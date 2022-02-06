РУС
Блинкен и Ле Дриан обсудили, как доказать России, что она дорого заплатит в случае усиления агрессии против Украины, - Госдеп США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы напряжения на украинско-российской границе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Разговор состоялся накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, запланированного на 7 и 8 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен и Ле Дриан обсудили "нынешние усилия союзников НАТО, партнеров ЕС, членов "Группы семи" и других партнеров, чтобы отреагировать на длительное накопление российских войск на украинских границах, и важность продолжения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении Государственного департамента США.

Стороны также обсудили "общие усилия, чтобы укрепить Восточный фланг НАТО, и сделать все, чтобы Россия поняла высокую цену, которую она заплатит, если прибегнет к дальнейшему вторжению в Украину".

+6
Кацап перекладається як живодер. Що їм доводити?
Болота з Залісся негативно впливають на психіку людей.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:09 Ответить
+6
Постачання Україні зброї - це політика стримування росії від агресії...

німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих

А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...

І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:10 Ответить
+6
може він в ліс ...

ушёл,
тихесенько ....
показать весь комментарий
07.02.2022 00:11 Ответить
та легко...верните нам ядерный статус.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:53 Ответить
Постачання Україні зброї - це політика стримування росії від агресії...

німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих

А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...

І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:10 Ответить
******* з австріяками пропустив..
показать весь комментарий
07.02.2022 00:15 Ответить
вони дійсно усі там такі наївні та смішні, як діти, чи шо..., мля....

доводити раSSее, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії, те ж саме, що дати патрон вертухаю, котрий не вбив тебе з першого разу
показать весь комментарий
06.02.2022 23:55 Ответить
Надо поменять озабоченность действиями маньяка на решительные меры по его иммобилизации.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:55 Ответить
Розказати їм про те, що сп-2 не буде запущено. І все.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:56 Ответить
Салліван, розкажи Блінкену і Ле Дріану, що треба робити.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:58 Ответить
вызывайте бухгальтера, он пояснит
показать весь комментарий
07.02.2022 00:00 Ответить
буркхальтер, со швейцарии
показать весь комментарий
07.02.2022 00:05 Ответить
Залишилося два.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:05 Ответить
кто сомневается в победе - тот готовится только к обороне и занимает оборону...
а страну надо морально готовить к атаке ,
к возвращению и удержанию оккупированных врагом земель,
+ КУБАНЬ забирать в качестве компенсации за агрессию !
показать весь комментарий
07.02.2022 00:05 Ответить
хоть бы пропаганду какацю запустили типа защити семью, но нет, полные импотенты
показать весь комментарий
07.02.2022 00:07 Ответить
не тільки Кубань, а ще Стародубщину. Курськ і Брянськ - як східний кордон Русі.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:16 Ответить
після лютого 2014 року,
нам вже дійсно чужого не треба !
а своє не віддамо !!!
показать весь комментарий
07.02.2022 00:20 Ответить
Так вы уже отдали!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 04:22 Ответить
Южная часть Беларуси, которую отдали за Крым
показать весь комментарий
07.02.2022 02:12 Ответить
Да и весь Дальний Восток и Сибирь и города Золотого кольца, и Дон и Волгу и почти весь Кавказ с ихними банановыми республиками. И Крым чуть не забыли, тоже надо возвращать в родную Украину. Они Украинские и по праву основания и по этническому составу населения и по менталитету.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:25 Ответить
Фантазёр,однако!
показать весь комментарий
07.02.2022 04:21 Ответить
Кстати, а где президент… тут все упираться за нас, а где тот у кого должна быть ж.па в мыле от переговоров и встреч с нашими партнерами
показать весь комментарий
07.02.2022 00:05 Ответить
Шо, не відповідає на твої пости?
показать весь комментарий
07.02.2022 00:07 Ответить
може він в ліс ...

ушёл,
тихесенько ....
показать весь комментарий
07.02.2022 00:11 Ответить
Чим далі в ліс, тим більше дятлів.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:14 Ответить
чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки…
показать весь комментарий
07.02.2022 00:15 Ответить
🤣
показать весь комментарий
07.02.2022 07:26 Ответить
Бачуть що воно ніяке, тому і впираються.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:12 Ответить
Пупину нужно внимание, для утешения своей вы ажности, только и всего)
показать весь комментарий
07.02.2022 00:08 Ответить
так, він хворий на мегаломанію
показать весь комментарий
07.02.2022 00:10 Ответить
Он просто боиться,сильно очень!
показать весь комментарий
07.02.2022 04:23 Ответить
Зе весь час милиться на зустріч з Путіним "для утешения своей преданности и важности..."
показать весь комментарий
07.02.2022 00:15 Ответить
и влажности...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:19 Ответить
Кацап перекладається як живодер. Що їм доводити?
Болота з Залісся негативно впливають на психіку людей.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:09 Ответить
Так вони на виборах символу міста Новосибірськ вибрали орангутанга. Мабуть скоро його виберуть і символом всієї ерефії. https://www.bbc.com/russian/news-60262412?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
показать весь комментарий
07.02.2022 08:17 Ответить
"Цього тижня Чаус дасть інтерв'ю, в якому розповість, як його українська розвідка викрадала, колола спеціальними препаратами та морила голодом. І все для того, щоб він дав покази на Порошенка", - заявив ексгенпрокурор Луценко
показать весь комментарий
07.02.2022 00:10 Ответить
Луценко видав харді з Влащенко інсайд про ось ось злив інтерв"ю з Чаусомпро те, як його примушували датипоказа на Порошенко
показать весь комментарий
07.02.2022 06:40 Ответить
Вата дорого заплатит когда жижа пойдёт в спять...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:12 Ответить
Якби параша знала шо Україна має ******* засоби ПРО(шось на кшталт "Patriot") та достатню кількість ******** систем ППО - вона навіть на думці не мала б намірів щодо подальшого вторгнення вглиб нашої країни, чи взагалі про розширення агресії. Згадайте тільки який гвалт у них здійнявся, як в них дупа пригоріла - коли вони побачили що Україна впритул підійшла до створення ОТРК "Грім-2"("Сапсан"), фактично "нейтралізатора" їх "іскандерів" та "С-400". Навіть створення ПКР "Нептун"(шо здатен двома - трьома дивізіонними залпами потопити усі їх шкаралупи у Севастопільській бухті) викликало у них панічну атаку і приступ медвежої хвороби. Висновок один: тільки наявність в України добре озброєної боєздатної армії здатна довести ***** шо його місце у параші "на очкє", і що в Україну йому нефуй рипатись! А усі ті "дипломатичні бла- бла-бла" йому "да лампачкі"! Це кінчений гопник, шо добре розуміє тільки одну мову - мову добрячої піздюліни!!
показать весь комментарий
07.02.2022 00:33 Ответить
Шо-та меня гложут смутные догадки, шо чмошником по имени "моль" понукае роискомитет-300 - старых совкопердунов-силовиков-КГБистов. Но им пришла пора включить Тизякова и не выпендриваться, мож пару лет еще и поживут.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:35 Ответить
Позвоните Эрдогану он за 30 секунд вас научит как правильно говорить с Х..йлом.
показать весь комментарий
07.02.2022 05:16 Ответить
Блинкен и Ле Дриан обсудили сумму, которую заплатит россия. Боятся как бы не продешевить. Торгуются за Украину.
показать весь комментарий
07.02.2022 06:58 Ответить
А кто ещё не обсуждал это?
показать весь комментарий
07.02.2022 07:43 Ответить
 
 