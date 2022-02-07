РУС
За сутки в Украине зафиксированы 23 378 новых случаев заболевания коронавирусом. 115 человек умерли, 5024 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 31 января в Украине зафиксированы 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 6 февраля в Украине:

зафиксированы 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2242, медработников - 394);

18 626 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19, - Ляшко

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2699 человек;

летальных случаев – 115;

выздоровели - 5024 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 307 437 человек;

выздоровели - 3 681 092 человека;

летальных случаев – 101 392

проведено ПЦР-тестирований - 18 603 958.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок", - рассказали в Минздраве.

Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Дві вакцини зробив, а тут омікрон такий: - «ich liebe dich»
07.02.2022 08:16 Ответить
 
 