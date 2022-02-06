РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9564 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Война
8 211 59

Новые санкции США против РФ окажут эффект и на Китай, - советник Байдена Салливан

Новые санкции США против РФ окажут эффект и на Китай, - советник Байдена Салливан

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну торкнуться і Китаю, при цьому недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи.

Об этом заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Санкции, которые мы введем, окажут эффект и на Китай, потому что они будут и против финансовой системы России, которая, конечно, в частности взаимодействует с экономикой Китая", - сказал он.

"У Китая будет выбор: соблюдать или нет санкций. Если он выберет их несоблюдение, то, конечно, будут предусмотрены штрафы", - продолжил Салливан.

Читайте также: "Аннексия Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение", - Салливан о возможных действиях России в отношении Украины

Советник президента США отметил, что, по мнению Вашингтона, негативные последствия возможного вторжения РФ в Украину затронут и Китай.

Также Салливан сказал, что не располагает прямыми свидетельствами того, поднималась ли тема Украины на встрече в Пекине президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Китай (3194) россия (97378) Салливан Джейк (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Салліван дуже потужний радник.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:02 Ответить
+13
Спасибі американцям,що примусили нашу владу Мотор сія жовтопопим не віддати.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:41 Ответить
+11
Бить будут сильно,поэтому косоглазые тоже попадут под раздачу.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Салліван дуже потужний радник.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:02 Ответить
Бить будут сильно,поэтому косоглазые тоже попадут под раздачу.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:06 Ответить
Спасибі американцям,що примусили нашу владу Мотор сія жовтопопим не віддати.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:41 Ответить
ич, пуцінферштеєр, як закрутився - чисто пропелер
показать весь комментарий
06.02.2022 21:07 Ответить
Валите. Пока Китай стухнет, Расея опухнет . От руцькой расеи и так рожки да ножки остались. На Мацкве кавказцы и таджики рулят, на ДВ и Сибири - китайцы. Даже в Юж. Осетии и Абхазии росиянцы это просто ходячие кошельки, которые надо опустошить
показать весь комментарий
06.02.2022 21:21 Ответить
"На Мацкве кавказцы и таджики рулят, на ДВ и Сибири - китайцы"

Русские - это будущие апатриды, у рускких даже автомомного округа нет, никакой терротории нет со словом "русский".
Хотя у людей с фамилией "Лаптев, -ва" возможно, останется море, море Лаптевых.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:26 Ответить
И хрен с ним, с Китаем. Будем производить своё.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:29 Ответить
кацапа,а кто тебе зряплату платит за коменты?
наверное лапти по копейке сбрасываются как на лекарства детям
показать весь комментарий
06.02.2022 21:39 Ответить
на шроте брал?
показать весь комментарий
06.02.2022 22:07 Ответить
и зачем ты лепишь тут на каждой ветке, этот немецкий шрото-мобиль? типа машина у тебя? 15 летка? не смеши людей.....
показать весь комментарий
06.02.2022 22:05 Ответить
не позорься, иди проспись..... только малолетка или дегенерат может позировать рядом с авто
показать весь комментарий
06.02.2022 22:56 Ответить
а потом выставлять его на ветке.....................
показать весь комментарий
06.02.2022 22:57 Ответить
Так вы лучше на Китай санкции введите если не утихомирят своего вассала кремлевского карлика. Китайцы быстро его на бутылку оденут
показать весь комментарий
06.02.2022 21:30 Ответить
Китаю дана ситуація неймовірно вигідна. Вони виграють при ьудь-якому розкладі. Кацапія розпадається - вони отримують Сибір. Кацапія дуже слабне під санкціями иа від війни - вони витискають з неї всі соки - за копійки ресурси скуповують тощо. Кацапія виграє війну і США із Європою утираються - Китай перетворюється з ворога номер один на номер 2 і спокійно собі віджимає Тайвань. Будь-який розклад Китаю на руку.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:08 Ответить
абсолютно правильно. Рашка еще в 90-х годах должна была крякнуть. Но тогда Китай "вырос" бы до Урала. А сейчас стало еще хуже. Китайцы уже в Поволжье
показать весь комментарий
07.02.2022 09:10 Ответить
Желательно, чтоб вводимые санкции затронули еще б Израиль и Германию!!!
показать весь комментарий
06.02.2022 21:33 Ответить
дкмальщиек,мля,кацапский...если германия начнет думать-ты мигом в сызрани окажешься,благо наверняка уже в тырнете наследил
показать весь комментарий
06.02.2022 21:41 Ответить
слышь ты пахарь смердючий, а не пошел-бы ты нах.. отселя? в свой лаптестан! пшел псина, швабротерапию, пропустишь.....
показать весь комментарий
06.02.2022 21:49 Ответить
редакціЯ approved @wiskas_pumius

https://twitter.com/wiskas_pumius/status/1490080037126606850 21 ч



Тим часом реклама запрошує на службу в армію США, пропонуючи найбільший бонус в історії за підписання контракту…

показать весь комментарий
06.02.2022 21:36 Ответить
Почему речь именно про Китай, а не про Германию допустим или Финляндию?
показать весь комментарий
06.02.2022 21:39 Ответить
Потому что Германия согласна на санкции. Они как бы прогнулись под США.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:50 Ответить
Скорее США прогнулись под Германию, отказавшись от санкций за СП-2.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:55 Ответить
На санкции Германия тоже согласилась. Весь этот наезд на Германию был сделан, чтобы они согласились на санкции. И он сработал. Так что всё. Тема закрыта.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:59 Ответить
Когда и на кого был наезд и кто конкретно с чем конкретно согласился?
показать весь комментарий
06.02.2022 22:01 Ответить
Наезд был, что Германия носом вертела. И на неё наехали капитально. И теперь Германия согласна на всё. Наезд сработал, тема закрыта.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:03 Ответить
Это Вы лично так думаете, потому как Вам лично так хочется думать.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:04 Ответить
Я смотрю как всё это происходят. А те кто продолжают критиковать Германию не могут понять, что тема исчерпана и добились что надо.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:05 Ответить
О чём ты?
Германия - гавно.
Сраная Меркельша подосрала всю Европу - и сейчас Германия остаётся самой крупной экономикой но политический вес катится вниз.
Потому что вместо одного гавна-Меркельши пришло другое гавно...
показать весь комментарий
06.02.2022 22:53 Ответить
США нет нужды "прогибаться" (как Вы изволили выразиться) под Германию.
Это же США содержит всю Европу своими взносами в НАТО, а не Германия содержит свои ми взносами оборону США.
Если европейское прогрессивное человечество желает обороняться само - на доброе здоровье, по 4% годовых. Оно им по силам, однако на "странное" (танцы с козлиной башкой, прием африканских "беженцев" и прочие развлечения денег в бюджете уже не останется...)
показать весь комментарий
07.02.2022 07:33 Ответить
Германия давно бы выкинула все американские войска со своей земли и вышла из НАТО. Оно им просто не надо. Но историческая вина, атлантическая солидарность и прочая политика не дают это сделать.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:10 Ответить
Да, очень хотят тевтоны под российский ядерный зонтик.
Но, сдается мне, Пентагону мнение тевтонов малоинтересно.
А тевтонам следует освежить память и вычислить, а сколько они задолжали США и за план Маршалла и за бесперебойную поставку всего, вообще всего, в Западный Берлин.
С учетом инфляции за все прошедшие десятилетия.
Бюджета то хватит у Германии?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:45 Ответить
Вы настолько алчные, что даже оказанной помощью будете попрекать.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:34 Ответить
Потому что не с германскими и не с финскими истребителями российские самолетики над Японским морем пролетели пару месяцев назад.
И учения в Аравийском море (в Аравийском море, Карл, в Аравийском) российский ВМФ проводил не с Германией и не с Финляндией.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:29 Ответить
Може, вирішити всі питання превентивним ядерним ударом по Московії?
По скупченням військ московитів? Поки вони не розлізлись.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:39 Ответить
А, може, краще тобi превентивно оте нещастя, що телiпаеться в тебе мiж ногами, вiдрiзать? Поки ти ще не почав школярок гвалтувати?
показать весь комментарий
06.02.2022 23:09 Ответить
Що, макака макшанська, страшно? На любу силу знайдеться друга сила.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:48 Ответить
Згоден. Знайдеться i на тебе.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:34 Ответить
Короче, всем пи.дец. Не будет ни России, ни Китая.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:48 Ответить
Простите, а мы то каким боком к этим странам относимся?
Вы давно одежду покупали в крупных европейских сетевых магазинах, например, в Marks & Spenser?
Я купила белье нижнее на рождественской распродаже и специально проверила бирки: ни одна вещь не сделана в Китае, НИ ОДНА.
Вьетнам, Бангладеш, Турция - такие страны перечислены, как изготовители.
А без продукции из РФ я своей жизни вообще представить "не могу".
Как без российских товаров мне жить?
Единственный российский товар, который я покупаю - это тортик типа советской конфеты "Мишка" (была такая с картинкой художника Шишкина).
С легкостью моги и не покупать, ибо ем его редко, очень редко...
Покупаю я тортик в польском деликатесном магазине , за все 30 лет жизни в Австралии я в русском продовольственном магазине не была ни разу, мне там как-то ничего не надо.
Зефир? Там очень много сахара.
Пряники? Я их не ем.
Селедка? У поляков отличная селедка, лучшая в мире, на мой вкус.
Русская колбаса? У поляков отличная колбаса, а у итальянцев восхительных салями.

По старой памяти решила год назад литературы прикупить на российском Ozone, так не высылают за рубеж больше они.
Как жить без литературы?
Разве что удавиться.
Или, на карйний случай, просто читать в сети...
показать весь комментарий
07.02.2022 07:41 Ответить
Каких воинов из покон веков? Китай не завоёвывал только ленивый.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:57 Ответить
Все эти боевые мастерства это туфта.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:04 Ответить
Китайцы плохие вояки.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:00 Ответить
Японці гнобили, московити гнобили. Це тільки в останній час , 20 років як Китай почав активно
розбудовувати свої збройні сили.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 22:12 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 22:13 Ответить
китай пока лучше не трогать, иначе они с ****** создадут союз опущеных, и проблем будет больше ...
показать весь комментарий
06.02.2022 22:47 Ответить
" они с ****** создадут союз опущеных" - культурно это называется "автаркия", или "самодостаточная экономика", она же "чучхе".

Для создания самодостаточной экономики требуются отределенные условия:
- большая территория (это есть)
- большое население, чтобы создать внутренний рынок потребления. С этим проблема: население то есть, да нищюки в основном они и в Китае, и в РФ, а чем ниже доход, тем бОльшая часть дохода тратится на еду, ибо пища - это не "эластичная" категория потребления, ее потребление урезать можно лишь до определенного уровня - и не ниже, а на все остальное, включая ботинки, денег как-то уже не остается у лохтората обеих стран.
- наличие ресурсов (это имеется)
- наличие хороших мозгов в башках, желательно инженерных, ибо при ограничениях самодостаточной экономики никак иначе, чем трудами гениев, из "г*вна конфетку" не сделаешь. С этим и в Китае, и в РФ имеются колосссальные проблемы, оттого и строят там здания из "г*wна и веток" по цене дворцов, а вот конфетку создать из дерьма, то есть создать добавленную стоимость - это извините.
Впрочем, китайские тапки-сланцы всегда можно будет по бартеру менять на российский газ.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:51 Ответить
Китай должен почувствовать,что прятаться за спинами больше не получится.И что пустословные заявления Китая о поддержке суверенитета и целостности Украины и в то же время,блокирование санкций против РФ за нарушение той же территориальной целостности не останутся безнаказанными и Китай будет считаться соответчиком РФ
показать весь комментарий
07.02.2022 05:53 Ответить
июнь 2022
газ в европе 3000 долларов нефть 180 долларов
все предприятия остановят свое производство
и будет всем счастье
показать весь комментарий
07.02.2022 06:27 Ответить
 
 