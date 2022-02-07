Трюдо обсудил с премьером Норвегии Шторе скопление российских войск вблизи Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил скопление российских войск вблизи Украины с премьер-министром Норвегии Йонасом Шторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по итогам разговора заявили в офисе главы правительства Канады.

"Премьер-министры поделились своими беспокойствами относительно российских агрессивных и дестабилизационных действий в и вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно приобщиться к дипломатии", - рассказали у Трюдо.

Отмечается, что глава канадского правительства выразил решительную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Подтверждая непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, премьер-министр Трюдо отметил силу альянса НАТО и его единство, а также обратил внимание на важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме этого, двое лидеров "подчеркнули право каждого государства самостоятельно выбирать собственную структуру безопасности".