За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного и Песков, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

обстрел (29713) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
В цей день 2018 року відбувся розгром рос.найманців "ЧВК Вагнера" під Дайр-ез-Заур амер.військами у Сирії. мокшанський штаб традиційно відповідав що «їх там немає». Втрати свинопсів від 215 до 644 (дані у різн.джерелах різняться). Американці втрат не зазнали.
https://www.youtube.com/watch?v=4PLyg-tJ-Sg&feature=emb_logo
07.02.2022 07:19 Ответить
"втрат нема"- кращій початок дня!
07.02.2022 15:12 Ответить
 
 