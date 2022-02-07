За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного и Песков, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.