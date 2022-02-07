В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который позволил бы снизить зависимость Европы от РФ, - La Vanguardia

В НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на собственные источники в правительстве Испании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, план состоит в том, чтобы "превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу, способную значительно ослабить сильную зависимость Германии и Центральной Европы от российского газа". В частности, рассматривается вариант восстановления нереализованного в свое время проекта Midcat, предложенного в 1950-х годах бывшим французским лидером Шарлем де Голлем. Это средиземноморский газовый коридор, маршрут которого пролегает через Испанию – Францию ​​– Германию, которым планировали доставлять газ из Алжира на заводы в бассейне Рейна. Три года назад от этого проекта отказались, сочтя его нерентабельным в условиях быстрого замещения газа альтернативными источниками энергии.

"Восстановление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы находится на рабочих столах НАТО", - пишет издание.

Также читайте: Bloomberg опубликовал список международных компаний, которые могут пострадать от нападения РФ на Украину

Отмечается, что особый интерес в реализации этого проекта проявляет Германия, которая очень зависит от российского газа. По данным газеты, газопровод Midcat позволил бы ежегодно отправлять в Европу дополнительно около 7 миллиардов кубометров алжирского природного и сжиженного газа. Его хранением и переработкой занимались бы восемь заводов по регазификации в Испании и Португалии. Также к этому газопроводу могут подключить крупнейший в Европе регазификационный завод в порту Барселоны.