В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который позволил бы снизить зависимость Европы от РФ, - La Vanguardia

В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который позволил бы снизить зависимость Европы от РФ, - La Vanguardia

В НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на собственные источники в правительстве Испании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, план состоит в том, чтобы "превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу, способную значительно ослабить сильную зависимость Германии и Центральной Европы от российского газа". В частности, рассматривается вариант восстановления нереализованного в свое время проекта Midcat, предложенного в 1950-х годах бывшим французским лидером Шарлем де Голлем. Это средиземноморский газовый коридор, маршрут которого пролегает через Испанию – Францию ​​– Германию, которым планировали доставлять газ из Алжира на заводы в бассейне Рейна. Три года назад от этого проекта отказались, сочтя его нерентабельным в условиях быстрого замещения газа альтернативными источниками энергии.

"Восстановление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы находится на рабочих столах НАТО", - пишет издание.

Также читайте: Bloomberg опубликовал список международных компаний, которые могут пострадать от нападения РФ на Украину

Отмечается, что особый интерес в реализации этого проекта проявляет Германия, которая очень зависит от российского газа. По данным газеты, газопровод Midcat позволил бы ежегодно отправлять в Европу дополнительно около 7 миллиардов кубометров алжирского природного и сжиженного газа. Его хранением и переработкой занимались бы восемь заводов по регазификации в Испании и Португалии. Также к этому газопроводу могут подключить крупнейший в Европе регазификационный завод в порту Барселоны.

Газ (10269) газопровод (833) Испания (891) НАТО (10360)
+20
Оце вже діло.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:18 Ответить
+18
Якщо додати газогони з Алжиру та Норвегії, то можна рашку буде посилати на х...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:22 Ответить
+18
Шарль де Голль далеко дивився
показать весь комментарий
07.02.2022 00:23 Ответить
Оце вже діло.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:18 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 00:27 Ответить
Путін здається - Генде гох...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:30 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 00:56 Ответить
У Лівії затримали партію гашишу із зображенням Володимира *****.
Як вам новий бренд?
Як вам новий бренд?
показать весь комментарий
07.02.2022 00:37 Ответить
Якщо додати газогони з Алжиру та Норвегії, то можна рашку буде посилати на х...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:22 Ответить
Не так воно все просто "додати". Вже б за багато десятиріч "додали" та щось пішло не так...
показать весь комментарий
07.02.2022 07:53 Ответить
Шарль де Голль далеко дивився
показать весь комментарий
07.02.2022 00:23 Ответить
А потом следующие власти все просрали
показать весь комментарий
07.02.2022 00:26 Ответить
Їх банально підкупив путя...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:32 Ответить
слиш хто такий путя?
показать весь комментарий
07.02.2022 00:39 Ответить
твій брат - за духом..
показать весь комментарий
07.02.2022 00:59 Ответить
Твій путчя мій брат за духом?
Ти на яких наркотиках сидиш, ЗЕбанате ?
показать весь комментарий
07.02.2022 01:18 Ответить
Ну а як йому було не дивитись, коли францію додали в переможці в 45 лише для того щоб лінія до якої ссср відтяпає Європу проходила через Німетчину. Лише завдяки Черчелю навпіл поділили Німетчину а не Францію.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:38 Ответить
Не знаю про Францію.
Хіба комуняки не 30% Німеччини захопили? А вся промисловість в Західній Німеччині.
показать весь комментарий
07.02.2022 06:00 Ответить
штука в тому, що Франція капітулювала і тому розгдядалясь вже як німецька територія і сталін хотів ідти далі, саме тому і американці так поспішали з нормандською висадкою в день Д в 44, щоб сссра не було до самої Іспанії
показать весь комментарий
07.02.2022 08:58 Ответить
А потім Франція омікронилась
показать весь комментарий
07.02.2022 08:27 Ответить
такой замечательный газопровод
должен был появиться до
появления NATO
может тогда и расширения оного бы не понадобилось
показать весь комментарий
07.02.2022 00:30 Ответить
Газовая труба из Алжира -***-лу в задницу!
показать весь комментарий
07.02.2022 00:41 Ответить
Навіть довжина у цього Midcata подібна до кацапського - 1250 км
показать весь комментарий
07.02.2022 00:55 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 00:56 Ответить
Сейчас Рютте уже не такой весёлый
показать весь комментарий
07.02.2022 01:01 Ответить
Унікальне фото.
Неймовірно, як фотографу вдалося зібрати в одному місці стількох ушльопків?
показать весь комментарий
07.02.2022 04:19 Ответить
Немцы "очень" чесны и прямолинейны: https://www.hamburg.de/tickets/e/14969770/russische-comedy-show-kvartal-95/
показать весь комментарий
07.02.2022 04:18 Ответить
что-то 7 млрд кубов - это как то маловато.
показать весь комментарий
07.02.2022 01:42 Ответить
+ Норвегия
показать весь комментарий
07.02.2022 02:06 Ответить
+ Израиль
показать весь комментарий
07.02.2022 02:06 Ответить
+ Египет
показать весь комментарий
07.02.2022 02:07 Ответить
+ОПЕК
показать весь комментарий
07.02.2022 02:08 Ответить
+США
показать весь комментарий
07.02.2022 02:08 Ответить
+Азербайджан через Турцию
показать весь комментарий
07.02.2022 02:09 Ответить
это то понятно. я немного про другое. просто работы по проектированию и прокладке трубопровода они конечно будут меньше, чем у, допустим, северного потока, но, вряд ли, что в 8 раз. Ну, то есть, выгодно ли будет городить это все, чтоб по итогу получить всего 7 млрд в год
показать весь комментарий
07.02.2022 02:50 Ответить
А ШО ДЕЛАТЬ?
показать весь комментарий
07.02.2022 02:55 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
07.02.2022 03:01 Ответить
А якого ж дідька допустили будівництво ПП-2, на халяву і оцет солодкий?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:09 Ответить
Німці вклали в ПП-2 львину долю на умовах повернення газом за фіксованою ціною і тепер пісяють кип'ятком по ногах. Китайці на понти(сіла сібірі) не піддались
показать весь комментарий
07.02.2022 09:00 Ответить
Похоже в Европе все мечтают стать газовыми шлангами. Теперь и Испания туда же.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:09 Ответить
Читаю, тут восторгаются этой идеей. Это плюс Европе, а что будет с этого иметь Украина?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:17 Ответить
Ослабление параши.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:51 Ответить
 
 