Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению ложны, - Трасс

Заявления Москвы об отсутствии у нее планов нового вторжения в Украину ложны.

Такую убежденность выразила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению неправдивы. Мы и наши союзники остаемся непоколебимыми в поддержке Украины", - отметила глава британского МИД.

