Блинкен и Ле Дриан обсудили, как доказать России, что она дорого заплатит в случае усиления агрессии против Украины, - Госдеп США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы напряжения на украинско-российской границе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Разговор состоялся накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, запланированного на 7 и 8 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Блинкен и Ле Дриан обсудили "нынешние усилия союзников НАТО, партнеров ЕС, членов "Группы семи" и других партнеров, чтобы отреагировать на длительное накопление российских войск на украинских границах, и важность продолжения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении Государственного департамента США.
Стороны также обсудили "общие усилия, чтобы укрепить Восточный фланг НАТО, и сделать все, чтобы Россия поняла высокую цену, которую она заплатит, если прибегнет к дальнейшему вторжению в Украину".
німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих
А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...
І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
доводити раSSее, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії, те ж саме, що дати патрон вертухаю, котрий не вбив тебе з першого разу
а страну надо морально готовить к атаке ,
к возвращению и удержанию оккупированных врагом земель,
+ КУБАНЬ забирать в качестве компенсации за агрессию !
нам вже дійсно чужого не треба !
а своє не віддамо !!!
ушёл,
тихесенько ....
Болота з Залісся негативно впливають на психіку людей.