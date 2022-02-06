Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению ложны, - Трасс
Заявления Москвы об отсутствии у нее планов нового вторжения в Украину ложны.
Такую убежденность выразила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению неправдивы. Мы и наши союзники остаемся непоколебимыми в поддержке Украины", - отметила глава британского МИД.
