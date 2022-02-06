РУС
Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению ложны, - Трасс

Заявления Москвы об отсутствии у нее планов нового вторжения в Украину ложны.

Такую убежденность выразила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению неправдивы. Мы и наши союзники остаемся непоколебимыми в поддержке Украины", - отметила глава британского МИД.

+25
Ждём подписания , пани Министр
06.02.2022 23:07 Ответить
+20
06.02.2022 23:12 Ответить
+13
Там губернатор московії Лукачленко вже на гаагу і санкції наговорив!
Треба санкції Білорусії!
06.02.2022 22:58 Ответить
Там губернатор московії Лукачленко вже на гаагу і санкції наговорив!
Треба санкції Білорусії!
06.02.2022 22:58 Ответить
Пройде два тижня. Закінчаться навчання. І золушка Бульбенфюрер залишиться і крисами замість Іскандерів і великим кабаком від всього світу.
06.02.2022 23:20 Ответить
Вже відомо, що кацапським воякам, яки поїхали на навчання до Беларусі довели, що вони їдуть на 9 місяців.
06.02.2022 23:32 Ответить
На 40 дней…
07.02.2022 00:54 Ответить
шоб демократ почувствовал надо клешню засунуть по локоть и ущипнуть...
06.02.2022 23:04 Ответить
Ждём подписания , пани Министр
06.02.2022 23:07 Ответить
06.02.2022 23:11 Ответить
06.02.2022 23:11 Ответить
Брехня у дусі гебельса, це їх коньок.
06.02.2022 23:12 Ответить
06.02.2022 23:12 Ответить
👍
06.02.2022 23:14 Ответить
звонив родич-українець з ерефії, казав з жалем, що в нас хороші продукти .
Згадує як в 80-х роках сало домашнє їв
06.02.2022 23:29 Ответить
на расею -консерву 200 из дохлых ихтамнетов !
07.02.2022 00:37 Ответить
все все понимают, кроме зелохов которые нас дурят
06.02.2022 23:15 Ответить
Хочу, чтобы все министры были как Лиз Трасс.
06.02.2022 23:17 Ответить
06.02.2022 23:21 Ответить
Відкине тільки копита...
06.02.2022 23:27 Ответить
А Песков - коньки.
06.02.2022 23:31 Ответить
Я тебе расскажу секрет. Британия была главным союзником России с 16 века до 19 го века, когда у них не случился конфликт из-за Среднего Востока, где сошлись их интересы. С того времени Россия начала загнивать. Совпадение? Не думаю.
06.02.2022 23:37 Ответить
На самом деле причина почему так получилась даже идеологической. И Россия, и Британия были протекционистские империи. Но в середине 19 века в Британии победили либералы и Британия стала либеральной монархией. А Россия так и осталась протекционистским государством. Оттого теперь они и враги последние века.
06.02.2022 23:41 Ответить
Хороша Англичанка ....
это вам не Машка-стакан и конь лаврушка....
07.02.2022 00:09 Ответить
Внатуре, из опыта 2014-го года, Защита - Нападение1:16.
07.02.2022 01:55 Ответить
Когда уже объявят победу Великого Байдена над рашкой и весь этот маразм закончится. Это уже начинает утомлять.
07.02.2022 03:11 Ответить
 
 