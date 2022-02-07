В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который позволил бы снизить зависимость Европы от РФ, - La Vanguardia
В НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.
Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на собственные источники в правительстве Испании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, план состоит в том, чтобы "превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу, способную значительно ослабить сильную зависимость Германии и Центральной Европы от российского газа". В частности, рассматривается вариант восстановления нереализованного в свое время проекта Midcat, предложенного в 1950-х годах бывшим французским лидером Шарлем де Голлем. Это средиземноморский газовый коридор, маршрут которого пролегает через Испанию – Францию – Германию, которым планировали доставлять газ из Алжира на заводы в бассейне Рейна. Три года назад от этого проекта отказались, сочтя его нерентабельным в условиях быстрого замещения газа альтернативными источниками энергии.
"Восстановление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы находится на рабочих столах НАТО", - пишет издание.
Отмечается, что особый интерес в реализации этого проекта проявляет Германия, которая очень зависит от российского газа. По данным газеты, газопровод Midcat позволил бы ежегодно отправлять в Европу дополнительно около 7 миллиардов кубометров алжирского природного и сжиженного газа. Его хранением и переработкой занимались бы восемь заводов по регазификации в Испании и Португалии. Также к этому газопроводу могут подключить крупнейший в Европе регазификационный завод в порту Барселоны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як вам новий бренд?
Ти на яких наркотиках сидиш, ЗЕбанате ?
Хіба комуняки не 30% Німеччини захопили? А вся промисловість в Західній Німеччині.
должен был появиться до
появления NATO
может тогда и расширения оного бы не понадобилось
Неймовірно, як фотографу вдалося зібрати в одному місці стількох ушльопків?