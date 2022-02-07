США продолжают попытки отвлечь Россию от нападения на Украину, - представитель США в ООН Томас-Гринфилд
Соединенные Штаты Америки до сих пор работают над тем, чтобы отговорить Россию сделать неправильный выбор и выбрать эскалацию.
Об этом сообщила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в программе "Состояние государства" на канале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
На вопрос ведущего, насколько вероятно, по ее мнению, вторжение России в Украину, она ответила, что США до сих пор работают через дипломатические каналы, в то же время решая вопросы безопасности.
Томас-Гринфилд также напомнила, что на прошлой неделе США инициировали заседание Совета Безопасности ООН, "чтобы россияне услышали объединенный голос подавляющего большинства членов Совета безопасности, что они (россияне. – Ред.) должны искать дипломатическое решение своих обеспокоенностей по поводу безопасности".
Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією.
Віслюк бабло рубає поки президент.
Ну коли йому країною займатися
ПРацюєте по касабським методам.
Це ж навіть не "останнє рішуче занепокоєння"..
А як же мужествєнно астанавіть или хєроіческі прєсєчь?
Та вони зараз просто нахабно сцють в очі своїм же ботам ))
Російські генерали - "генерали вчорашньої війни": все надіються на танки - про це і ДАП показав- гнали під прикриттям "броні" "спецуру" І багато вона їм допомогла?! Білоруська армія взагалі не має бойового досвіду - "гарматне м"ясо"! Ті хто воював у Афгані - вже на пенсії давно!
Як казав генерал у фільмі "Гарячий сніг": "Главное было - выбить у них танки!" А без танків піхота нікуди не піде - закопаються на височинах і сидітимуть під обстрілом (в низинах же "хлюпатиме"!) А з "літаючими танками" розберуться "Стінгери" - їх росіяни знають ще по Афгану Бувало навіть спеціально пили сиру воду щоб захворіть дизентерією і не літать на "бойові"