Блинкен и Ле Дриан обсудили, как доказать России, что она дорого заплатит в случае усиления агрессии против Украины, - Госдеп США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы напряжения на украинско-российской границе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Разговор состоялся накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, запланированного на 7 и 8 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен и Ле Дриан обсудили "нынешние усилия союзников НАТО, партнеров ЕС, членов "Группы семи" и других партнеров, чтобы отреагировать на длительное накопление российских войск на украинских границах, и важность продолжения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении Государственного департамента США.

Стороны также обсудили "общие усилия, чтобы укрепить Восточный фланг НАТО, и сделать все, чтобы Россия поняла высокую цену, которую она заплатит, если прибегнет к дальнейшему вторжению в Украину".

