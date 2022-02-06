РУС
Если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет реализовываться, - советник президента США Салливан

Проект газопровода "Северный поток-2" не будет завершен в случае вторжения России в Украину.

Об этом сказал телеканалу NBC советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия вторгнется в Украину, тем или иным образом "Северный поток-2" не будет реализовываться. Россия это понимает", - сказал он накануне визита в Вашингтон канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Он напомнил позицию президента США Джозефа Байдена, что "вторжением" будет считаться пересечение российско-украинской границы наименьшими силами РФ, за чем последуют санкции.

Салливан также сказал, что Европа имеет долгий путь избавления от зависимости от российского газа диверсификации поставок энергоресурсов. При этом администрация США работает над возможностью поставки сжиженного природного газа из других мест, кроме РФ, в Европу на случай чрезвычайных обстоятельств, добавил советник.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Перед поездкой в США Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину.

Он подчеркнул, что в ответ на усиление агрессии против Украины обсуждаются мощные санкции, включая приостановку ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



В прошлый раз, зимой 1953-го пахан оказался лежащим без сознания в собственной моче аккурат в ночь на 1 марта.
06.02.2022 23:22 Ответить
06.02.2022 23:31 Ответить
Боже, храни Америку! И избави нас от ху@ла и подху@ловников
06.02.2022 23:26 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



В прошлый раз, зимой 1953-го пахан оказался лежащим без сознания в собственной моче аккурат в ночь на 1 марта.
06.02.2022 23:22 Ответить
"деду-мопеду" Андрію Піонковському в 81 рік хай заздрить кожен !

пане Андрію, респект !!!!!
06.02.2022 23:37 Ответить
Исторические Фото@HistoryFoto



«Капли с кокаином впускать в каждую ноздрю по пять капель через каждые 2 часа».
Рецепт капель с кокаином, выписанный И.Сталину его лечащим врачём профессором В.Виноградовым в августе 1944 г.

06.02.2022 23:50 Ответить
Erich Hartmann@ErichHartmann_

https://twitter.com/ErichHartmann_/status/1490046330332401667 5 февр.



Хз чи цей документ правдивий, але якщо цікаво кокаїн повністю відрубає емпатію і на короткий час робить з людини вкрай ефективного хижака психопата з манією величі і впевненістю у власній всемогутності.
06.02.2022 23:50 Ответить
Видання The Washington Post заявило, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.

АЛЕ...міністр закордонних справ Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам про можливе вторгнення Росії в Україну. ???

Ну що сказати? - Цілий партизанський загін Путіна у владі України !!!
06.02.2022 23:24 Ответить
В мене немає великих сумнівів... якщо ситуація не почне покращуватися, франція, німеччина та їхні послідовники без підозр сумління зрадять своїх східних партнерів заради власної вигоди, тобто задля досягнення компромісу з росією. І зрештою Європейський Союз остаточно перетвориться на лише економічну організацію, а не єдине політичне утворення...
06.02.2022 23:36 Ответить
Росія настільки почувається безпечною та безкарною як і психічно хворі...\
.
У "відповідь" на жорсткі санкції, покликані розірвати її економіку на шматки, вона вводить ще й контрсанкції, що завдають багатомільярдних збитків самим санкціонерам, у яких, в результаті, рвуться шаблони і виникають внутрішні розбіжності, що роз'їдають "дружну сім'ю" юродивих...
06.02.2022 23:46 Ответить
06.02.2022 23:25 Ответить
Боже, храни Америку! И избави нас от ху@ла и подху@ловников
06.02.2022 23:26 Ответить
ху@ло хоть будет стрелять в лицо в голову и грудь
но,
подху@ловники - страшнее, эти будут стрелять в спину и неожиданно...
правда они иногда будут носить на блокпост мёд,
со взрывчаткой...
мрази
06.02.2022 23:38 Ответить
Россия это ФАШИСТСКАЯ страна!

Весь мир должен объединиться с целью ликвидации ФАШИЗМА в России!"
06.02.2022 23:30 Ответить
06.02.2022 23:31 Ответить
передайте цьому раднику президента США,
що раSSея вторглася в Україну ще у 2014 -му, на початку року,
а ПП-2 ви, країни NATO якраз почали будувати після вторгнення, мабуть як подяку за це- путену...
та ще спросіть будь ласка у цього радника, де він був всі ці 8 років ?
06.02.2022 23:32 Ответить
передай в лахту, что премию не заработал, спалился
06.02.2022 23:47 Ответить
а где вообще зе, опять на сейшелах а салливан за него...
06.02.2022 23:45 Ответить
На шашликах.
06.02.2022 23:48 Ответить
Охота на последнего покровителя диктаторов..... и под китайским лопухом не спрячется....
07.02.2022 00:05 Ответить
блин.. какой-то маразм пришел в белый дом вместе с шизофреником бидоном !!!
Салливан - это кацапо крот, как у нас Ермак...и об этом знаю ВСЕ разведки мира !!!
.. но как и у зеленых в сша на это не обращают внимания... пздц
07.02.2022 00:16 Ответить
Тільки вдумайтесь у смисл заголовку… і хтось каже ,що Захід не підкладає дрова у полум'я майбутнього пожарища?
07.02.2022 00:30 Ответить
Зачем им СП 2 если они захватят Украину?
07.02.2022 00:34 Ответить
Гадаю,що вже всі зрозуміли,навіщо та кому дуже треба війна.По перше закрити питання з ковідом,бо вже є наслідки,а по друге закрити всім очі на свое економічне провальне байденовське керування.СП-2 треба зупинити всіма засобами.
07.02.2022 01:10 Ответить
В Украины есть только один выход защитится от вторжения.Создать на Южмаше 50 ракет средней дальности.Боеголовки снабдить химическим оружием и применить в случае нападения.Удары наносить по крупным городам противника
07.02.2022 01:33 Ответить
Проєкт газопроводу "Північний потік-2" не буде завершений у разі вторгнення Росії в Україну. Джерело:
Оце діло - що що, а торгувати газом для кацапів це святе, бо це кормушка для еліт
07.02.2022 01:33 Ответить
07.02.2022 01:34 Ответить
а как предусмотрится вариант,если атака состояится ПОСЛЕ запуска этого "Сев.-2" ????...Потом немцы опять начнут убеждать,что Европа не обойдётся без РФ и надо будет продолжать "понимать Путина" ? )
07.02.2022 05:56 Ответить
Если нападут на Украину то накажут Германию и Францию?
07.02.2022 08:21 Ответить
Якщо Росія вторгнеться в Україну - А вона ще не вторглась? Ні на Донбас ні в Крим?
07.02.2022 09:20 Ответить
 
 