Новые санкции США против РФ окажут эффект и на Китай, - советник Байдена Салливан

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну торкнуться і Китаю, при цьому недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи.

Об этом заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Санкции, которые мы введем, окажут эффект и на Китай, потому что они будут и против финансовой системы России, которая, конечно, в частности взаимодействует с экономикой Китая", - сказал он.

"У Китая будет выбор: соблюдать или нет санкций. Если он выберет их несоблюдение, то, конечно, будут предусмотрены штрафы", - продолжил Салливан.

Советник президента США отметил, что, по мнению Вашингтона, негативные последствия возможного вторжения РФ в Украину затронут и Китай.

Также Салливан сказал, что не располагает прямыми свидетельствами того, поднималась ли тема Украины на встрече в Пекине президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.