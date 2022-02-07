РУС
Байден и Макрон согласились, что их команды будут продолжать консультации с Украиной по поводу действий РФ

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Лидеры обсудили текущие дипломатические и сдерживающие усилия в ответ на то, что Россия продолжает военное наращивание вблизи границ Украины и подтвердили свою поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Они согласились, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в частности, с Украиной", - говорится в публикации.

Напомним, планируется, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Киев 8 февраля.

