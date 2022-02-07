РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9744 посетителя онлайн
Новости Война
2 591 13

США продолжают попытки отвлечь Россию от нападения на Украину, - представитель США в ООН Томас-Гринфилд

США продолжают попытки отвлечь Россию от нападения на Украину, - представитель США в ООН Томас-Гринфилд

Соединенные Штаты Америки до сих пор работают над тем, чтобы отговорить Россию сделать неправильный выбор и выбрать эскалацию.

Об этом сообщила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в программе "Состояние государства" на канале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос ведущего, насколько вероятно, по ее мнению, вторжение России в Украину, она ответила, что США до сих пор работают через дипломатические каналы, в то же время решая вопросы безопасности.

Томас-Гринфилд также напомнила, что на прошлой неделе США инициировали заседание Совета Безопасности ООН, "чтобы россияне услышали объединенный голос подавляющего большинства членов Совета безопасности, что они (россияне. – Ред.) должны искать дипломатическое решение своих обеспокоенностей по поводу безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен и Ле Дриан обсудили, как доказать России, что она дорого заплатит в случае усиления агрессии против Украины, - Госдеп США

Автор: 

россия (97399) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ти, мавпо колодязьна, хоч і намагаєшся писати українською, а через шви пацаком тхне.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:07 Ответить
+3
Бо як віддасть "папі Бені" то вже тих грошей не побачить! Вони ж один одного вже давно знають!
показать весь комментарий
07.02.2022 08:30 Ответить
+2
Наркоман навіть у сліпий траст бубушкі Бєні не віддав а на пряму порушує вимогу закона не мати бізнесу .
показать весь комментарий
07.02.2022 02:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віслюк Оманський 2 лютого в Укрпатенті, зареєстрував на себе торгові марки - російською Разсмеши комика, KVARTAL 95 і Слуга народа - це вже п'ята її реєстрація.
Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією.
Віслюк бабло рубає поки президент.
Ну коли йому країною займатися
показать весь комментарий
07.02.2022 01:50 Ответить
Неужели дадим сбежать?
показать весь комментарий
07.02.2022 02:00 Ответить
Наркоман навіть у сліпий траст бубушкі Бєні не віддав а на пряму порушує вимогу закона не мати бізнесу .
показать весь комментарий
07.02.2022 02:04 Ответить
через 2 рочки вiдповiсть
показать весь комментарий
07.02.2022 02:38 Ответить
Ей.. "зальотні" !?.Тут базар про ***** та мордор, а не зеклоуна!?
ПРацюєте по касабським методам.
показать весь комментарий
07.02.2022 05:35 Ответить
ти, мавпо колодязьна, хоч і намагаєшся писати українською, а через шви пацаком тхне.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:07 Ответить
Спробуй хоч раз заробити грошей, а не клянчити. Піди в атб підлогу помий, чи що ще ти там вмієш? Женщіна навчись нарешті самостійності, ти вже доросла кобила!!
показать весь комментарий
07.02.2022 07:11 Ответить
Злиняй "пригожинське проксі"
показать весь комментарий
07.02.2022 07:53 Ответить
Бо як віддасть "папі Бені" то вже тих грошей не побачить! Вони ж один одного вже давно знають!
показать весь комментарий
07.02.2022 08:30 Ответить
Шо сі значить теє "відохотити"?
Це ж навіть не "останнє рішуче занепокоєння"..
А як же мужествєнно астанавіть или хєроіческі прєсєчь?
Та вони зараз просто нахабно сцють в очі своїм же ботам ))
показать весь комментарий
07.02.2022 07:17 Ответить
Українському "їжаку" англосакси та інші тверезо мислячі народи Європи активними темпами нарощують високотехнологічні "колючки" Це вже не "голодранці у "в"єтнамках" і з кулеметами "максим"
Російські генерали - "генерали вчорашньої війни": все надіються на танки - про це і ДАП показав- гнали під прикриттям "броні" "спецуру" І багато вона їм допомогла?! Білоруська армія взагалі не має бойового досвіду - "гарматне м"ясо"! Ті хто воював у Афгані - вже на пенсії давно!
Як казав генерал у фільмі "Гарячий сніг": "Главное было - выбить у них танки!" А без танків піхота нікуди не піде - закопаються на височинах і сидітимуть під обстрілом (в низинах же "хлюпатиме"!) А з "літаючими танками" розберуться "Стінгери" - їх росіяни знають ще по Афгану Бувало навіть спеціально пили сиру воду щоб захворіть дизентерією і не літать на "бойові"
показать весь комментарий
07.02.2022 08:44 Ответить
Зеленский же сказал что войны не будет...
показать весь комментарий
07.02.2022 10:11 Ответить
 
 