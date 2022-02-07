За сутки в Украине зафиксированы 23 378 новых случаев заболевания коронавирусом. 115 человек умерли, 5024 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 31 января в Украине зафиксированы 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 6 февраля в Украине:
зафиксированы 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2242, медработников - 394);
18 626 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2699 человек;
летальных случаев – 115;
выздоровели - 5024 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 307 437 человек;
выздоровели - 3 681 092 человека;
летальных случаев – 101 392
проведено ПЦР-тестирований - 18 603 958.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок", - рассказали в Минздраве.
