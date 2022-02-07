РУС
Трюдо обсудил с премьером Норвегии Шторе скопление российских войск вблизи Украины

Трюдо обсудил с премьером Норвегии Шторе скопление российских войск вблизи Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил скопление российских войск вблизи Украины с премьер-министром Норвегии Йонасом Шторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по итогам разговора заявили в офисе главы правительства Канады.

"Премьер-министры поделились своими беспокойствами относительно российских агрессивных и дестабилизационных действий в и вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно приобщиться к дипломатии", - рассказали у Трюдо.

Отмечается, что глава канадского правительства выразил решительную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Подтверждая непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, премьер-министр Трюдо отметил силу альянса НАТО и его единство, а также обратил внимание на важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме этого, двое лидеров "подчеркнули право каждого государства самостоятельно выбирать собственную структуру безопасности".

Саша, протри глаза, нах@уй посылают как раз ту самую нищую и коррумпированную страну в Европе (эту страну даже приЗЕдент назвал актрискою из порнофильма), которая уже 20 лет просится в НАТО
мінімальна заробітня плата в Україні більша чим на росії. завдяки голосування мудрим нарідом за зеленського, ми відстали від Європи ще на 10-15 років.
Всі нормальні країни(держави) шукають щляхи не допустити війни і зберегти морду пухлу, дати йому можливість вийти з цього не так забрудненим. Але то таке. Тут наше чудо наркоманське само відлякує наших друзів і накручує посадових осіб, які сьогодні в його уряді, щоб вони говорили, що загрози немає. Воно мало на меті по-тихому злити країну, ніби "виконати мінські", а тут такі дії, що не вийде.
Анатолий, нормальным странам( державам) пох... на ту войну ( они на войне как раз и заработают бабло) и им еще пох.. на того путена как героя украинских кричалок на стадионе - забруднено его лицо, или нет. Нормальные страны занимаются экономикой и благосостоянием своих граждан. Поэтому нормальные страны построили заводы по сборке автомобилей ПЕжо, Шкода, Тойота Форд и Мерседес в РФ, а не в Запорожье и Козятине. Нормальные страны поставляют турбины Сименс и електронику Тошиба на стройки проэктов в РФ, а не на родину Голобородько . Т. К нормальные страны знают, что каждая вторая копейка выделенная Украине осядет на счетах олигархов Ахметова, Пинчука, Коломойского, Суркисов и Фирташа, под дружный песдеж с ТВканалов про путензавтранападет.
