.

По его словам, продолжаются дискуссии о том, как дать понять России, что военная агрессия против Украины будет иметь большие последствия.

"Подготовлены очень точные соглашения с США, ЕС и всеми, кого это касается", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что в ответ на усиление агрессии против Украины обсуждаются мощные санкции, включая приостановку ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".

В то же время Шольц повторил, что Германия не будет предоставлять Украине оружие, отметив, что большинство немцев разделяют это мнение.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.