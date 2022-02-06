Если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет реализовываться, - советник президента США Салливан
Проект газопровода "Северный поток-2" не будет завершен в случае вторжения России в Украину.
Об этом сказал телеканалу NBC советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если Россия вторгнется в Украину, тем или иным образом "Северный поток-2" не будет реализовываться. Россия это понимает", - сказал он накануне визита в Вашингтон канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Он напомнил позицию президента США Джозефа Байдена, что "вторжением" будет считаться пересечение российско-украинской границы наименьшими силами РФ, за чем последуют санкции.
Салливан также сказал, что Европа имеет долгий путь избавления от зависимости от российского газа диверсификации поставок энергоресурсов. При этом администрация США работает над возможностью поставки сжиженного природного газа из других мест, кроме РФ, в Европу на случай чрезвычайных обстоятельств, добавил советник.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Перед поездкой в США Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину.
Он подчеркнул, что в ответ на усиление агрессии против Украины обсуждаются мощные санкции, включая приостановку ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".
АЛЕ...міністр закордонних справ Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам про можливе вторгнення Росії в Україну. ???
Ну що сказати? - Цілий партизанський загін Путіна у владі України !!!
.
У "відповідь" на жорсткі санкції, покликані розірвати її економіку на шматки, вона вводить ще й контрсанкції, що завдають багатомільярдних збитків самим санкціонерам, у яких, в результаті, рвуться шаблони і виникають внутрішні розбіжності, що роз'їдають "дружну сім'ю" юродивих...
но,
подху@ловники - страшнее, эти будут стрелять в спину и неожиданно...
правда они иногда будут носить на блокпост мёд,
со взрывчаткой...
мрази
Весь мир должен объединиться с целью ликвидации ФАШИЗМА в России!"
що раSSея вторглася в Україну ще у 2014 -му, на початку року,
а ПП-2 ви, країни NATO якраз почали будувати після вторгнення, мабуть як подяку за це- путену...
та ще спросіть будь ласка у цього радника, де він був всі ці 8 років ?
Салливан - это кацапо крот, как у нас Ермак...и об этом знаю ВСЕ разведки мира !!!
.. но как и у зеленых в сша на это не обращают внимания... пздц
Оце діло - що що, а торгувати газом для кацапів це святе, бо це кормушка для еліт