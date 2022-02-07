За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного и Песков, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=4PLyg-tJ-Sg&feature=emb_logo