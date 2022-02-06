Новые санкции США против РФ окажут эффект и на Китай, - советник Байдена Салливан
Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну торкнуться і Китаю, при цьому недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи.
Об этом заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Санкции, которые мы введем, окажут эффект и на Китай, потому что они будут и против финансовой системы России, которая, конечно, в частности взаимодействует с экономикой Китая", - сказал он.
"У Китая будет выбор: соблюдать или нет санкций. Если он выберет их несоблюдение, то, конечно, будут предусмотрены штрафы", - продолжил Салливан.
Советник президента США отметил, что, по мнению Вашингтона, негативные последствия возможного вторжения РФ в Украину затронут и Китай.
Также Салливан сказал, что не располагает прямыми свидетельствами того, поднималась ли тема Украины на встрече в Пекине президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Русские - это будущие апатриды, у рускких даже автомомного округа нет, никакой терротории нет со словом "русский".
Хотя у людей с фамилией "Лаптев, -ва" возможно, останется море, море Лаптевых.
наверное лапти по копейке сбрасываются как на лекарства детям
https://twitter.com/wiskas_pumius/status/1490080037126606850 21 ч
Тим часом реклама запрошує на службу в армію США, пропонуючи найбільший бонус в історії за підписання контракту…
Германия - гавно.
Сраная Меркельша подосрала всю Европу - и сейчас Германия остаётся самой крупной экономикой но политический вес катится вниз.
Потому что вместо одного гавна-Меркельши пришло другое гавно...
Это же США содержит всю Европу своими взносами в НАТО, а не Германия содержит свои ми взносами оборону США.
Если европейское прогрессивное человечество желает обороняться само - на доброе здоровье, по 4% годовых. Оно им по силам, однако на "странное" (танцы с козлиной башкой, прием африканских "беженцев" и прочие развлечения денег в бюджете уже не останется...)
Но, сдается мне, Пентагону мнение тевтонов малоинтересно.
А тевтонам следует освежить память и вычислить, а сколько они задолжали США и за план Маршалла и за бесперебойную поставку всего, вообще всего, в Западный Берлин.
С учетом инфляции за все прошедшие десятилетия.
Бюджета то хватит у Германии?
И учения в Аравийском море (в Аравийском море, Карл, в Аравийском) российский ВМФ проводил не с Германией и не с Финляндией.
По скупченням військ московитів? Поки вони не розлізлись.
Вы давно одежду покупали в крупных европейских сетевых магазинах, например, в Marks & Spenser?
Я купила белье нижнее на рождественской распродаже и специально проверила бирки: ни одна вещь не сделана в Китае, НИ ОДНА.
Вьетнам, Бангладеш, Турция - такие страны перечислены, как изготовители.
А без продукции из РФ я своей жизни вообще представить "не могу".
Как без российских товаров мне жить?
Единственный российский товар, который я покупаю - это тортик типа советской конфеты "Мишка" (была такая с картинкой художника Шишкина).
С легкостью моги и не покупать, ибо ем его редко, очень редко...
Покупаю я тортик в польском деликатесном магазине , за все 30 лет жизни в Австралии я в русском продовольственном магазине не была ни разу, мне там как-то ничего не надо.
Зефир? Там очень много сахара.
Пряники? Я их не ем.
Селедка? У поляков отличная селедка, лучшая в мире, на мой вкус.
Русская колбаса? У поляков отличная колбаса, а у итальянцев восхительных салями.
По старой памяти решила год назад литературы прикупить на российском Ozone, так не высылают за рубеж больше они.
Как жить без литературы?
Разве что удавиться.
Или, на карйний случай, просто читать в сети...
розбудовувати свої збройні сили.
Для создания самодостаточной экономики требуются отределенные условия:
- большая территория (это есть)
- большое население, чтобы создать внутренний рынок потребления. С этим проблема: население то есть, да нищюки в основном они и в Китае, и в РФ, а чем ниже доход, тем бОльшая часть дохода тратится на еду, ибо пища - это не "эластичная" категория потребления, ее потребление урезать можно лишь до определенного уровня - и не ниже, а на все остальное, включая ботинки, денег как-то уже не остается у лохтората обеих стран.
- наличие ресурсов (это имеется)
- наличие хороших мозгов в башках, желательно инженерных, ибо при ограничениях самодостаточной экономики никак иначе, чем трудами гениев, из "г*вна конфетку" не сделаешь. С этим и в Китае, и в РФ имеются колосссальные проблемы, оттого и строят там здания из "г*wна и веток" по цене дворцов, а вот конфетку создать из дерьма, то есть создать добавленную стоимость - это извините.
Впрочем, китайские тапки-сланцы всегда можно будет по бартеру менять на российский газ.
газ в европе 3000 долларов нефть 180 долларов
все предприятия остановят свое производство
и будет всем счастье