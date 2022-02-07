США открыты для переговоров с РФ, но если она решит пойти другим путем, то мы готовы к этому, - советник Байдена Салливан

США открыты для обсуждения с Кремлем вопроса европейской безопасности, но также готовы к любым действиям России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News.

"Мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами вести переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес, когда речь идет о европейской безопасности, - сказал он. - Это могут быть взаимные ограничения на размещение наступательных ракет, большая прозрачность, механизмы снижения вероятности ошибки или эскалации в случае инцидентов на море или в воздухе. Мы готовы сделать все это так, как делали за последние десятилетия холодной войны и после нее".

По словам Салливана, если Россия заинтересована в том, чтобы сесть за стол переговоров, то США готовы прийти на эти переговоры в сопровождении союзников и партнеров.

Но "если Россия решит пойти по иному пути, мы готовы и к этому", подчеркнул он.

Он отметил, что США готовы защищать военными средствами союзников из НАТО, при этом оказывать "оборонную помощь" и "другие формы поддержки" Украине.

"Президент уже несколько месяцев ясно дает понять, что Соединенные Штаты не отправляют войска, чтобы начать или вести войну с Россией в Украине. Мы направили силы в Европу для защиты территории НАТО. У нас есть священное обязательство в соответствии со статьей 5 (Североатлантического договора) защищать наших союзников из НАТО – Польшу, Румынию, страны Балтии. Мы взяли на себя эти обязательства перед ними и будем выполнять их перед ними".

Комментируя недавнее совместное заявление России и Китая, в котором обе страны "подтверждают твердую взаимную поддержку защиты своих основных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности", Салливан подчеркнул, что в таком большом документе на 5 тысяч слов ни разу не упоминается Украина. По его словам, в заявлении также не используется слово "союзники" по поводу отношений России и Китая.