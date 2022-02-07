США продолжают попытки отвлечь Россию от нападения на Украину, - представитель США в ООН Томас-Гринфилд

Соединенные Штаты Америки до сих пор работают над тем, чтобы отговорить Россию сделать неправильный выбор и выбрать эскалацию.

Об этом сообщила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в программе "Состояние государства" на канале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос ведущего, насколько вероятно, по ее мнению, вторжение России в Украину, она ответила, что США до сих пор работают через дипломатические каналы, в то же время решая вопросы безопасности.

Томас-Гринфилд также напомнила, что на прошлой неделе США инициировали заседание Совета Безопасности ООН, "чтобы россияне услышали объединенный голос подавляющего большинства членов Совета безопасности, что они (россияне. – Ред.) должны искать дипломатическое решение своих обеспокоенностей по поводу безопасности".

